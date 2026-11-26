Der Mechanismus Pode Contar wird auf dem UN Forum für Wirtschaft und Menschenrechte in Genf vorgestellt. Er soll die Stimme von Arbeitnehmern, sozialen Dialog und strategische Informationen verbinden. So sollen Unternehmen dabei unterstützt werden, Risiken im Bereich der Arbeits- und Menschenrechte zu vermeiden und bei Lieferketten Zugang zu Rechtsbehelfen zu gewährleisten.

Wie können Unternehmen Arbeitsrisiken erkennen, die bei herkömmlichen Compliance-Prüfungen nicht immer zutage treten, und Maßnahmen ergreifen, bevor Probleme eskalieren? Das ist das Ziel von "Pode Contar", einem Mechanismus, der am Montag (23. November) im Rahmen der Veranstaltung "The World of Work in Transformation" vorgestellt wurde, die parallel zum 15. Forum der Vereinten Nationen zu Wirtschaft und Menschenrechten in Genf, Schweiz, stattfand.

Das von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und dem brasilianischen Nationalen Verband der ländlichen Lohnarbeiter (CONTAR) in strategischer Partnerschaft mit dem UN Global Compact Network Brasilien und Suzano entwickelte Projekt "Pode Contar" zielt darauf ab, die alltäglichen Erfahrungen der Arbeitnehmer in eine Chance für Prävention, Dialog und verbesserte Arbeitsbedingungen in ländlichen Lieferketten zu verwandeln.

Die Initiative stützt sich auf drei sich ergänzende Säulen: das strukturierte Zuhören gegenüber den Beschäftigten, den Dialog zur Erörterung und Lösung von Problemen sowie die Gewinnung strategischer Informationen zur Erkennung und Vermeidung von Risiken.

Per Telefon oder WhatsApp, per SMS oder Sprachnachricht können Landarbeiter kostenlos und vertraulich Fragen stellen, Rat einholen und Bedenken hinsichtlich ihrer Arbeitsbedingungen melden. Der Dienst wird von CONTAR bereitgestellt, das für die Entgegennahme und Bearbeitung der Anfragen gemäß festgelegten Protokollen zuständig ist.

Vom Zuhören zur Vermeidung und zu Rechtsbehelfen

"Pode Contar" zielt darauf ab, Probleme frühzeitig zu erkennen und durch den sozialen Dialog Lösungsmöglichkeiten zu schaffen. Gegebenenfalls können gemeldete Sachverhalte mit dem Arbeitgeber besprochen werden, um Klarheit zu schaffen, Abhilfemaßnahmen zu ergreifen und die Auswirkungen auf die Beschäftigten zu beheben.

Von Arbeitnehmern eingereichte Meldungen werden je nach Art bearbeitet, wobei zwischen Fragen, Bedenken, unbestätigten Vorwürfen und bestätigten Sachverhalten unterschieden wird. Der Mechanismus ersetzt nicht die Arbeitsaufsicht. Fälle, die ein Eingreifen der zuständigen Behörden erfordern, wie beispielsweise Situationen, die eine Gefahr für das Leben oder die körperliche Unversehrtheit der Arbeitnehmer darstellen, unterliegen spezifischen Protokollen.

"Menschen, die in ländlichen Gebieten arbeiten, müssen wissen, an wen sie sich wenden können, wenn sie Fragen zu ihren Rechten haben oder mit einem Problem am Arbeitsplatz konfrontiert sind. Über 'Pode Contar' können Arbeitnehmer CONTAR direkt und vertraulich kontaktieren, um Beratung und Unterstützung bei der Suche nach einer Lösung zu erhalten. Außerdem besuchen wir Arbeitsstätten und Gemeinden, um über Rechte zu sprechen und zu erklären, wie man im Falle von Rechtsverletzungen Abhilfe schaffen kann. Der soziale Dialog ist Teil dieser Arbeit: Durch ihn beteiligen sich die Arbeitnehmer gemeinsam mit Arbeitgebern und öffentlichen Institutionen an der Erarbeitung von Lösungen, um Rechtsverletzungen zu beheben und deren Wiederholung zu verhindern", erklärte Laissa Pollyana Carmo, Projektkoordinatorin bei CONTAR.

Erkenntnisse für Corporate Due Diligence

Über die individuelle Nachverfolgung hinaus ermöglicht "Pode Contar", die von den Beschäftigten gesammelten Informationen in Analysen zu wiederkehrenden Arbeits- sowie Arbeitsschutzrisiken in Lieferketten umzuwandeln. Aggregierte und anonymisierte Daten helfen dabei, Muster in Bezug auf Anwerbung, Arbeitszeiten, Bezahlung, Sicherheit und Gesundheit, Transport und Unterbringung aufzudecken, einschließlich Situationen, die bei regelmäßigen Audits nicht ohne Weiteres erkennbar sind.

Für Unternehmen, Hersteller und andere Akteure der Lieferkette können diese Informationen als ergänzendes Frühwarn- und Reaktionssystem dienen und dabei die Risikoerkennung, die Festlegung von Prioritäten sowie die Überwachung von Präventions- und Korrekturmaßnahmen unterstützen. Die Analysen können als Grundlage für gemeinsame Initiativen und Dialogforen dienen, wobei die Vorschriften zur Vertraulichkeit und zum Datenschutz eingehalten werden.

"Das Besondere an "Pode Contar" ist, dass es die Stimmen der Arbeitnehmer mit den Reaktionsmöglichkeiten von Unternehmen und Institutionen verknüpft. Durch die Kombination von Zuhören, sozialem Dialog und strategischen Informationen trägt der Mechanismus dazu bei, Risiken frühzeitig zu erkennen, Verstöße zu verhindern und den Zugang zu Rechtsbehelfen zu stärken. Es handelt sich um einen Ansatz, der die Rolle von Arbeitnehmern, Arbeitgebern und öffentlichen Institutionen bei der Entwicklung von Lösungen zur Förderung menschenwürdiger Arbeit anerkennt", sagte Maria Cláudia Falcão, Koordinatorin des Programms "Grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit" im ILO-Länderbüro für Brasilien.

