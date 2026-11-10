Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von End-to-End-IoT-Lösungen, hat heute EG216Q-GL und BG950Q-GL vorgestellt: zwei weltweit einsetzbare Mobilfunk-IoT-Module der nächsten Generation auf Basis von Qualcomm-Technologie.

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Quectel launches EG216Q-GL and BG950Q-GL to give IoT device makers a more cost-efficient, lower-power upgrade path

Die Module nutzen die weit verbreiteten Formfaktoren EG2 und BG95 von Quectel und bieten Geräteherstellern einen direkten Weg von etablierten Bestandsplattformen zu einer Generation, die stärker auf Kosten und Energieverbrauch optimiert ist. Kunden können ihre vorhandenen Leiterplattendesigns und die bereits geleistete Entwicklungsarbeit weiterverwenden.

Das EG216Q-GL ist ein LTE-Cat-1bis-Modul für Kunden, deren Designs auf Quectel-Modulen mit EG2-Footprint basieren. Dazu zählen die Serien EC2x und EC200A, die Module EG25-G, EG25-GL, EG21-G und EG21-GL sowie das UC200A-GL.

Da das neue Modul denselben Formfaktor hat, können Hersteller auf die neue Generation umsteigen und dabei ihre bestehenden Layouts beibehalten. Über eine einzige Hauptantenne erreicht das Gerät Datenübertragungsraten von bis zu 10 Mbit/s im Downlink und 5 Mbit/s im Uplink. Ein integrierter WLAN-Scan unterstützt die Standortbestimmung, sodass die Geräte nicht allein auf GNSS angewiesen sind.

Das Modul eignet sich für gewerbliche Telematik, Bezahlterminals, Asset-Tracking, Fernüberwachung und -steuerung, smarte Sicherheitssysteme sowie Geräte für Smart Metering und Stromnetze. Für Unternehmen, die diese Geräte betreiben, bedeutet das: durchgängige Transparenz über Flotten und Assets, zuverlässige Kartenzahlungen auch dort, wo kein WLAN verfügbar ist, und Ferndiagnosen, die Vor-Ort-Einsätze reduzieren.

Das BG950Q-GL hingegen ist ein besonders stromsparendes LTE-Cat-M1/Cat-NB2-Modul. Es ist Pin-to-Pin-kompatibel mit folgenden Quectel-Modulen: der LPWA-Serie BG95 und den LPWA-Modulen BG95xA und BG950S, den LTE-Modulen EG91 und EG95 sowie den NB-IoT-Modulen BC35-G und BC95 R2.0. Das kompakte LGA-Gehäuse mit den Maßen 23,6 mm 19,9 mm 2,2 mm eignet sich für eine vollautomatisierte Fertigung in hohen Stückzahlen.

Das Modul ist für Geräte konzipiert, die jahrelang mit einer Batterie auskommen müssen, etwa Smart Meter, Asset- und Personentracker, Wearables für die persönliche Sicherheit und drahtlose POS-Terminals. Ein geringerer Stromverbrauch ermöglicht längere Gerätelaufzeiten, seltenere Batteriewechsel und Wartungseinsätze sowie niedrigere Kosten pro vernetztem Gerät über den gesamten Lebenszyklus.

"Unsere Kunden haben viel in Designs investiert, die auf den Footprints EG2 und BG95 basieren. Mit dem EG216Q-GL und dem BG950Q-GL können sie diese Investitionen auf eine kosten- und energieeffizientere Plattform übertragen. Auf steigende Bauteilkosten können sie reagieren, indem sie ihre Produkte aufrüsten, statt sie neu zu entwickeln", so Delbert Sun, Vice General Manager der Produktabteilung von Quectel Wireless Solutions.

Branchenanalysen zufolge ist Cat 1bis die nach Stückzahlen am schnellsten wachsende Mobilfunk-IoT-Technologie. Prognosen gehen davon aus, dass ihr Anteil an den Modullieferungen bis 2030 rund 43 Prozent erreichen wird*. Durch den Umstieg auf eine kostengünstigere Modulgeneration können Kunden dem steigenden Kostendruck schon jetzt begegnen und ihre Produkte auf eine langfristig tragfähige Plattform umstellen.

Quectel unterstützt Kunden mit Referenzdesigns, Evaluierungstools, technischem Support und seinem Antennenportfolio, um die Design-in-Phase zu verkürzen.

Besuchen Sie Quectel auf der Electronica 2026 an Stand C2.601, um das vollständige Portfolio an End-to-End-IoT-Lösungen des Unternehmens kennenzulernen.

Über Quectel

Quectels Leidenschaft für eine intelligentere Welt treibt uns dazu an, Innovationen im Bereich IoT voranzutreiben. Als stark kundenorientiertes Unternehmen sind wir ein globaler Anbieter von End-to-End-IoT-Lösungen, der sich durch hervorragenden Support und erstklassige Dienstleistungen auszeichnet.

Mit weltweit mehr als 10.000 Fachkräften zählen wir zu den führenden Anbietern umfassender IoT-Lösungen. Unser Portfolio umfasst Mobilfunk-, GNSS-, Satelliten-, WLAN- und Bluetooth-Module, leistungsstarke Antennen und ergänzende Dienstleistungen sowie schlüsselfertige Komplettlösungen einschließlich ODM-Dienstleistungen und Systemintegration.

Wir unterhalten regionale Niederlassungen und Supportabteilungen in aller Welt. Unsere internationale Unternehmensleitung setzt sich für die Förderung des IoT und den Aufbau einer intelligenteren Welt ein.

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