Mouser Electronics, Inc., der autorisierte globale Distributor für die neuesten elektronischen Bauteile und Produkte der industriellen Automatisierung, gab heute die neueste Ausgabe seiner Technologie-Reihe Empowering Innovation Together (EIT) mit dem Titel Moving Beyond Moore's Law bekannt. Die Reihe beleuchtet, wie Ingenieure die Rechenleistung weiter steigern, während die traditionelle Halbleiterminiaturisierung an ihre physikalischen Grenzen stößt von Chiplets und fortschrittlichen Gehäusetechnologien bis hin zu Siliziumphotonik und neuen Transistortechnologien.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261006615097/de/

Explore what comes after Moore's Law as the industry seeks new paths to computing performance.

Als wichtiger Motor für den Fortschritt in der Halbleitertechnik diente das Moore'sche Gesetz der Branche als Leitfaden und beschrieb den Trend, dass sich die Anzahl der Transistoren auf integrierten Schaltkreisen etwa alle zwei Jahre verdoppelt. Da es immer schwieriger wird, herkömmliche Siliziumtransistoren weiter zu verkleinern, kann der weitere Fortschritt nicht mehr allein von der Transistordichte abhängen. Ingenieure kombinieren Gate-All-Around-Transistoren (GAA), Chiplet-Architekturen, fortschrittliche Gehäusetechniken und Design auf Systemebene, um Leistung und Effizienz zu verbessern, während sie gleichzeitig längerfristige Möglichkeiten wie Einzelmolekül-Transistoren und optisches Rechnen untersuchen.

"Jahrzehntelang hat das Moore'sche Gesetz das Tempo und die Richtung der Innovationen in der Computertechnik mitbestimmt, doch die Branche tritt nun in eine komplexere Entwicklungsphase ein", sagte Jeff Newell, President von Mouser Electronics. "Fortschritte in den Bereichen Materialien, Architekturen, Gehäusetechnik und Photonik werden die nächste Generation der Computertechnik prägen. Mit Empowering Innovation Together unterstützt Mouser Ingenieure dabei, zu verstehen, wie diese Technologien zusammenwirken können, um die Computertechnik weiter voranzubringen."

Im Podcast The Tech Between Us spricht Raymond Yin, Director of Technical Content bei Mouser Electronics, mit Maurice Steinman, Senior Vice President und General Manager bei Lightelligence. In ihrem Gespräch beleuchten sie den aktuellen Stand der Halbleiterfertigung, das Potenzial der Siliziumphotonik zur Steigerung der Rechenleistung sowie die technischen Herausforderungen bei der Skalierung des optischen Rechnens auf das Niveau heutiger siliziumbasierter Systeme und darüber hinaus.

"Um über das Moore'sche Gesetz hinauszugehen, geht es nicht darum, einen einzigen Ersatz für die herkömmliche Silizium-Skalierung zu finden", sagte Yin. "Es erfordert, dass Ingenieure neu darüber nachdenken, wie Computersysteme entworfen, integriert und hergestellt werden. Diese Folge beleuchtet die Bandbreite an Technologien, die dazu beitragen könnten, aktuelle Grenzen zu überwinden und die nächste Phase der Computertechnik zu gestalten."

Neben dem Podcast umfasst die EIT-Reihe ein ausführliches Video, technische Artikel, eine themenbezogene Infografik sowie exklusive Ressourcen für Abonnenten, die sich mit der Zukunft des Computing jenseits des Moore'schen Gesetzes befassen. Der vorgestellte Artikel Rethinking Moore's Law in Modern Semiconductor Design untersucht, wie Chiplets, fortschrittliche Verpackungstechniken, GAA-Transistoren und Design auf Systemebene kontinuierliche Verbesserungen der Halbleiterleistung ermöglichen. Zusammen bieten diese Ressourcen Ingenieuren Einblicke sowohl in die kurzfristigen Ansätze zur Weiterentwicklung der Siliziumtechnologie als auch in die aufkommenden Innovationen, die Computing-Architekturen neu definieren könnten. Das 2015 ins Leben gerufene Programm "Empowering Innovation Together" von Mouser ist eines der anerkanntesten Bildungsprogramme der Elektronikkomponentenindustrie.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.mouser.com/empowering-innovation/ und folgen Sie Mouser auf Facebook, LinkedIn, X und YouTube. Weitere Neuigkeiten von Mouser und unsere neuesten Produkteinführungen finden Sie unter https://www.mouser.com/newsroom/.

Als weltweit tätiger autorisierter Distributor bietet Mouser die größte Auswahl an den neuesten Halbleitern, elektronischen Bauteilen und den aktuellsten Produkten für die industrielle Automatisierung. Die Kunden von Mouser können 100 zertifizierte, echte Produkte erwarten, die von jedem seiner Herstellerpartner vollständig rückverfolgbar sind. Um die Entwicklungsarbeit der Kunden zu beschleunigen, bietet die Website von Mouser eine umfangreiche Bibliothek mit technischen Ressourcen, darunter ein Technical Resource Center sowie Produktdatenblätter, herstellerspezifische Referenzdesigns, Anwendungshinweise, technische Konstruktionsinformationen, Engineering-Tools und weitere hilfreiche Informationen.

Mit dem kostenlosen E-Newsletter von Mouser können sich Ingenieure über die neuesten Produkte, Technologien und Anwendungen auf dem Laufenden halten. Die E-Mail-Nachrichten und Referenz-Abonnements von Mouser lassen sich an die einzigartigen und wechselnden Projektanforderungen von Kunden und Abonnenten anpassen. Kein anderer Distributor bietet Ingenieuren so viel Individualisierung und Kontrolle über die Informationen, die sie erhalten. Erfahren Sie mehr über neue Technologien, Produkttrends und vieles mehr, indem Sie sich noch heute unter https://sub.info.mouser.com/subscriber/.

Über Mouser

Mouser ist ein führender autorisierter Distributor für elektronische Bauteile und Produkte der industriellen Automatisierung. Mit mehr als 6,8 Millionen Produkten von über 1.200 Herstellermarken bieten wir die breiteste Auswahl an vorrätigen Produkten. Unser Geschäftsbereich für elektronische Bauteile bedient Entwicklungsingenieure und Einkäufer mit Neuvorstellungen in den Bereichen Halbleiter, passive Bauelemente, Verbindungstechnik und verwandte elektronische Technologien. Unser Geschäftsbereich für industrielle Automatisierung unterstützt Unternehmen bei der Konzeption, dem Bau und der Wartung ihrer Fertigungsanlagen und -prozesse mit Lösungen wie den neuesten Sensoren, Bedienfeldern, SPSen und Motorsteuerungen, die ab Lager für den sofortigen Versand verfügbar sind.

Mouser bietet erstklassigen Kundenservice mit 28 Standorten weltweit, die Unterstützung in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone gewährleisten. Von unseren hochmodernen Distributionszentren mit einer Gesamtfläche von über 1,5 Millionen Quadratfuß im Großraum Dallas, Texas, versenden wir täglich Produkte an mehr als 650.000 Kunden in 223 Ländern und Gebieten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.mouser.com/.

Markenzeichen

Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken von Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Unternehmensnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261006615097/de/

Contacts:

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kevin Hess, Mouser

Senior Vice President of Marketing

+1 (817) 804-3833

Kevin.Hess@mouser.com

Für Presseanfragen kontaktieren Sie bitte:

Kelly DeGarmo, Mouser

Manager, Corporate Communications and Media Relations

+1 (817) 804-7764

Kelly.DeGarmo@mouser.com