Berlin (ots) -
Bundeskanzleramt setzt auf ressortübergreifenden Ansatz für den Pharmastandort
Die Bundesregierung will die strategische Bedeutung des Pharmastandorts Deutschland stärker in den Blick nehmen. Bei der Pharma Deutschland Jahrestagung in Berlin unterstrich Philipp Amthor, Staatsminister für Bund-Länder-Zusammenarbeit, die Bedeutung der Standortklausel für die künftige Pharmapolitik der Bundesregierung.
Amthor machte deutlich, dass die pharmazeutische Industrie nicht allein als Kostenfaktor für die gesetzliche Krankenversicherung betrachtet werden dürfe. "Die pharmazeutische Industrie ist nicht nur ein Kostenfaktor, sondern vielmehr ein Wirtschaftsfaktor", sagte Amthor. Eine starke Pharmabranche am Standort Deutschland sei zugleich ein wichtiger Faktor für die Resilienz des Landes in Krisenzeiten.
Damit verbindet die Bundesregierung die Standortklausel mit einem breiteren industriepolitischen Ansatz. Sie soll nicht ausschließlich zur Entlastung der gesetzlichen Krankenversicherung beitragen, sondern zugleich Investitionen, Innovation und Produktion am Standort Deutschland stärken.
Amthor betonte zugleich, dass eine innovative und wettbewerbsfähige Pharmabranche entsprechende politische Rahmenbedingungen brauche. "Wenn die Bundesregierung eine innovative Pharmabranche will, muss klar sein: Das geht nicht zum Nulltarif."
Entscheidend sei nun, aus den politischen Zielsetzungen konkrete Veränderungen zu machen. "Unternehmen warten nicht auf Strategiepapiere, sondern auf Veränderung in der Wirklichkeit", so Amthor. Die Bundesregierung werde sich deshalb auf den Weg machen, die Standortklausel umzusetzen: "Ich finde, dass wir das der Pharmabranche schulden."
Jörg Wieczorek, Vorstandsvorsitzender von Pharma Deutschland, begrüßt das klare Signal aus dem Bundeskanzleramt. "Die Standortklausel ist mehr als eine Frage der GKV-Finanzierung - sie ist eine Frage der Zukunft des Pharmastandorts Deutschland. Jetzt muss aus dem politischen Signal konkrete Politik werden: für mehr Investitionen, Innovation und Produktion in Deutschland."
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Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.
Pressekontakt:
Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:
Hannes Hönemann
Leiter Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
T. +49 171 5618203
hoenemann@pharmadeutschland.de
Aileen Wagefeld-Dalitz
CvD Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
T. +49 160 97769425
wagefeld@pharmadeutschland.de
Geschäftsstelle Berlin
Pharma Deutschland e.V.
Friedrichstraße 134
10117 Berlin
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LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/
Original-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54882/6388030
Bundeskanzleramt setzt auf ressortübergreifenden Ansatz für den Pharmastandort
Die Bundesregierung will die strategische Bedeutung des Pharmastandorts Deutschland stärker in den Blick nehmen. Bei der Pharma Deutschland Jahrestagung in Berlin unterstrich Philipp Amthor, Staatsminister für Bund-Länder-Zusammenarbeit, die Bedeutung der Standortklausel für die künftige Pharmapolitik der Bundesregierung.
Amthor machte deutlich, dass die pharmazeutische Industrie nicht allein als Kostenfaktor für die gesetzliche Krankenversicherung betrachtet werden dürfe. "Die pharmazeutische Industrie ist nicht nur ein Kostenfaktor, sondern vielmehr ein Wirtschaftsfaktor", sagte Amthor. Eine starke Pharmabranche am Standort Deutschland sei zugleich ein wichtiger Faktor für die Resilienz des Landes in Krisenzeiten.
Damit verbindet die Bundesregierung die Standortklausel mit einem breiteren industriepolitischen Ansatz. Sie soll nicht ausschließlich zur Entlastung der gesetzlichen Krankenversicherung beitragen, sondern zugleich Investitionen, Innovation und Produktion am Standort Deutschland stärken.
Amthor betonte zugleich, dass eine innovative und wettbewerbsfähige Pharmabranche entsprechende politische Rahmenbedingungen brauche. "Wenn die Bundesregierung eine innovative Pharmabranche will, muss klar sein: Das geht nicht zum Nulltarif."
Entscheidend sei nun, aus den politischen Zielsetzungen konkrete Veränderungen zu machen. "Unternehmen warten nicht auf Strategiepapiere, sondern auf Veränderung in der Wirklichkeit", so Amthor. Die Bundesregierung werde sich deshalb auf den Weg machen, die Standortklausel umzusetzen: "Ich finde, dass wir das der Pharmabranche schulden."
Jörg Wieczorek, Vorstandsvorsitzender von Pharma Deutschland, begrüßt das klare Signal aus dem Bundeskanzleramt. "Die Standortklausel ist mehr als eine Frage der GKV-Finanzierung - sie ist eine Frage der Zukunft des Pharmastandorts Deutschland. Jetzt muss aus dem politischen Signal konkrete Politik werden: für mehr Investitionen, Innovation und Produktion in Deutschland."
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Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.
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