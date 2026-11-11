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Dow Jones News
11.11.2026 06:39 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 11. November

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 11. November 

=== 
*** 00:30 US/Philadelphia-Fed-Präsidentin Paulson, Rede 
*** 00:30 US/Fed-Gouverneurin Bowman, Rede bei "A View from the 
     Federal Reserve Board" Event 
  06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 9 Monate (09:00 PK) 
*** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK) 
*** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 9 Monate (11:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 9 Monate (13:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Jahresergebnis (08:00 BI-PK) 
  07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q 
  07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 JP/Auftragseingang Maschinenbau Oktober 
*** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK) 
  07:30 DE/Vincorion SE, Ergebnis 3Q 
  07:30 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Oktober 
     PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj 
     vorläufig: -0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj 
     zuvor:   +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj 
     vorläufig: -0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj 
     zuvor:   +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj 
  08:00 DE/Inlandstourismus September 
  08:30 DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 09:15 LV/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu 
     "Economic Challenges in Germany and the Future of Europe" 
  09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1H 
  09:30 BG/Shelly Group SE, Analystenkonferenz zum Ergebnis 3Q 
  11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR 
*** 13:00 EI/EZB-Ratsmitglied Makhlouf, Rede an der 
     Technological University Dublin 
*** 14:30 DE/Sachverständigenrat Wirtschaft, Jahresgutachten 2026/27 
*** 15:15 GB/Schatzkanzler Healey, Anhörung im Finanzausschuss 
*** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 3Q 
    - TR/Treffen von Staats- und Regierungschefs zum Auftakt 
     der 31. UN-Klimakonferenz (COP31) 
    - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt 
    - ES/Generalstreik 
    - US/Börsenfeiertag: US-Anleihehandel 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2026 00:08 ET (05:08 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

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