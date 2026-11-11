FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 24. November





MITTWOCH, DEN 11. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:50 LUX: Grand City Properties, Q3-Zahlen

07:00 DEU: RWE, Q3-Zahlen (13.00 Analystencall)

07:00 DEU: Eon, Q3-Zahlen (11.00 Analystencall)

07:00 DEU: Siemens Energy, Jahreszahlen (8.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Brenntag, Q3-Zahlen (10.00 Pk)

07:00 DEU: Bilfinger, Q3-Zahlen (9.00 Pk)

07:00 DEU: KWS Saat, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Swiss Life, Q3-Zahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Q3-Zahlen

07:30 DEU: SFC Energy, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Vincorion, Q3-Zahlen

07:30 AUT: Voestalpine, Q2-Zahlen

07:30 DNK: Vestas, Q3-Zahlen

08:00 DNK: Royal Unibrew, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Einhell, Q3-Zahlen

09:25 JPN: Nissan Motor, Halbjahreszahlen

11:15 GBR: Easyjet, Hauptversammlung (außerordentlich) 18:00 DEU: Freenet, Q3-Zahlen



BGR: Shelly Group, Q3-Zahlen Analystencall



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

LUX: Eurofins Scientific (North America Investor Day)



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/26 (vorläufig) 08:00 DEU: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

10:00 ITA: Industrieproduktion 9/26

12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

14:00 RUS: Handelsbilanz 9/26



SONSTIGE TERMINE

DEU: Deutscher Maschinenbau-Gipfel 2026, Berlin

+ 08.55 Keynote Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) + anschl. Bühnendiskussion

+ 14.50 Rede Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) + 16.00 Rede Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD)

10:00 DEU: BGH prüft Streit um Rechtsschutzversicherung für Impfschaden-Klage nach Corona-Impfung, Karlsruhe

14:30 DEU: Jahresgutachten Wirtschaftsweise 2026/27



DEU: Abschluss SZ Wirtschaftsgipfel, Berlin

u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU), Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU), Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) und Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU)

DEU: Chinesische Handelskammer in Deutschland legt Stimmungsbericht vor

LVA: Wirtschaftskonferenz der Lettischen Zentralbank, Riga

TUR: Gipfel der Staats- und Regierungschefs auf der UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

HINWEIS

USA: Kein US-Anleihehandel wegen Feiertag.



DONNERSTAG, DEN 12. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 10/26

07:00 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen (detailliert) (8.30 Pk) 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen (9.30 Pk) 07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (9.30 Pk)

07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen (9.30 Pk)

07:00 DEU: SMA Solar, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Siemens, Jahreszahlen (8.00 Bilanz-Pk, 9.30 Analystencall) 07:00 DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Init, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q3-Zahlen (10.00 Analystencall) 07:00 DEU: Grenke, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Procredit Holding AG, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q3-Zahlen

07:00 DEU: MLP, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (9.30 Pk)

07:00 AUT: Strabag, Q3 Trading Statement

07:00 AUT: Wienerberger, Q3-Zahlen

07:00 BEL: KBC Group, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Adecco, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Talanx, Q3-Zahlen (8.30 Pk)

07:30 DEU: Sixt, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Tonies, Q3-Zahlen

07:30 DEU: United Internet, Q3-Zahlen (12.00 Telefoncall) 07:30 DEU: 1&1, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Indus Holding, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Energiekontor, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Dürr AG, Q3-Zahlen

07:30 DEU: HHLA, Q3-Zahlen

07:30 DEU: GFT, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Prosiebensat1, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Tonies, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Hapag-Llyod, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Mutares, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Ionos, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Salzgitter, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 Telefoncall) 07:30 DEU: Secunet Security Networks, Q3-Umsatz

07:30 DEU: Ottobock SE & Co KGaA, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q2-Zahlen (detailliert) (11.00 Pk) 07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen

07:50 DEU: MBB SE, Q3-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: Jost Werke, Q3-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: Cancom, Q3-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: PNE, Q3-Zahlen

08:00 DEU: OHB, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q3-Zahlen

08:00 GBR: 3i Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Burberry, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Rolls-Royce, Q3 TRading Update

08:00 GBR: United Utilities, Halbjahreszahlen

08:30 TWN: Foxconn, Q3-Zahlen

08:30 DEU: Verband der chemischen Industrie (VCI), Q3-Konjunkturbericht 09:00 DEU: EnBW, Q3-Zahlen (14.00 Analystencall)

11:00 ESP: ACS, 9Monatszahlen und Capital Markets Day

11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen (detailliert)

16:30 USA: Kraft Heinz, Investor Day

17:45 DEU: CTS Eventim, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen

18:00 ITA: Enel, Q3-Zahlen

22:00 USA: Applied Materials, Q4-Zahlen

22:00 USA: Cisco Systems, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Brenntag, Capital Markets Day

