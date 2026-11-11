The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.11.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.11.2026
ISIN Name
DE000HLB5G52 LB.HESS.-THR.ZI.DI.11A/17
XS2078692105 OPEN BANK SA 19/26 MTN
US38145GAH39 GOLDMAN SACHS GRP 16/26
US254687DK97 WALT DISNEY 19/26
US912810EY02 US TREASURY 2026 15.11
US911312AY27 UTD PARCEL SERV. 2026
US251526CP29 DT.BANK NY.NTS DL 21/27
DE000A3MP5K7 NEUE ZWL ZAHNRADW. 21/26
US64110LAN64 NETFLIX 16/26
US960386AL46 WESTINGH.AI.BR.T. 2026
DE000CZ40KF2 COBA 14/26 S.840
US118230AQ44 BUCKEYE PARTNERS 16/26
USU6700TAE39 NOVELIS 21/26 REGS
US66977WAT62 NOVA CHEMIC 23/28 144A
US29250NBW48 ENBRIDGE 23/26
CH1223665063 SULZER 22/26
USU9273ADW28 VW GRP AMER 23/26 REGS
US91282CJK80 USA 23/26
DE000A30V3G9 SPK.HANNOVER HPF 22/26
XS2555218291 BOOKING HLDG 22/26
XS2555708036 SANTAN.UK GRP 22/27FLRMTN
XS2555918270 JYSKE BANK 22/27 FLR MTN
US91332UAB70 UNITY SOFTWA 22/26 ZO CV
LU0154397342 SAPHIR GLOBAL-DEFENSIV B INVESTMENT
US14149YBQ08 CARDI.HEALTH 24/26
XS2713344195 SIM.GLB.DEV. 23/26 CV
DE000DJ9ABK3 DZ BANK IS.A2339 VAR
US958102AT29 WEST.DIGITAL 24/28 CV
DK0009924888 DENMARK 24/26
AU3CB0304426 NATL AUSTR.B 23/26 MTN
DE0003811774 BUNDANL. KPS 15.11.26
XS2554746185 ING GROEP 22/27 FLR MTN
PTCPECOM0001 INFRAESTR.DE PORTUG.06/26
DE000HLB3WQ9 LB.HESS.THR.CA.TIL.11E/18
US844741BC18 SOUTHW. AIRL. 16/26
PTPETFOM0009 PARPUBLICA S.G.P.S. 06/26
US74251VAM46 PRINCIPAL FINL 16/26
US452308AX78 ILL. TOOL WKS 16/26
DE000HLB2M57 LB.HESS.-THR.IS.17/26
DE000HLB3VL2 LB.HESS.THR.IS.11C/18
XS2408003650 SWEDBANK 21/26 MTN REGS
DE000NLB3UB7 NORDLB 21/26
USG7052TAF87 PETROFAC 21/26 REGS
US927804FV18 VIRGINIA EL. PWR 16/26 B
US49456BAU52 KIND.MORGAN 21/26
XS2300292617 CELLNEX FIN. 21/26 MTN
USP7807HAR68 PETROLEOS D VEN. 13/26
XS2407019798 AXA LOG.EU.M 21/26 REGS
US775109BF74 ROGERS COMMUNIC. 2026
DE000DFK0JC3 DZ BANK IS.A1587
XS2407985220 XS2407985220 STEDIN HLDG. 21/26 MTN
DE000HLB4AV3 LB.HESS.THR.CARRARA11N/16
DE000A1KRJQ6 ING-DIBA AG HPF 16/26
XS2079798562 NED.WATERSCH 19/26 MTN
XS1910948089 VOLKSWAGEN INTL 18/26
XS0704936243 WORLD BK 11/26 ZO MTN
US456837AR44 ING GROEP 19/UND. FLR
CH0449619052 PFBK SCHW.HYP. 18-26
