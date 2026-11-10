Strategische Beschaffung von Finanzmitteln beschleunigt die Entwicklung der nächsten Generation von "sparse-native"-KI-Computing, aufbauend auf einem bestehenden kommerziellen Ökosystem und bewährter Halbleitertechnik.

Sparxity, ein führendes Unternehmen im Bereich "Sparse-Native Computing", gab heute den Abschluss seiner Serie-A-Finanzierungsrunde bekannt, wodurch sich die von seinem Team insgesamt eingeworbenen Finanzmittel auf $90 Millionen belaufen. Die Runde wurde angeführt von ICM HPQC Fund und es beteiligten sich Investoren wie Lockheed Martin Ventures, GlobalFoundries, GS Futures, Cloudberry Ventures, TGFS und der EIC Fund. Enthalten sind auch Angel-Investitionen von TIME100 -KI-Führern Richard Socher (Recursive Superintelligence) und Nancy Xu (von Salesforce akquiriertes Moonhub). Atlantic und Silicon Catalyst bieten dauerhafte Unterstützung. Mit den Finanzmitteln wird die Entwicklung spezialisierter Chips für feinkörnige dynamische Sparsity beschleunigt, mit dem Ziel, die KI-Inferenz in extrem spärlichen Modellen um bis zum 44-Fachen zu beschleunigen und durch die Berechnung nur der wirklich relevanten Daten eine höhere Energieeffizienz zu erzielen.

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The Sparxity Multi-Rack System

"Unsere Arbeit mit PEER hat das Potenzial der dynamischen Sparsamkeit aufgezeigt, bei der nur ein Bruchteil der Rechenleistung über Millionen von feinkörnigen Experten hinweg aktiviert wird", sagte Xu Owen He, ehemaliger Forscher bei Google DeepMind und strategischer Berater bei Sparxity. "Allerdings schränkt die heutige Hardware ein, wie weit wir mit diesen Ansätzen kommen können. Die gemeinsame Entwicklung von KI-Modellen, Destillations-Pipelines und Hardware unter Berücksichtigung der Sparsamkeit eröffnen neue Dimensionen für die Recheneffizienz."

Sparxity entwickelt Full-Stack-Systeme nach einem einfachen Prinzip: Nur das berechnen, was wirklich wichtig ist. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die steigenden Kosten für KI-Infrastruktur und den Energieverbrauch zu senken. Die Finanzierungsrunde folgt auf eine Vervierfachung des Umsatzes des "Sparse-Native"-Startups von 2024 bis 2025, wobei sich dieser Aufschwung auch im Jahr 2026 fortsetzen wird. Sparxity hat erfolgreich ein robustes Wertversprechen rund um "Sparse-Native"-Computing geschaffen, das sich großer Beliebtheit erfreut. Bis heute umfasst die Erfolgsbilanz des Unternehmens drei Tapeouts, mehr als 70.000 produzierte Chips und 12 installierte Racks. Sparxity hat derzeit weltweit mehr als 30 Kunden, darunter einige der größten Supercomputerzentren der Welt.

"Die nächste Ära der KI wird nicht nur davon geprägt sein, wie viel Rechenleistung wir bereitstellen können, sondern auch davon, wie intelligent und effizient wir sie nutzen", sagte Hector Gonzalez, Mitgründer und CEO von Sparxity. "Diese Finanzierungsrunde ist eine eindrucksvolle Bestätigung unserer Vision für 'Sparse-Native Computing' und der komplementären Positionierung unserer Systeme. Mit der Unterstützung führender, strategischer Investoren beschleunigen wir den Übergang von dichten, energieintensiven Architekturen zu heterogenen Rechenzentren mit dediziertem Silizium für extrem spärliche Workloads, um eine höhere KI-Leistung bei geringeren Kosten zu erzielen."

Sparse Computing reduziert unnötige Rechenoperationen und Datenbewegungen. Die aktuellen Systeme von Sparxity übertragen diesen Ansatz auf HPC und KI und liefern nach eigenen Angaben Ergebnisse wie 10-mal schnellere Sparse-Solver, einen 18-mal geringeren Energieverbrauch beim ereignisbasierten maschinellen Lernen sowie 20-mal kürzere Laufzeiten bei Optimierungsproblemen für ausgewählte Workloads. Die Chip-Technologie der nächsten Generation wird speziell für dynamische Sparsamkeit bei der KI-Inferenz entwickelt. Für Modellentwickler bietet dies feinkörnigere Sparse-Architekturen. Für Betreiber besteht das Ziel in einem höheren Durchsatz sowie geringeren Energie- und Infrastrukturkosten.

