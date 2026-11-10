Die Lösung Onera hPSG ist Teil des VitalAire-Netzwerks für die häusliche Therapie und ermöglicht Ärzten einen schnelleren Weg von der Diagnose zur Behandlung. Dabei haben die Patienten die volle Freiheit, ihren Anbieter für die häusliche Versorgung selbst zu wählen.

Onera Health, ein führendes Unternehmen im Bereich der Transformation der Schlafmedizin, und VitalAire, die deutsche Tochtergesellschaft von Air Liquide Healthcare im Bereich der häuslichen Pflege, geben ihre Zusammenarbeit bekannt. Ziel ist es, in ganz Deutschland die als Goldstandard geltende häusliche Schlafpolysomnographie-Diagnostik mit der Schlafapnoe-Therapie für Patienten zu verbinden.

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Ruben de Francisco (left), Founder and CEO of Onera Health, with Boyd Papprott (right), Director of Sales, Marketing Product Management, Respiratory, at VitalAire Germany, at the DGSM 2026 conference in Wiesbaden.

Der Zugang zu Polysomnographie im Labor ist in Deutschland eingeschränkt, sodass Patienten oft lange auf eine Diagnose warten müssen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit können Ärzte für privat versicherte Patienten online eine PSG zu Hause anordnen, die dann vom Patienten im eigenen Bett durchgeführt wird. Ist eine Therapie angezeigt, werden die Patienten direkt an einen erfahrenen Anbieter für häusliche Pflege vermittelt, wodurch sich die Zeit zwischen Diagnose und Behandlung verkürzt. Die Patienten behalten in jeder Phase das Recht, ihren Anbieter für medizinische Hilfsmittel selbst zu wählen.

Das Verfahren ist auf klinische Präzision und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt. Sobald der Arzt online eine Bestellung aufgegeben hat, versendet Onera den Onera hPSG patchbasierten Schlaftest, der direkt zum Patienten nach Hause geliefert wird. Der Patient bringt die Sensoren an und schläft in seinem eigenen Bett, während ein PSG-Datensatz nach dem Goldstandard erfasst wird. Onera übermittelt dem Arzt anschließend einen ausgewerteten Bericht, in der Regel innerhalb von 14 Tagen nach der Bestellung.

Nach einer bestätigten Diagnose legt der behandelnde Arzt den geeigneten Behandlungsweg fest. Wird eine Therapie verordnet, koordiniert VitalAire nahtlos die rasche Einleitung der häuslichen Atemtherapie unter vollständiger Wahrung der freien Wahl des Anbieters durch jeden Patienten -, unterstützt durch sein regionales AtemCenter-Netzwerk, spezialisierte Hausbesuche und digitales Telemonitoring.

"Die Polysomnographie, der Goldstandard unter den Schlaftests, kommt Patienten nur dann zugute, wenn eine Diagnose zu einer rechtzeitigen Behandlung führt. Durch die Zusammenarbeit mit VitalAire können Ärzte in Deutschland eine vollständige Polysomnographie zu Hause anbieten und Patienten, die eine Therapie benötigen, die Möglichkeit eines klar definierten, bequemen Weges zu einem erfahrenen Anbieter von häuslicher Pflege bieten", sagt Ruben de Francisco, Gründer und CEO von Onera Health.

"Zu viele Patienten verlieren zwischen Diagnose und Therapie wertvolle Zeit, wodurch sie das Risiko schwerwiegender langfristiger gesundheitlicher Komplikationen eingehen. Bei VitalAire und Air Liquide Healthcare konzentriert sich unser Engagement für eine wertorientierte Versorgung darauf, die Behandlungsergebnisse für die Patienten zu maximieren und gleichzeitig die Kosten für das Gesundheitssystem zu optimieren. Indem wir eine Brücke zwischen der Diagnostik zu Hause und dem nahtlosen Therapiebeginn schlagen und dabei stets die volle Entscheidungsfreiheit des Patienten bei der Wahl seines Anbieters respektieren -, können wir die Lebensqualität vom ersten Tag an spürbar verbessern", sagt Boyd Papprott, Director Sales, Marketing Product Management, VitalAire Germany GmbH.

Über Onera Health

Onera Health treibt den Wandel in der Schlafmedizin voran und bringt den Goldstandard der Schlafdiagnostik, die Polysomnographie (PSG), direkt dorthin, wo Patientinnen und Patienten am bequemsten schlafen: in ihr eigenes Zuhause.

Die Lösung Onera hPSG macht eine umfassende Schlafdiagnostik für mehr Menschen zugänglich und hilft dabei, Millionen von Betroffenen zu erreichen, die bislang nicht diagnostiziert oder nicht ausreichend behandelt werden. Sie baut seit Langem bestehende Hürden wie begrenzte Laborkapazitäten, geografische Zugangsbeschränkungen und komplexe Abläufe ab. Dank einer integrierten Diagnosetechnologie, klinischer Dienstleistungen und einer digitalen Plattform liefert Onera hPSG Ärztinnen und Ärzten umfassende, klinisch relevante Erkenntnisse und unterstützt Gesundheitssysteme dabei, eine effizientere und skalierbare Versorgung bereitzustellen.

Mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten und Europa ist Onera Health führend bei der Förderung der weltweiten Schlafgesundheit und bei der Neugestaltung der Erkennung, Diagnose und Behandlung von Schlafstörungen. Weitere Informationen finden Sie unter: Onera Health

Über VitalAire

Die VitalAire GmbH, Teil der Air Liquide Healthcare-Gruppe, ist einer der führenden Anbieter von häuslicher Gesundheitsversorgung in Deutschland und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung. VitalAire ist auf Atemtherapie, Schlafmedizin und Beatmung spezialisiert und betreut bundesweit mehr als 250.000 Patienten. Durch sein umfangreiches Netzwerk aus spezialisierten Fachärzten, regionalen AtemCenter-Standorten und modernen digitalen Telemonitoring-Lösungen bietet VitalAire umfassende Versorgungskonzepte und schließt damit die Lücke zwischen klinischer Diagnostik und langfristiger, patientenzentrierter Therapie zu Hause. Weitere Informationen finden Sie unter: Vital Aire.

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