US912828U246 US TREASURY 2026
XS2079713322 BBVA 19/26 MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.11.2026
ISIN Name
DE000HLB5G52 LB.HESS.-THR.ZI.DI.11A/17
XS2078692105 OPEN BANK SA 19/26 MTN
US38145GAH39 GOLDMAN SACHS GRP 16/26
US254687DK97 WALT DISNEY 19/26
US912810EY02 US TREASURY 2026 15.11
US911312AY27 UTD PARCEL SERV. 2026
US251526CP29 DT.BANK NY.NTS DL 21/27
DE000A3MP5K7 NEUE ZWL ZAHNRADW. 21/26
US64110LAN64 NETFLIX 16/26
US960386AL46 WESTINGH.AI.BR.T. 2026
DE000CZ40KF2 COBA 14/26 S.840
US118230AQ44 BUCKEYE PARTNERS 16/26
USU6700TAE39 NOVELIS 21/26 REGS
US66977WAT62 NOVA CHEMIC 23/28 144A
US29250NBW48 ENBRIDGE 23/26
CH1223665063 SULZER 22/26
USU9273ADW28 VW GRP AMER 23/26 REGS
US91282CJK80 USA 23/26
DE000A30V3G9 SPK.HANNOVER HPF 22/26
XS2555218291 BOOKING HLDG 22/26
XS2555708036 SANTAN.UK GRP 22/27FLRMTN
XS2555918270 JYSKE BANK 22/27 FLR MTN
US91332UAB70 UNITY SOFTWA 22/26 ZO CV
LU0154397342 SAPHIR GLOBAL-DEFENSIV B INVESTMENT
US14149YBQ08 CARDI.HEALTH 24/26
XS2713344195 SIM.GLB.DEV. 23/26 CV
DE000DJ9ABK3 DZ BANK IS.A2339 VAR
US958102AT29 WEST.DIGITAL 24/28 CV
DK0009924888 DENMARK 24/26
AU3CB0304426 NATL AUSTR.B 23/26 MTN
DE0003811774 BUNDANL. KPS 15.11.26
XS2554746185 ING GROEP 22/27 FLR MTN
PTCPECOM0001 INFRAESTR.DE PORTUG.06/26
DE000HLB3WQ9 LB.HESS.THR.CA.TIL.11E/18
US844741BC18 SOUTHW. AIRL. 16/26
PTPETFOM0009 PARPUBLICA S.G.P.S. 06/26
US74251VAM46 PRINCIPAL FINL 16/26
US452308AX78 ILL. TOOL WKS 16/26
DE000HLB2M57 LB.HESS.-THR.IS.17/26
DE000HLB3VL2 LB.HESS.THR.IS.11C/18
XS2408003650 SWEDBANK 21/26 MTN REGS
DE000NLB3UB7 NORDLB 21/26
USG7052TAF87 PETROFAC 21/26 REGS
US927804FV18 VIRGINIA EL. PWR 16/26 B
US49456BAU52 KIND.MORGAN 21/26
XS2300292617 CELLNEX FIN. 21/26 MTN
USP7807HAR68 PETROLEOS D VEN. 13/26
XS2407019798 AXA LOG.EU.M 21/26 REGS
US775109BF74 ROGERS COMMUNIC. 2026
DE000DFK0JC3 DZ BANK IS.A1587
XS2407985220 XS2407985220 STEDIN HLDG. 21/26 MTN
DE000HLB4AV3 LB.HESS.THR.CARRARA11N/16
DE000A1KRJQ6 ING-DIBA AG HPF 16/26
XS2079798562 NED.WATERSCH 19/26 MTN
XS1910948089 VOLKSWAGEN INTL 18/26
XS0704936243 WORLD BK 11/26 ZO MTN
US456837AR44 ING GROEP 19/UND. FLR
CH0449619052 PFBK SCHW.HYP. 18-26
US912828U246 US TREASURY 2026
XS2079713322 BBVA 19/26 MTN
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