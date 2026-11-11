The following instruments on XETRA do have their first trading 11.11.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 11.11.2026
Aktien
1 CA7059171024 Pelican AI Corp.
2 CA20676U1049 Condor Resources Inc.
3 CA6093612092 Mongoose Mining Ltd.
4 NZPVLE0001S6 Powerhouse Ventures Ltd.
5 PLPRMGM00015 Pyramid Games S.A.
6 PLRXCNC00017 Rex Concepts S.A.
7 CA9899631035 Zodiac Resources Inc.
Anleihen/ETF
1 US037833FD70 Apple Inc.
2 US037833FE53 Apple Inc.
3 XS3551825501 Barclays Bank PLC
4 US404280FV60 HSBC Holdings PLC
5 US037833FC97 Apple Inc.
6 US037833FH84 Apple Inc.
7 US037833FG02 Apple Inc.
8 NO0013771782 Multitude Bank PLC
9 XS3551825410 Barclays Bank PLC
10 XS3523247875 Fresenius Medical Care AG
11 US037833FF29 Apple Inc.
12 US037833FJ41 Apple Inc.
13 USU49436AS44 Kimberly-Clark Corp.
14 DE000HEL02B3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
15 DE000HEL01K6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
16 DE000HEL01M2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
17 DE000HEL01H2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
18 DE000HEL01L4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
19 IE000YY9IYL1 Fidelity All Country Equity Research Enhanced UCITS ETF
20 IE000P2V15V8 HSBC World UCITS ETF
21 IE000B9E2499 Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 11.11.2026
Aktien
1 CA7059171024 Pelican AI Corp.
2 CA20676U1049 Condor Resources Inc.
3 CA6093612092 Mongoose Mining Ltd.
4 NZPVLE0001S6 Powerhouse Ventures Ltd.
5 PLPRMGM00015 Pyramid Games S.A.
6 PLRXCNC00017 Rex Concepts S.A.
7 CA9899631035 Zodiac Resources Inc.
Anleihen/ETF
1 US037833FD70 Apple Inc.
2 US037833FE53 Apple Inc.
3 XS3551825501 Barclays Bank PLC
4 US404280FV60 HSBC Holdings PLC
5 US037833FC97 Apple Inc.
6 US037833FH84 Apple Inc.
7 US037833FG02 Apple Inc.
8 NO0013771782 Multitude Bank PLC
9 XS3551825410 Barclays Bank PLC
10 XS3523247875 Fresenius Medical Care AG
11 US037833FF29 Apple Inc.
12 US037833FJ41 Apple Inc.
13 USU49436AS44 Kimberly-Clark Corp.
14 DE000HEL02B3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
15 DE000HEL01K6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
16 DE000HEL01M2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
17 DE000HEL01H2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
18 DE000HEL01L4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
19 IE000YY9IYL1 Fidelity All Country Equity Research Enhanced UCITS ETF
20 IE000P2V15V8 HSBC World UCITS ETF
21 IE000B9E2499 Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF
© 2026 Xetra Newsboard