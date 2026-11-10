Ein weltweit tätiges Unternehmen für den Wiederverkauf von Elektronikartikeln feiert sein Jubiläum mit der Pflanzung von 2.500 Bäumen.

Component Sense, ein weltweit tätiges Unternehmen, das auf den Wiederverkauf von überschüssigen und veralteten Elektronikkomponenten spezialisiert ist, hat bis dato über 80 Millionen Komponenten vor der Deponie bewahrt. Dieser Meilenstein fällt in diesem November zusammen mit seinem 25. Jubiläum. Aus diesem Anlass werden gemeinsam mit One Tree 2.500 Bäume gepflanzt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261110662508/de/

Kenny McGee, CEO and Founder, Component Sense

Das Unternehmen vertreibt überschüssige Komponenten von Tier-1-Erstausrüstern (OEMs) und Elektronikfertigungsdienstleistern (EMS) an ein globales Netzwerk von Abnehmern und hilft Herstellern so, den Wert von Lagerbeständen zurückzugewinnen, die andernfalls ungenutzt bleiben würden.

Überbestände stellen für Elektronikhersteller sowohl eine finanzielle als auch eine ökologische Belastung dar. Da die Lieferzeiten nach wie vor lang sind, bestehen Engpässe und Überschüsse nebeneinander. Bauteile liegen ungenutzt im Lager eines Herstellers und binden Kapital, während ein anderer Hersteller Schwierigkeiten hat, sie zu beschaffen. Die Umverteilung überschüssiger Bauteile an die Hersteller, die sie benötigen, verhindert, dass sie auf der Deponie landen und genau darauf konzentriert sich Component Sense seit 25 Jahren.

Kenny McGee, CEO und Gründer von Component Sense, sagte: "Als ich Component Sense im Jahr 2001 gründete, war es unser Ziel, Elektronikschrott zu reduzieren und der Elektronikindustrie zu mehr Nachhaltigkeit zu verhelfen, da die meisten Hersteller ihre Überbestände einfach abschrieben. 25 Jahre und über 80 Millionen Bauteile später ist unsere Mission dieselbe geblieben: Elektronikhersteller auf dem Weg zur Null-Abfall-Bilanz zu begleiten. Ich bin stolz auf das, was unser Team erreicht hat, und freue mich auf die nächsten 25 Jahre."

Die 2.500 Jubiläumsbäume ergänzen die mehr als 21.000 Bäume, die bereits im Rahmen der Initiative "One Tree Planted" gepflanzt wurden. Sie werden in Gebiete gesetzt, wo sie zur Wiederaufforstung und Renaturierung beitragen und die Artenvielfalt fördern.

Heute bietet Component Sense InPlant, Versand, Kauf gegen Barzahlung, Abgleich von Stücklisten und einen Online-Marktplatz von überschüssigen Komponenten an.

Über Component Sense

Component Sense arbeitet mit Tier-1-OEMs und EMS-Anbietern zusammen, um aus überschüssigen und veralteten Elektronikkomponenten Wert zurückzugewinnen. Das im November 2001 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Edinburgh, Großbritannien, und ist in über 77 Ländern vertreten. Es ist nach AS9120 und ISO 9001 zertifiziert. Seine Mission ist es, Elektronikhersteller auf dem Weg zur vollständigen Abfallvermeidung zu begleiten.

https://www.componentsense.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261110662508/de/

Contacts:

Kontakt für Medien

Nikky Enemchukwu, Marketing Manager, Component Sense

nenemchukwu@componentsense.com, +44 (0)1506 668 505