Die neue Version vereint KI-Agenten, Workflows und Druckfunktionen in einer zentralen Steuerungsplattform für die IT

IT-gesteuerte Dokumenten-KI: Mit Vasion Intelligence (Beta) kann die IT im Vorfeld Sicherheitsgrenzen festlegen und ermöglicht es den Anwendern gleichzeitig, auf einfache Weise Workflows zu erstellen, bei denen der Mensch in den Prozess eingebunden ist.

Lücke im Zero-Trust-Ansatz: Eine Umfrage unter mehr als 500 US-amerikanischen IT-Führungskräften zeigt, dass der Druckbereich mit nur 16 den letzten Platz bei der Zero-Trust-Abdeckung einnimmt.

Live auf der Microsoft Ignite: Demos und Benchmark-Tests finden vom 17. bis 21. November am Stand 5509 statt.

Vasion, das Unternehmen für intelligente Dokumentenautomatisierung, kündigte sein Herbst-Release an, das den Kontext hinter betrieblichen Dokumenten erfasst und diese für KI bereit macht, ohne dass die IT die Kontrolle abgibt. Vasion wird dies auf der Microsoft Ignite vom 17. bis 21. November in San Francisco am Stand 5509 demonstrieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261110551015/de/

Vasion Fall Release Eliminates Dark Documents and Makes Operational Documents AI Ready

"Jedes Unternehmen basiert auf operativen Dokumenten: Rechnungen, Anträgen, Verträgen und Aufnahmeformularen, die Geldflüsse steuern und Entscheidungen ermöglichen", so Scott Lee, Chief Product Officer bei Vasion. "Doch sobald eines dieser Dokumente ausgedruckt oder gescannt wird, geht der Kontext verloren, der es erklärt, sodass die KI, in die ein Unternehmen investiert, nicht erkennen kann, welche Arbeit seine Mitarbeiter tatsächlich leisten. Diese Version erfasst diesen Kontext dort, wo das Dokument entsteht, und gibt der IT-Abteilung die Kontrolle, um es nutzbar zu machen."

Betriebliche Dokumente sind das, worauf die Arbeit wartet. Eine Bestellung verzögert die Beschaffung, bis sie genehmigt ist. Ein Entlassungspaket verhindert, dass ein Krankenhausbett neu vergeben wird. Die meisten dieser Dokumente sind unstrukturiert, und das Problem ist weit verbreitet: "Gartner schätzt, dass 70 bis 90 der Unternehmensdaten unstrukturiert sind, was eine erhebliche Herausforderung für Organisationen darstellt, die das Potenzial dieser Daten mithilfe von KI erschließen und gleichzeitig die Risiken einer mangelhaften Informationsverwaltung mindern müssen."1

1 1 Gartner, "Magic Quadrant for Document Management", Tim Nelms, Jed Cawthorne, Rachel O'Farrell, Marko Sillanpaa, Stephen Emmott, 28. April 2026. GARTNER und Magic Quadrant sind Marken von Gartner, Inc. und/oder deren verbundenen Unternehmen.

Vasion bezeichnet Dokumente, die nach dem Ausdrucken oder Scannen ihren Kontext verlieren, als "Dark Documents". Sie landen auf Papier, in privaten Ablagen oder in unkontrollierten Cloud-Ordnern. Damit sind sie die einzige Eingabe für KI, die ein Unternehmen nicht kaufen kann; Rechenleistung und Modelle lassen sich stundenweise mieten. Der Kontext hinter den unternehmenseigenen Dokumenten muss bekannt sein, bevor eine Person oder ein KI-Agent die richtige Entscheidung treffen kann.

Sie stellen zudem eine Sicherheitslücke dar. In einer Umfrage von Censuswide unter mehr als 500 US-amerikanischen CIOs, IT-Leitern und Systemadministratoren belegte der Druckbereich mit 16 den letzten Platz bei der "Zero Trust"-Abdeckung.

Vasion bewahrt den Kontext eines Dokuments in dem Moment, in dem es auf die Plattform gelangt unabhängig davon, ob es gedruckt, gescannt oder direkt über "Datei Drucken" an einen Workflow gesendet wird und behält diesen Kontext bei jedem folgenden Schritt bei. Die Herbstversion bietet zusätzlich:

Vasion Intelligence-Agenten (Beta): Jede Abteilung kann einen Agenten erstellen, indem sie lediglich die Aufgabe beschreibt sei es die Überprüfung eines abgelehnten Antrags, der Abgleich einer Rechnung mit der entsprechenden Bestellung oder das Sortieren von Patientenakten. Die IT-Abteilung steuert, auf welche Daten die einzelnen Agenten zugreifen dürfen, und jedes Team entscheidet selbst, wann eine Person zur Überprüfung eingreifen muss.

