Der Ausbau der Kernenergie und der steigende Strombedarf von KI-Rechenzentren erhöhen den Druck auf die weltweite Uranversorgung. Neue Reaktoren brauchen langfristig gesicherte Brennstofflieferungen, während die Erschließung zusätzlicher Lagerstätten Jahre dauert. In Nordamerika entstehen deshalb neue Produktionskapazitäten, bestehende Anlagen werden erweitert und bislang unerschlossene Uranregionen intensiver untersucht. Besonders Kanada und die USA stehen im Mittelpunkt. Dort entscheidet sich, welche Unternehmen künftig zusätzliche Mengen liefern können.Den vollständigen Artikel lesen ...
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