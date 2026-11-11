DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EMISSIONSHANDEL - Bundeskanzler Friedrich Merz will am Kurs der EU beim Emissionshandel (ETS) festhalten. Das geht aus einem Brief an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hervor, der dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. Es sei "außerordentlich wichtig, dass die EU Investitionssicherheit beim Emissionshandel" sicherstelle, heißt es in dem Brief an von der Leyen. Der ETS sei ein "gut funktionierendes, marktwirtschaftliches System, das wir nicht infrage stellen dürfen". Der Brief ist auf vergangenen Freitag datiert und nimmt Bezug auf den EU-Gipfel Mitte Oktober, bei dem das Thema auf Drängen einiger Staats- und Regierungschefs besprochen wurde. Weiter schreibt der Kanzler, europäische Unternehmen hätten ihre Geschäftsmodelle auf die Erwartung zuverlässiger CO2-Preissignale aufgebaut. Damit stellt sich der CDU-Politiker auf die Seite derjenigen, die Lockerungen des Emissionshandels ablehnen. (Handelsblatt)

E-AUTO-PRÄMIE - Der Fördertopf für den Kauf von E-Autos leert sich deutlich schneller als von der Bundesregierung erwartet. Waren im Bundeshaushalt 2027 ursprünglich nur 803 Millionen Euro vorgesehen, geht die schwarz-rote Koalition jetzt allein im kommenden Jahr von Abflüssen in Höhe von 1,72 Milliarden Euro aus. Das geht aus der Vorlage für die Bereinigungssitzung des Bundeshaushalts 2027 hervor, die Welt vorliegt. "Die E-Auto-Förderung entwickelt sich deutlich dynamischer als bei ihrer Konzeption und der ursprünglichen Bedarfsplanung unterstellt", heißt es zur Begründung in der Vorlage. Entsprechend werde der Titelansatz angepasst. Allerdings "unter Beibehaltung des Programmvolumens". Es bleibt also dabei, dass der Bund für das Förderprogramm insgesamt 3 Milliarden Euro vorsieht. (Welt)

STEUERN - Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) und seine Kollegen aus den Bundesländern arbeiten an umfassenden Steuervereinfachungen für Bürger und Unternehmen. So sollen Millionen Arbeitnehmer künftig nicht mehr Werbungskosten einzeln geltend machen müssen, weil diese pauschal bei der Einkommensteuer berücksichtigt werden. Das geht aus Unterlagen des Finanzministeriums hervor, die dem Handelsblatt vorliegen. In dem Papier werden 37 Maßnahmen aufgelistet, die derzeit zwischen Bund und Ländern unter dem Titel "Herbstpaket" verhandelt werden. Laut der Übersicht konnte bei der Mehrzahl der Maßnahmen eine Einigung erzielt werden. Das betrifft vor allem Vereinfachungen für Unternehmen. (Handelsblatt)

EINSPARUNGEN - Ökonomen des ifo-Instituts mahnen "strukturelle Einsparungen" im Bundeshaushalt an - und machen milliardenschwere Sparvorschläge. Laut ihrer Berechnung lassen sich so für den Bundeshaushalt im Jahr 2030 im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung bis zu 72 Milliarden Euro einsparen. Das geht aus der "Analyse von Einsparmöglichkeiten im Bundeshaushalt" der Wirtschaftsforscher um ifo-Chef Clemens Fuest hervor, die dem Stern vorab vorliegt. Die Ökonomen sehen den größten Hebel gegen das Haushaltsdefizit in einem Abbau der staatlichen Finanzhilfen. "Seit 2020 ist ein außergewöhnlich starker Anstieg bei den Finanzhilfen zu beobachten", heißt es in dem Papier. Sie stiegen von etwas mehr als 10 Milliarden Euro im Jahr 2020 auf inzwischen fast 60 Milliarden - 10 Prozent der Bundesausgaben. Ein Abbau der Finanzhilfen um 15 Prozent würde dem Staat demnach sofort 9 Milliarden Euro bringen. (Stern)

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November 11, 2026 00:16 ET (05:16 GMT)

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