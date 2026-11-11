KI-Aktien im Ausverkauf: Werden jetzt auch die Rechenzentren ausgebremst?

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Wenn Technologieaktien fallen, geraten schnell auch die Erwartungen an den nächsten Investitionszyklus unter Druck. Nach dem von NBC News beschriebenen Ausverkauf stellt sich deshalb eine konkrete Frage: Werden Unternehmen weniger Rechenzentren bauen - oder bewertet die Börse zunächst nur die künftigen Gewinne vorsichtiger?

Für Rohstoffanleger ist diese Unterscheidung wichtig. Ein niedrigerer Aktienkurs verändert noch keinen laufenden Bauauftrag. Werden dagegen Standorte verschoben, Finanzierungen schwieriger oder Ausgaben gekürzt, erreicht die Abkühlung auch Ausrüster und Materiallieferanten. Entscheidend ist deshalb, welche Investitionen tatsächlich umgesetzt werden und wie stark die Nutzung der vorhandenen Rechenleistung wächst.

Microsoft und Alphabet liefern einen Maßstab

Microsoft (ISIN: US5949181045) berichtete am 28. Oktober über Investitionsausgaben von 45,2 Milliarden US-Dollar im Septemberquartal. Für das Kalenderjahr 2026 stellte der Konzern rund 170 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Die Kennzahl umfasst auch Finanzierungsleasing und darf nicht mit reinen Bauausgaben für Rechenzentren gleichgesetzt werden.

Ungefähr drei Viertel der Quartalsinvestitionen entfielen laut Microsoft auf kurzlebigere Anlagen, vor allem Prozessoren und Grafikchips sowie höhere Speicher- und Lagerkosten. Das Unternehmen meldete außerdem 24 zusätzliche Rechenzentren auf fünf Kontinenten.

Alphabet (ISIN: US02079K3059) bestätigte ebenfalls am 28. Oktober seine Investitionsprognose von 195 bis 205 Milliarden US-Dollar für 2026. Der Konzern verwies zugleich auf steigende Abschreibungen und Betriebskosten der technischen Infrastruktur.

Beide Aussagen stammen aus der Zeit vor dem jüngsten Börsenrutsch. Für Anleger bilden sie einen überprüfbaren Ausgangspunkt: Werden die Pläne bestätigt, zeitlich gestreckt oder reduziert?

Nachfrage nach Rechenleistung ist nicht gleich Rendite

Der Markt kann an den erwarteten Erträgen zweifeln, obwohl die Nachfrage nach Rechenleistung weiter wächst. Betreiber müssen ihre Anlagen auslasten und die hohen Investitionen über Kundenumsätze rechtfertigen. Verbesserte Chips und Software können zugleich mehr Rechenleistung aus vorhandener Infrastruktur herausholen.

Auch Nvidia (ISIN: US67066G1040) steht innerhalb dieses Investitionszyklus. Microsoft erklärte zuletzt, seine Infrastruktur mit Nvidia-Systemen und eigenen Lösungen auszubauen. Wie viel künftig bestellt wird, hängt von Kundenbedarf, technischer Effizienz und verfügbarer Finanzierung ab.

Ein langsamerer Ausbau würde daher nicht zwangsläufig das Ende der KI-Nutzung bedeuten. Er könnte aber verändern, wann zusätzliche Hardware und die darin enthaltenen Materialien benötigt werden.

Wo Seltene Erden ins Rechenzentrum kommen

Der Rohstoffbezug beginnt nicht beim Börsenwert eines Chipunternehmens, sondern bei konkreten Komponenten. Leistungsfähige Permanentmagnete werden beispielsweise in bestimmten Motoren für Lüfter und Pumpen sowie in Festplattenantrieben eingesetzt. Neodym und Praseodym sind wichtige Ausgangsstoffe solcher Magnete.

Sprott bezeichnet KI-Infrastruktur deshalb als zusätzliche Nachfragequelle neben Elektrifizierung und Verteidigung. Wie groß dieser Beitrag wird, hängt allerdings von Bauvolumen, technischer Ausstattung und Materialeinsatz ab. Nicht jedes Kühlsystem und nicht jede Speicherlösung benötigt dieselben Komponenten.

Für Europa kommen praktische Fragen hinzu: Stromanschlüsse, Genehmigungen und verfügbare Energie können den Ausbau begrenzen. Materialnachfrage folgt damit dem tatsächlich realisierten Projekt und seiner Ausstattung - nicht allein einer angekündigten Investitionssumme.

Was das für St George bedeutet

St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) entwickelt mit Araxá in Brasilien eine mögliche zusätzliche Quelle für Seltene Erden und Niob. Die ausgewiesene Mineralressource umfasst 111,2 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 3,57 Prozent Gesamtseltenerdoxiden und 0,57 Prozent Niobpentoxid.

Für Magnetlieferketten ist insbesondere das enthaltene Neodym und Praseodym relevant. Die Pilotarbeiten sollen untersuchen, wie sich geeignete Konzentrate und anschließend ein gemischtes Seltene-Erden-Karbonat herstellen lassen. Dieses Zwischenprodukt würde weitere Verarbeitung benötigen.

Araxás Entwicklung richtet sich damit auf einen breiteren Industriemarkt. Rechenzentren wären eine mögliche Nachfragekomponente unter mehreren. Eine direkte Lieferbeziehung zu Microsoft, Alphabet oder Nvidia ist nicht bekannt.

Fazit

Der Ausverkauf bei KI-Aktien macht die Frage nach der Rentabilität großer Infrastrukturprogramme dringlicher. Er beantwortet jedoch noch nicht, wie viele Rechenzentren tatsächlich gebaut werden. Anleger sollten deshalb auf bestätigte Investitionsbudgets, Projektverschiebungen und die Auslastung bestehender Anlagen achten.

Für Seltene Erden zählt, welche magnetbasierten Komponenten der Ausbau benötigt. Eine Fortsetzung der Investitionen könnte zusätzliche Nachfrage unterstützen. Eine Verzögerung würde deren zeitlichen Verlauf verändern; effizientere Technik könnte zugleich den Materialbedarf je Anwendung beeinflussen.

St George bietet mit Araxá eine langfristige Entwicklungsperspektive für mehrere Absatzmärkte. Kurzfristige Bewegungen bei Technologieaktien ersetzen dabei keine Projektbewertung. Entscheidend bleiben Verarbeitungsergebnisse, Wirtschaftlichkeit, Genehmigungen und Finanzierung. Die große KI-Erzählung kann erklären, warum neue Rohstoffquellen interessant sind. Ob Araxá daraus ein Geschäft entwickeln kann, hängt davon ab, ob das Unternehmen ein geeignetes Produkt zu wettbewerbsfähigen Kosten liefern kann. Für Rohstoffanleger lohnt deshalb der Blick auf die tatsächliche Lieferkette hinter den Börsenkursen.

Quellen

https://www.mining.com/ai-emerges-as-new-driver-of-rare-earth-demand-sprott-says/

https://www.stgm.com.au/

https://www.microsoft.com/en-us/investor/events/fy-2027/earnings-fy-2027-q1

https://abc.xyz/investor/events/event-details/

https://www.stgm.com.au/pdf/41471e8d-eeb3-4cf4-8675-738c1a53ec47/Platform/ListPage/Quarterly-Activities-and-Cashflow-Report.pdf

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

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Enthaltene Werte: US02079K3059,US5949181045,US67066G1040,AU000000SGQ8