von Robert Jakob Moneycab.com: Herr Reuter, gut drei Prozent mehr organisches Wachstum sind für die nahe Zukunft vorhergesagt. Die Börse hat daraufhin wohl eher die bereinigte EBITDA-Marge von 16,1% beklatscht als die vorsichtige Umsatzprognose? Till Reuter: Wie wäre es mit: Wir haben im Geschäftsjahr 2025/26 unsere Ziele erreicht und mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 16,1 Prozent einen historischen Höchstwert erzielt. Gleichzeitig sind wir ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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