Jede Abteilung kann einen Agenten erstellen, indem sie lediglich die Aufgabe beschreibt sei es die Überprüfung eines abgelehnten Antrags, der Abgleich einer Rechnung mit der entsprechenden Bestellung oder das Sortieren von Patientenakten. Die IT-Abteilung steuert, auf welche Daten die einzelnen Agenten zugreifen dürfen, und jedes Team entscheidet selbst, wann eine Person zur Überprüfung eingreifen muss. Dynamische Ablage und Rückmeldung in Vasion Automate: Workflow-Ersteller legen Benennungsregeln und Ordnerpfade fest, sodass Dateien im Rahmen des Workflows benannt und gespeichert werden. Der neue API-Connector-Schritt sendet Dokumentdaten direkt an andere Geschäftssysteme, sodass Teams diese nicht erneut eingeben müssen.

Workflow-Ersteller legen Benennungsregeln und Ordnerpfade fest, sodass Dateien im Rahmen des Workflows benannt und gespeichert werden. Der neue API-Connector-Schritt sendet Dokumentdaten direkt an andere Geschäftssysteme, sodass Teams diese nicht erneut eingeben müssen. Workflow-Druck: Ein neuer Druckschritt kann an beliebiger Stelle in einem Workflow hinzugefügt werden, sodass ein Dokument automatisch an der Stelle im Prozess gedruckt wird, an der eine Papierkopie benötigt wird.

Ein neuer Druckschritt kann an beliebiger Stelle in einem Workflow hinzugefügt werden, sodass ein Dokument automatisch an der Stelle im Prozess gedruckt wird, an der eine Papierkopie benötigt wird. Einblicke in den Druckerpark und Transparenz bei der Nutzung: Ein neuer SNMP-Agent-Dienst erfasst Statusdaten von Druckern im gesamten Druckerpark, und ein neues Dashboard zeigt alle Informationen an einem Ort an. In den Ansichten zu Lizenzen und Nutzung wird dargestellt, was tatsächlich genutzt wird und was lizenziert ist.

Für Microsoft-Umgebungen unterstützt Vasion PrinterLogic die Druck-Support-Apps aller großen Hersteller, da Windows die Druckertreiber ausläuft, und setzt Richtlinien zum Schutz mobiler Apps über Microsoft Intune durch. Details finden Sie hier.

Besuchen Sie Vasion auf der Microsoft Ignite

Stand 5509: Treffen Sie Vasion-Experten und überprüfen Sie mit einem interaktiven Tool Ihre IT-Bereitschaft, einschließlich "Dark Documents".

Treffen Sie Vasion-Experten und überprüfen Sie mit einem interaktiven Tool Ihre IT-Bereitschaft, einschließlich "Dark Documents". CEO-Vortrag: "Unstructured, Unsecured, Unstoppable: Tame the Post-LLM Document Flood": Ryan Wedig erläutert, warum sich von KI erstellte Dokumente ungesichert anhäufen und wie die Automatisierung des Dokumentenlebenszyklus diese unter Kontrolle bringt. Mittwoch, 18. November, 12:15 Uhr, Theater H.

Ryan Wedig erläutert, warum sich von KI erstellte Dokumente ungesichert anhäufen und wie die Automatisierung des Dokumentenlebenszyklus diese unter Kontrolle bringt. Mittwoch, 18. November, 12:15 Uhr, Theater H. CTO Master Class, "The Click Zero-Trust Forgot to Watch": Corey Ercanbrack überprüft einen KI-Agenten, der Dokumente liest und weiterleitet, anhand der Zero-Trust-Prinzipien. Auf Abruf ab dem 17. November.

Corey Ercanbrack überprüft einen KI-Agenten, der Dokumente liest und weiterleitet, anhand der Zero-Trust-Prinzipien. Auf Abruf ab dem 17. November. Executive-Frühstücksreihe, "Ahead of the Noise": Nur auf Einladung, mit unabhängigen Analysten, im "The Battery" in San Francisco, am 18. und 19. November. Fordern Sie eine Einladung unter vasion.com/go/ignite-breakfast-invite.

Über Vasion

Vasion ist ein Innovator im Bereich zertifizierter, sicherer und KI-fähiger Dokumenten-Workflows. Angetrieben von dem Ziel, die digitale Transformation für alle erreichbar zu machen, betreut Vasion mehr als 14.000 Kunden, darunter Hunderte führender Unternehmen, und unterstützt Organisationen dabei, "Dark Documents" bereits an der Quelle zu unterbinden.

Vasion wurde 2012 als PrinterLogic mit dem Ziel gegründet, Druckserver und die damit verbundenen Sicherheitsrisiken zu beseitigen sowie den Druckvorgang absolut zuverlässig zu gestalten. Heute dehnt Vasion diesen Ansatz auf jedes Dokument und jeden Workflow aus und verwandelt das am häufigsten übersehene Risiko der IT in einen ihrer größten Vorteile. www.vasion.com

2026 Vasion, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 2026 Vasion, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Vasion, Vasion Automate, PrinterLogic Output und PrinterLogic sind Marken oder eingetragene Marken von Vasion, Inc. Andere Unternehmens- und Produktnamen sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261110551015/de/

Contacts:

Medienkontakt

Anwar Ahmad, Anwar@interdependence.com, 347-206-5651