Der Bericht bietet Einblicke in die Auswirkungen von Suzano auf die Gesundheit von Ökosystemen sowie in die damit verbundenen Risiken und Chancen und untermauert die Naturstrategie des Unternehmens

Suzano, der weltweit größte Zellstoffhersteller, hat seinen ersten Bericht veröffentlicht, der den Empfehlungen der Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) entspricht.

Das TNFD-Berichtsrahmenwerk hilft Unternehmen dabei, zu ermitteln und zu bewerten, inwiefern ihre Abhängigkeiten und Auswirkungen Risiken und Chancen im Zusammenhang mit der Natur und der Biodiversität mit sich bringen können, und offenzulegen, wie diese in die Unternehmensführung, Strategie und Unternehmensleitung integriert sind.

Der Bericht konzentriert sich zunächst auf Suzanos direkte Aktivitäten in Brasilien, legt methodische Grundlagen fest, stärkt interne Kompetenzen und schafft einen Weg für die schrittweise Ausweitung naturbezogener Bewertungen und Offenlegungen in den kommenden Jahren. Der Bericht untermauert zudem die im November 2025 vorgestellte Naturstrategie von Suzano.

Im Rahmen seines kontinuierlichen Engagements für ein stärkeres Management und mehr Transparenz in Bezug auf ökosystembezogene Themen hat Suzano seine Methodik zur Identifizierung "sensibler Standorte" verfeinert, indem öffentlich zugängliche Datenbanken mit eigenen Daten kombiniert wurden. Im Einklang mit den Empfehlungen der TNFD ermöglicht dies eine genauere Analyse der ökologisch sensibelsten Gebiete, wodurch Suzano seine Management-, Schutz- und Renaturierungsmaßnahmen gezielter ausrichten kann.

"Die Veröffentlichung unseres TNFD-Berichts ist der logische nächste Schritt in der Weiterentwicklung unserer Naturstrategie. Er stärkt unsere Fähigkeit, die Zusammenhänge zwischen der Natur und unserem Geschäft zu verstehen, zu steuern und zu kommunizieren und dieses Wissen in Daten, Unternehmensführung und fundiertere Entscheidungsfindung umzusetzen. Wir sind fest davon überzeugt, dass der Schutz und die Regeneration der Natur für die Widerstandsfähigkeit unseres Unternehmens und die Schaffung gemeinsamer Werte unerlässlich sind", sagt Malu Pinto, Executive Vice President für Personal und Management, Gesundheit und Sicherheit, Anlagen, Nachhaltigkeit und Kommunikation bei Suzano.

Der Bericht bietet einen detaillierten Einblick in das Corporate-Governance-Modell von Suzano und die Mobilisierung grüner Finanzmittel sowie in die naturbezogenen Ziele des Unternehmens. Dazu gehört die Verpflichtung, bis 2030 500.000 Hektar Fragmente einheimischer Vegetation in den Biomen Cerrado, Atlantischer Regenwald und Amazonas miteinander zu verbinden. Entsprechende Fortschrittsindikatoren wurden bereits im Nachhaltigkeitsbericht und im Indikatorenzentrum des Unternehmens veröffentlicht, die auf der Website von Suzano zugänglich sind, wo auch der TNFD-Bericht verfügbar ist.

Dieser Bericht erfüllt eine Verpflichtung, die Suzano im Januar 2024 als TNFD-Early-Adopter eingegangen ist. Damals war das Unternehmen eines der ersten brasilianischen Unternehmen, das sich offiziell dazu verpflichtet hat, naturbezogene Offenlegungen unter Anwendung der Empfehlungen des Rahmenwerks voranzutreiben.

Über Suzano

Suzano ist der weltweit größte Zellstoffhersteller, ein bedeutender Papier- und Verpackungshersteller in Nord- und Südamerika sowie einer der größten Arbeitgeber Brasiliens. Angetrieben von einem starken Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation produziert Suzano verantwortungsvoll angebaute Rohstoffe, die in mehr als 100 Länder weltweit exportiert werden und den globalen Bedarf an biobasierten Lösungen decken. Diese werden zur Herstellung von Alltagsartikeln verwendet, die mehr als zwei Milliarden Menschen erreichen, darunter Toilettenpapier und Taschentücher, Verpackungen, Druck- und Schreibpapier, Körperpflegeprodukte sowie Textilien. Suzano wurde vor über 100 Jahren in Brasilien gegründet und ist heute in Lateinamerika, Nordamerika, Europa und Asien tätig. Die Aktien des Unternehmens sind an der B3 in São Paulo (SUZB3) und an der New York Stock Exchange (SUZ) notiert. Erfahren Sie mehr unter: suzano.com.br/en

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