Der Ansatz von "Pode Contar" steht im Einklang mit den Leitprinzipien der Vereinten Nationen zu Wirtschaft und Menschenrechten sowie mit den Rahmenwerken der ILO zu Beschwerdemechanismen und dem Zugang zu Rechtsbehelfen. Er trägt zudem zu den Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Einklang mit den OECD-Leitsätzen und der EU-Richtlinie zur Sorgfaltspflicht im Bereich der Unternehmensnachhaltigkeit (CSDDD) bei.

"Kein Unternehmen kann die Herausforderungen im Bereich der Menschenrechte in ländlichen Lieferketten allein bewältigen. Pode Contar entstand aus dieser Überzeugung heraus: Indem es Unternehmen, Arbeitnehmer und Institutionen über einen von CONTAR moderierten Kommunikationskanal zusammenbringt, erreicht es Menschen, die andernfalls möglicherweise keinen Beschwerdemechanismus auf Unternehmensebene nutzen würden. Für Unternehmen bedeutet dies, Risiken zu erkennen, die bei Audits nicht immer erfasst werden, Maßnahmen auf der Grundlage von Fakten zu priorisieren und ihr Engagement für menschenwürdige Arbeit in der Praxis unter Beweis zu stellen. Die Initiative erstreckt sich bereits auf den Forst- und den Kaffeesektor und hat großes Potenzial, andere Lieferketten zu inspirieren", sagte Gabriela Rozman, Senior Managerin für Menschenrechte und Arbeit beim UN Global Compact Network Brasilien.

Auf der Grundlage der ILO-Grundsätze des sozialen Dialogs und des Tripartismus erkennt "Pode Contar" die Bedeutung der Einbeziehung von Arbeitnehmern, Arbeitgebern und öffentlichen Institutionen an. Obwohl der Mechanismus von CONTAR betrieben wird, sieht er den Dialog mit Unternehmen und die institutionelle Koordination vor und ergänzt damit die Beschwerdekanäle der Unternehmen sowie die öffentlichen Instrumente zum Schutz der Arbeitnehmerrechte.

Implementierung in ländliche Lieferketten

Neben dem Servicekanal bietet "Pode Contar" Schulungen zum Thema menschenwürdige Arbeit an. Das Konzept wurde speziell für Menschen entwickelt, die vor Ort arbeiten, sodass sie weder zu einem Büro fahren noch einen Computer benutzen müssen. Im Forstsektor begann die Umsetzung in Espírito Santo. 2027 soll sie auf weitere Standorte ausgeweitet werden und später möglicherweise auch auf andere ländliche Lieferketten.

Suzano, der weltweit größte Zellstoffhersteller und ein globaler Maßstab für die Herstellung von Bioprodukten auf Eukalyptusbasis, ist dafür verantwortlich, diesen Ansatz in den Forstsektor und die eigene Wertschöpfungskette zu integrieren. Die Initiative baut auf der im Jahr 2024 geschlossenen Partnerschaft zwischen Suzano, der ILO und dem UN Global Compact auf, deren Ziel es ist, die Sorgfaltspflicht im Bereich der Menschenrechte zu stärken und menschenwürdige Arbeit entlang der gesamten Lieferkette zu fördern. Das Unternehmen stellte das Projekt zudem auf der Hauptbühne des 15. Forums der Vereinten Nationen zu Wirtschaft und Menschenrechten vor.

"Bei Suzano sind Menschenrechte Teil unserer Strategie und unserer gesamten Unternehmensführung. "Pode Contar" setzt diese Vision in die Praxis um, indem es die Perspektive der Forstarbeiter in einen strukturierten Prozess der Sorgfaltspflicht im Bereich Menschenrechte und des Wertschöpfungskettenmanagements einbezieht. Dieses strukturierte Zuhören hilft uns, Frühwarnzeichen zu erkennen, Präventions- und Reaktionsmaßnahmen zu stärken und fundiertere Entscheidungen zu treffen, was zu verantwortungsvolleren Beziehungen und einer höheren Widerstandsfähigkeit des Unternehmens beiträgt", sagte Giordano Automare, Executive Sustainability Manager bei Suzano. "Deshalb gilt: Je mehr Unternehmen sich "Pode Contar" anschließen, desto größer ist unsere Fähigkeit, gemeinsam mit Partnern die gesamte Lieferkette zu stärken, Risiken vorzubeugen und gemeinsamen Mehrwert für die Beschäftigten und das Unternehmen zu schaffen, wobei Menschen und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt der Entscheidungsfindung stehen", fügte er hinzu.

"Bei Suzano sind Menschenrechte Teil unserer Strategie und unserer gesamten Unternehmensführung. "Pode Contar" setzt diese Vision in die Praxis um. Neben der Forstwirtschaft wird dieser Mechanismus auch in den Sektoren Kaffee und Carnauba umgesetzt, und zwar durch lokale Mobilisierung und die Einbindung von Arbeitnehmern, Unternehmen und Partnerinstitutionen. Die Erfahrungen in diesen Sektoren können als Grundlage für Verbesserungen des Mechanismus und dessen Ausweitung auf andere ländliche Lieferketten dienen."

Zugriff auf "Pode Contar"

Der Service ist kostenlos und über Telefon sowie WhatsApp unter der Nummer 0800 100 4044 erreichbar. "Pode Contar" ist außerdem auf Instagram (@podecontarbr) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/podecontarbr/).

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