NLD: DocMorris, Capital Markets Day

USA: Moderna, Analyst Day



TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

00:50 JPN: Erzeugerpreise 10/26

08:00 GBR: BIP Q3/26 (vorläufig)

08:00 GBR: Privatkonsum Q3/26 (vorläufig)

08:00 GBR: Staatsausgaben Q3/26 (vorläufig)

08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/26 (vorläufig)

08:00 GBR: BIP 9/26

08:00 GBR: Industrieproduktion 9/26

08:00 GBR: Handelsbilanz 9/26

08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

08:00 ROU: Verbraucherpreise 10/26

12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/26

18:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)



DEU: Bundesbank, Finanzstabilitätsbericht



SONSTIGE TERMINE

DEU: Pk Bundesbank zur Veröffentlichung des «Finanzstabilitätsberichts 2026», Frankfurt/M.

10:30 DEU: Hybrides Pressegespräch DZ Bank: Jahresausblick 2027, Frankfurt/M.

BEL: Europaministerkonferenz (EMK), Brüssel



FREITAG, DEN 13. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Richemont, Halbjahreszahlen

07:00 ITA: Generali Group, Q3-Zahlen

07:15 AUT: AMS Osram AG, Q3-Zahlen (9.45 Call)

07:30 DEU: Bechtle, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Land Securities, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Aviva, Q3-Umsatz



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Verbraucherpreise 10/26

08:00 DEU: Großhandelspreise 10/26

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 9/26 08:00 DEU: Insolvenzen 8/26

08:00 ROU: BIP Q3/26 (vorab)

08:30 CHE: Erzeugerpreise 10/26

08:30 CHE: Importpreise 10/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

09:30 POL: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

09:30 POL: BIP Q3/26 (vorab)

10:00 ITA: Handelsbilanz 9/26

10:00 FRA: IEA Monatsbericht Ölmarkt 11/26

11:00 EUR: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Handelsbilanz 9/26

11:00 EUR: Beschäftigung Q3/26 (vorab)

14:00 POL: Handelsbilanz 9/26

14:30 USA: Erzeugerpreise 10/26

17:00 RUS: BIP Q3/26 (vorab)

17:00 RUS: Verbraucherpreise 10/26



SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: Fortsetzung Energieministerkonferenz von Bund und Ländern mit Niedersachsens Energieminister Christan Meyer (Grüne), Göttingen

09:30 DEU: Hybrides Pressegespräch Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer zu Konjunkturausblick 2027, Frankfurt/M.

09:30 DEU: Online-Pk des Forums Netztechnik/Netzbetrieb im Elektrotechnik-Verband VDE zum Thema Sicherheit der Stromnetze, Frankfurt/M.

DEU: Kreislaufwirtschaft-Konferenz mit EU-Umweltkommissarin Jessika Roswall, Wuppertal

IRL: Informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten

TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya



MONTAG, DEN 16. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Legal + General Group, Q3-Umsatz

10:00 DEU: Uniper, Capital Markets Day



USA: Tyson Foods, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q3/26 (vorläufig)

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/26

03:00 CHN: Industrieproduktion 10/26

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 9/26

05:30 JPN: Industrieproduktion 9/26 (endgültig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 9/26

14:30 USA: Empire State Index 11/26



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Eröffnungskonferenz der Euro Finance Week, Frankfurt/M.

10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht entscheidet über Klagen gegen Sonderkündigungsrecht für Fernsehverträge, Karlsruhe

11:00 DEU: Nationaler Stahlgipfel 2026 - Stahl-Allianz berät über Zukunft der Industrie, Salzgitter

DEU: Handelsblatt Konferenz Dekarbonisierung der Industrie, Essen

DEU: Medizintechnik-Fachmessen Medica und Compamed, Düsseldorf

BEL: EU-Außenministertreffen, Brüssel



PHL: Start Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Manila



TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

DIENSTAG, DEN 17. NOVEMBER

??TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q3-Zahlen (14.00 Analystencall) 07:00 AUT: Asta Energy Solutions, 9Monatszahlen

07:30 FRA: Alstom, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Imperial Brands, Jahreszahlen

08:00 LUX: RTL, Q3-Zahlen

09:00 DEU: Bertelsmann, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Dekabank, 9Monatszahlen

10:30 CHE: Zurich Insurance Group, Veranstaltung "Zurich Insights 2026" 12:00 USA: Home Depot, Q3-Zahlen

12:45 USA: Walt Disney, Q4-Zahlen

13:00 FRA: Dassault Systemes, Capital Markes Day

17:30 USA: Sandisk, Hauptversammlung

22:20 USA: Nvidia, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Handelsbilanz 10/26

05:30 JPN: Dienstleistungsindex 9/26

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 9/26

10:00 ITA: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung

14:15 USA: ADP Beschäftigung (Woche)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/26

14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/26

15:15 USA: Industrieproduktion 10/26

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/26

16:00 USA: Lagerbestände 9/26

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 11/26



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: LBBW Research, Pk zum Jahresausblick 2027, Frankfurt/M.

