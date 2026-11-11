Netceed, ein weltweit führender Anbieter von Lieferkettenlösungen für Breitband-, Rechenzentrums- und Energieinfrastrukturen, gab heute die Ernennung von Eric Updyke zum Group CEO mit Wirkung zum 10. November 2026 bekannt. Er tritt die Nachfolge von Alper Turken an, der am 10. November 2026 als CEO zurücktreten wird.

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Netceed appoints Eric Updyke as Group CEO

Eric Updyke verfügt über mehr als 35 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Kommunikations- und Technologieinfrastruktur. Zuletzt war er von 2019 bis 2025 als CEO von Spirent Communications plc tätig. Bei Spirent leitete er den Wandel des Unternehmens von einem hardwareorientierten Anbieter zu einem Lösungsanbieter, dessen Geschäftsmodell auf Software, Automatisierung und Dienstleistungen basiert. Darüber hinaus erweiterte er das Geschäft in neue Bereiche, darunter Anbieter von KI-Rechenzentren, und führte das Unternehmen durch einen strategischen Verkauf, der 2025 in der Übernahme durch Keysight Technologies im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar gipfelte. Vor seiner Tätigkeit bei Spirent hatte Eric leitende Führungspositionen bei Amdocs inne, darunter die des Group President von Amdocs Services, einem globalen Geschäftsbereich mit mehr als 10.000 Mitarbeitern.

Alper Turken trat im Dezember 2022 bei Netceed ein und wurde 2024 zum Group CEO ernannt. Er legte die Vision und Strategie fest, Netceed zu einem infrastrukturorientierten Anbieter von Lieferkettenlösungen für Kunden aus den Bereichen KI und digitale Infrastruktur, Breitband und Energie auszubauen, und leitete auf dieser Grundlage den Turnaround des Unternehmens, einschließlich der finanziellen Restrukturierung im Jahr 2026. Unter seiner Führung baute Netceed ein KI-Infrastrukturgeschäft auf und legte den Grundstein für erneutes Wachstum, während gleichzeitig die Position im Breitbandbereich gestärkt wurde.

Rajeev Suri, Chairman von Netceed, erklärte: "Im Namen des Vorstands danke ich Alper dafür, dass er die Strategie von Netceed festgelegt und das Unternehmen auf eine solidere Grundlage gestellt hat. Wir sind dankbar für seine Führungsarbeit und wünschen ihm viel Erfolg. Wir freuen uns zudem sehr, Eric willkommen zu heißen. Er hat globale Technologieunternehmen aufgebaut und skaliert, sie in neue Märkte wie KI und digitale Infrastruktur geführt und nachhaltigen Wert für Kunden und Mitarbeiter geschaffen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm, während Netceed in unseren ausgewählten Endmärkten weiterhin erfolgreich wächst."

Alper Turken sagte: "Wir hatten uns zum Ziel gesetzt, in neue Märkte wie KI und digitale Infrastruktur zu expandieren, und genau das tun wir. Das Unternehmen ist stärker, verfügt über echte Dynamik in unseren Wachstumsmärkten und ist gut positioniert, um als Anbieter von Lösungen für die Infrastruktur-Lieferkette eine führende Rolle einzunehmen. Der Vorstand und ich waren uns einig, dass dies der richtige Zeitpunkt für eine neue Führung ist, um Netceed in die nächste Phase zu führen. Ich danke unseren Mitarbeitern in 21 Ländern sowie unseren Kunden und Partnern für ihr Vertrauen."

Eric Updyke sagte: "Netceed steht im Zentrum der Infrastruktur, auf der die Welt läuft von KI-Rechenzentren über Breitbandnetze bis hin zur Energieversorgung. Alper und das Team haben ein starkes Fundament und eine klare Strategie geschaffen. Ich freue mich darauf, mit den Teams von Netceed weltweit sowie mit unseren Kunden, Lieferanten und Partnern zusammenzuarbeiten, um auf dieser Dynamik aufzubauen und unser profitables Wachstum zu beschleunigen."

Alper wird in den kommenden Wochen eng mit Eric zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang und Kontinuität für Kunden, Lieferanten und Partner zu gewährleisten.

Über Netceed

Netceed ist ein globaler Anbieter von Lösungen für die Infrastruktur-Lieferkette, der die kritischen Netzwerke ermöglicht, auf die sich die moderne Gesellschaft stützt. Mit globaler Reichweite und lokaler Expertise bietet Netceed durchgängige Lieferkettendienstleistungen und integrierte Lösungen für Breitband-, KI-Infrastruktur- und Energienetze. Von der Planung und Beschaffung bis hin zu vorintegrierten Bereitstellungen einschließlich vorkonfektionierter PoPs, integrierter aktiver Schränke und automatisierter Straßenschränke unterstützt Netceed seine Kunden dabei, Risiken zu reduzieren, den Aufbau zu beschleunigen und Netzwerke in großem Maßstab zu betreiben. Das Unternehmen betreut weltweit mehr als 19.000 Kunden.

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