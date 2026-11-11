Die Nvidia-Aktie ist am Montag um -5,47% auf 168,89 US$ eingebrochen und hat damit die wichtige Unterstützungszone um 190,00 US$ deutlich unterschritten. Seit dem Allzeithoch bei 243,37 US$ beläuft sich der Kursverlust bereits auf rund -32%. Kann die Techaktie den Abverkauf an der nächsten Unterstützung stoppen? Chartanalyse zu Nvidia Der Kurs der Nvidia-Aktie hat mit dem Bruch der Zone zwischen etwa 189,00 und 196,00 US$ ein weiteres technisches ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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