"Sparxity nimmt im Infrastruktur-Stack eine einzigartige, ergänzende Position ein. Seine Architektur basiert auf Grundprinzipien und trägt dem unvermeidlichen Wandel hin zur spärlichen Aktivierung sowie den strukturellen Einschränkungen herkömmlicher Hardware Rechnung", sagte Matthew Gould vom ICM HPQC Fund. "Sparxity hat bewiesen, dass es in der Lage ist, seine Technologie zu produzieren und Systeme bei Großkunden zu implementieren. Wir freuen uns, diese Finanzierungsrunde anzuführen, während das Team auf dieser Erfolgsbilanz aufbaut, um die nächste Generation der KI-Inferenz voranzutreiben."

Die Finanzierungsrunde folgt auf zwei wichtige Ereignisse bei Sparxity. Das Erste war eine millionenschwere Einführung seiner "Sparse-Native"-Computing-Systeme beim Jülich Supercomputing Centre (JSC), das zum Forschungszentrum Jülich gehört, wo der erste europäische Exascale-Supercomputer steht. Das Zweite bezog sich auf eine wichtige Partnerschaft mit der Deutschen Telekom. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Sparxity's sparse-native Technologie in die Rechenzentrumsinfrastruktur von T-Systems eingebracht. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt hin zum Einsatz energieeffizienter, "sparse-native" KI-Rechenverfahren im industriellen Maßstab.

"Wir freuen uns darauf, Sparxity bald in unserer KI-Fabrik willkommen zu heißen. Das deutsche Unternehmen punktet insbesondere durch den energieeffizienten Einsatz von KI-Rechenleistung", sagte Ferri Abolhassan, CEO von T-Systems.

Das Unternehmen hat vor Kurzem auch seinen Namen in Sparxity (vorher SpiNNcloud) umgewandelt, was den Unternehmenszweck des Sparse Computing besser reflektiert.

Wenn Sie mehr über Sparxity und das spare-native Computing erfahren möchten, dann besuchen Sie sparxity.ai.

Über Sparxity

Sparxity entwickelt "sparse-native" Rechenlösungen für KI. Unser Prinzip ist einfach: Nur das berechnen, was wirklich wichtig ist. Seit Jahren werden Modelle von der "dichten" Hardware geprägt, auf der sie laufen. Sparxity entwickelt die Hardware, die ihnen neue Möglichkeiten eröffnet: Full-Stack-Systeme von maßgeschneiderten Chips bis hin zur Software -, die auf feinkörnige, dynamische Sparsamkeit ausgelegt sind und bei denen sich die Intelligenz skalieren lässt, ohne dass dabei Abstriche bei Geschwindigkeit oder Effizienz gemacht werden müssen. Sparxity wird in Systemen im Rack- und Supercomputer-Maßstab in ganz Europa und den USA eingesetzt und eröffnet den Entwicklern, die die Zukunft gestalten, eine neue Welt der Rechenleistung. Erfahren Sie mehr unter: sparxity.ai.

Über ICM HPQC

Der ICM HPQC Fund ist ein spezialisiertes Anlageinstrument, dessen Schwerpunkt auf der Infrastruktur und den Technologien liegt, die Hochleistungsrechner und Quanteninfrastruktur unterstützen. Der von ICM Global Funds Pte Ltd verwaltete Fonds investiert in Unternehmen, die grundlegende Technologien in den Bereichen fortschrittliche Halbleiter, Photonik, Rechenzentrumssysteme und Quantenhardware entwickeln. Mit einem globalen Anlagemandat, das sich auf Deep-Tech-Unternehmen in der Früh- und Wachstumsphase konzentriert, spiegelt der Investitionsschwerpunkt des Fonds die wachsende Nachfrage nach Rechenleistung, Bandbreite und Energieeffizienz wider, während sich Technologien und Anwendungen der nächsten Generation weiterentwickeln.

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