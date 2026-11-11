Frankfurt/Main - Der Bund freiberuflicher Hebammen Deutschlands (BfHD) widerspricht der positiven Bilanz des GKV-Spitzenverbands zum neuen Hebammenhilfevertrag. Die Bilanz decke sich nicht mit den Erfahrungen vieler freiberuflicher Hebammen und den vorliegenden Abrechnungsdaten, sagte die BfHD-Vorsitzende Anja Samborski der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwochausgabe).



Als besonders irreführend bezeichnete sie die GKV-Aussage, die Vergütung für die Eins-zu-eins-Betreuung habe sich verdoppelt. Zwar seien Einzelleistungen aufgewertet worden, doch die im Klinik-Alltag übliche Parallelbetreuung mehrerer Frauen werde schlechter bezahlt.



Auswertungen des Abrechnungsdienstleisters AZH zeigten bei Dienst-Beleghebammen vielmehr einen Verlust von durchschnittlich 18 Prozent des abrechenbaren Leistungswerts pro Stunde. Entscheidend sei nicht die Höhe einzelner Sätze, so Samborski, sondern was unter den tatsächlichen Arbeitsbedingungen abgerechnet werden könne.



Zudem bezweifelt der BfHD aufgrund fehlender Datengrundlage eine tatsächliche Verdopplung der Eins-zu-eins-Betreuung im Kreißsaal. Außerdem werde in 80 Prozent der geburtshilflichen Versorgung durch angestellte Hebammen eine solche Betreuung statistisch weder erfasst noch finanziell honoriert oder vom GKV-Spitzenverband gefordert. Alarmierend sei vor allem der Personalrückgang: Viele erfahrene Kolleginnen hätten die Geburtshilfe verlassen, wodurch dringend benötigte Betreuungskapazitäten in Kliniken verloren gegangen seien, sagte Samborski.



Der BfHD fordert den Spitzenverband zur Offenlegung seiner Daten und einer Korrektur des Vertrages auf, um die Honorarverluste vollständig auszugleichen. "Es geht nicht darum, höhere Vergütungssätze auf dem Papier als Erfolg darzustellen", sagte Samborski. "Entscheidend ist, ob Hebammen unter realen Arbeitsbedingungen wirtschaftlich arbeiten können und Frauen verlässlich versorgt werden. Daran muss sich der Hebammenhilfevertrag messen lassen."





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