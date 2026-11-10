Im Sonnensystem weicht ein kleiner Gesteinsbrocken beständig von seiner berechneten Umlaufbahn ab. Warum die bisherige Erklärung vieler Forscher:innen für diesen zusätzlichen Schub kaum noch haltbar ist, zeigt eine neue Untersuchung aus den USA. Der erdnahe Asteroid mit der Bezeichnung 1998 KY26 bewegt sich nicht allein nach den Gesetzen der Schwerkraft durch das All, sondern erfährt senkrecht zu seiner Umlaufbahn um die Sonne eine zusätzliche, sogenannte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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