14:00 DEU: Tag der Wohnungswirtschaft u.a. mit Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD), Berlin

PHL: Fortsetzung Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Manila

TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

MITTWOCH, DEN 18. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Drägerwerk, Capital Markets Day

13:00 SWE: Alfa Laval, Capital Markets Day

16:00 USA: Oracle, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Novartis, Meet Novartis Management 2026

ITA: Generali Group, Investor Day

ITA: Saipem, Q3-Zahlen

NLD: Mediaforeurope, 9Monatszahlen

USA: Target, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/26

08:00 GBR: Einzelhandelspreise 10/26

09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 10/26

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 10/26

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 28.10.26



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk Europäische Zentralbank (EZB): Finanzstabilitätsbericht (hybrid), Frankfurt/M.

15:00 DEU: Hybrid-Mediengespräch Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) zum BDI-Papier «Resilienzpolitik neu denken», Berlin

18:00 DEU: Verleihung des Deutschen Zukunftspreises 2026 u.a. mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Berlin

DEU: Deutscher Handelskongress, u.a. mit Bundesdigitalisierungsminister Karsten Wildberger (CDU), Berlin

CHN: Gipfelbeginn der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec), Shenzhen

TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

DONNERSTAG, DEN 19. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Sage Group, Jahreszahlen

10:00 DEU: Sto, Q4-Zahlen

11:00 CHE: Schindler, Capital Markets Day

13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen

14:00 DEU: Rational, Capital Markets Day 2026

16:30 DEU: Mutares, Investor Day



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Procter & Gamble, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 9/26

06:30 NLD: Arbeitslosenzahlen 10/26

08:00 CHE: IM- und Exporte 10/26

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 9/26

11:00 EUR: Bauproduktion 9/26

11:00 EUR: Arbeitskosten Q3/26 (vorläufig)

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 11/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 10/26

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: BGH verhandelt zu Impfschäden nach Corona-Schutzimpfung und der Frage, gegen wen Amtshaftungsansprüche geltend zu machen sind, Karlsruhe

11:00 DEU: Hybride Pk EZB-Bankenaufsicht zum Stand der Kapitalanforderungen für Banken («SREP»), Frankfurt/M.

11:00 DEU: BGH verhandelt zu hälftiger Teilung der Maklerprovision zwischen Käufer und Verkäufer bei Mietervorkaufsrecht, Karlsruhe

12:00 DEU: Presselunch Bundesverband Breitbandkommunikation e.V. (Breko) zu aktuellen Entwicklungen in der Telekommunikationsbranche, Berlin

12:00 DEU: Deutsch-Türkischer Automobilgipfel, u.a. mit dem türkischen Handelsminister Ömer Bolat und Bundeswirtschaftsministern Katherina Reiche, Berlin

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel

CHN: Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) endet, Shenzhen

IRL: Informelles Treffen der EU-Minister zuständig für Verbraucherfragen

FREITAG, DEN 20. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

14:00 FRA: Pernod Ricard, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 10/26

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen11/26

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 10/26

08:00 DEU: Erzeugerpreise 10/26

08:00 DNK: BIP Q3/26 (vorläufig)

08:45 FRA: Geschäftsklima 11/26

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 11/26

09:30 POL: Industrieproduktion 10/26

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/26 (vorab)

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: «Frankfurt European Banking Congress» u.a. mit einer Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Frankfurt/M.

BEL: Zweiter EU-UK-Gipfel, Brüssel



TUR: Geplanter Abschlusstag der UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

MONTAG, DEN 23. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Julius Bär, Q3-Umsatz

11:00 DEU: Borussia Dortmund, Hauptversammlung, Dortmund

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: BASF, Capital Markets Day

USA: Zoom Video Communications, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 POL: Erzeugerpreise 10/26

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: CFNA-Index 10/26

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Dritte Runde Tarifverhandlungen private Banken, Berlin

BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel

DIENSTAG, DEN 24. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Kingfisher, Q3-Umsatz

12:45 USA: Medtronic, Q2-Zahlen

13:00 USA: Analog Devices, Q4-Zahlen

13:00 USA: Best Buy, Q3-Zahlen

15:00 CHE: Transocean, Hauptversammlung (außerordentlich) 17:00 DEU: BASF, Capital Markets Day (Tag 2 von 2)

22:00 USA: HP Inc., Q4-Zahlen

22:00 USA: Dell, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung) 06:00 EUR: Acea Kfz-Neuzulassungen 10/26

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 10/26

09:00 ESP: Erzeugerpreise 10/26

09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 10/26

10:00 DEU: Ifo-Geschäftklima 11/26

14:15 USA: ADP Beschäftigung (Woche)

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 9/26

15:00 BEL: Geschäftsklima 1/26

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 11/26

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 11/26



SONSTIGE TERMINE

FRA: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Herbstpaket des sogenannten Europäischen Semesters vor, Straßburg

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