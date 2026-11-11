Frankfurt (ots) -Repräsentative Umfrage von BearingPoint zeigt deutliche Akzeptanz für Internet und Mobilfunk aus dem All, aber erheblich größere Vorbehalte gegenüber Starlink. Deutsche und europäische Anbieter genießen einen klaren Vertrauensvorsprung.Satelliteninternet trifft in Deutschland auf bemerkenswert große Offenheit. Doch vom Interesse an der Technologie profitiert deren bekanntester Anbieter keineswegs automatisch. Eine aktuelle repräsentative Umfrage der Management- und Technologieberatung BearingPoint unter 2.105 Menschen in Deutschland zeigt eine deutliche Lücke zwischen Technologie- und Anbieterakzeptanz: 53 Prozent bewerten einen stärkeren Einsatz satellitengestützter Internet- und Mobilfunkangebote positiv, nur 8 Prozent negativ. Das stärkere Engagement von Starlink in Deutschland sehen dagegen lediglich 33 Prozent positiv, 19 Prozent negativ.Damit wird Satellitenkommunikation von vielen Menschen offenbar anders beurteilt als das Unternehmen, das bislang wie kein anderes für diese Technologie steht. Starlink ist dabei keineswegs unbekannt: Rund zwei Drittel der Befragten haben bereits von dem Dienst gehört. 36 Prozent geben an, ungefähr zu wissen, wie er funktioniert, weitere 30 Prozent kennen Starlink zumindest dem Namen nach.Das Starlink-Paradox: Je konkreter der Anbieter, desto größer die SkepsisDie Diskrepanz von 20 Prozentpunkten zwischen der grundsätzlichen Zustimmung zu Satellitenkommunikation und der positiven Bewertung von Starlink ist einer der auffälligsten Befunde der Umfrage. Während die Technologie mehrheitlich positiv gesehen wird, polarisiert der konkrete Anbieter deutlich stärker."Wir sehen hier keinen grundsätzlichen Vorbehalt gegen Satellitenkommunikation. Im Gegenteil: Viele Menschen erkennen sehr konkret ihren Nutzen. Interessant wird es in dem Moment, in dem aus der Technologie ein konkreter Anbieter wird. Dann spielen plötzlich Fragen nach Abhängigkeit, Marktmacht und Kontrolle eine wesentlich größere Rolle. Starlinks technologische Stärke übersetzt sich in Deutschland deshalb nicht automatisch in gesellschaftliches Vertrauen", sagt Julius Hafer, Partner bei BearingPoint und Co-Host des von VATM und BearingPoint aufgesetzten Satellite-Roundtable.Die Vorbehalte beziehen sich dabei weniger auf die Technik als vielmehr auf die Frage, wer diese künftig kontrolliert. Als größte Bedenken gegenüber satellitengestützten Internet- und Mobilfunkdiensten nennen 19 Prozent die Abhängigkeit von einzelnen ausländischen Unternehmen, 15 Prozent die Marktmacht großer Technologiekonzerne, 13 Prozent den Schutz persönlicher Daten und 10 Prozent die Sicherheit und Kontrolle kritischer Infrastruktur. Technische Unzuverlässigkeit nennen dagegen nur 6 Prozent als größte Sorge.Kaum jemand will Satelliteninternet allein internationalen Anbietern überlassenBesonders deutlich wird das Misstrauen bei der Frage, wer satellitengestützte Dienste in Deutschland künftig anbieten sollte. Jeweils 23 Prozent bevorzugen europäische Unternehmen beziehungsweise Kooperationen oder vorwiegend deutsche Anbieter. Weitere 14 Prozent favorisieren eine Kooperation internationaler Technologieunternehmen mit deutschen oder europäischen Netzbetreibern. Ein eigenständiges Angebot internationaler Anbieter ist dagegen nur für 3 Prozent das bevorzugte Modell. Weitere 24 Prozent haben sich dazu noch keine Meinung gebildet.Damit zeichnet sich weniger ein Votum gegen internationale Technologie ab als für eine deutsche oder europäische Verankerung. Ein Modell, bei dem Satellitentechnik mit bestehenden Netzen und Anbietern verbunden wird, könnte daher auf größere Akzeptanz stoßen als ein vollständig eigenständiges Angebot eines internationalen Satellitenbetreibers."Die Menschen wollen offenbar auch beim Internet aus dem All nicht die Kontrolle über eine kritische Infrastruktur aus der Hand geben. Für europäische Telekommunikationsunternehmen ist das eine enorme strategische Chance: Sie müssen Satellitenkommunikation nicht als Bedrohung betrachten, sondern können sie selbst zum Bestandteil ihrer Netze und Angebote machen", sagt Thomas Heiß, Partner bei BearingPoint."Wir sehen den Vorstoß der europäischen Telekommunikationsunternehmen Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica und Orange für eine eigene Satellitenallianz vor diesem Hintergrund außerordentlich positiv. Das stellt zudem eine Zeitenwende dar: Europas Netzbetreiber nehmen die Dinge selbst in die Hand, statt die nächste entscheidende Ebene unserer Kommunikationsinfrastruktur anderen zu überlassen. Digitale Souveränität entsteht nicht allein durch Regulierung, sondern durch eigene Initiative, Investitionen und gemeinsame Angebote. Jetzt gilt es, aus diesem Vorstoß eine leistungsfähige europäische Alternative zu machen, die Satellitenkommunikation mit unseren bestehenden Netzen verbindet", ergänzt Julius Hafer.Funklöcher statt Preiskampf: Was die Deutschen vom Internet aus dem All erwartenAuch beim erwarteten Nutzen zeigt sich ein klares Bild. 31 Prozent sehen den größten Vorteil der Satellitenkommunikation in einer besseren Versorgung ländlicher oder schwer erreichbarer Regionen. 19 Prozent erwarten weniger Funklöcher und eine bessere Erreichbarkeit unterwegs, 16 Prozent zusätzliche Verbindungsmöglichkeiten bei Krisen oder Netzausfällen. Günstigere Angebote nennen dagegen lediglich 6 Prozent, mehr Wettbewerb 5 Prozent.Die Erwartung an Satellitenkommunikation ist damit vor allem infrastrukturell: Sie soll dort einspringen, wo klassische Netze an ihre Grenzen kommen, und zusätzliche Resilienz schaffen. Ein flächendeckender Ersatz für Mobilfunk und Festnetz lässt sich aus den Ergebnissen dagegen nicht ableiten.Auch technisch ist der Schritt zum flächendeckenden Mobilfunknetz aus dem All keineswegs beliebig skalierbar: Satellitenverbindungen nutzen verfügbare Frequenzen deutlich weniger effizient als terrestrische Funkmasten und stoßen deshalb vor allem bei der Kapazität an physikalische Grenzen. Hinzu kommt, dass Starlink für ein eigenständiges Mobilfunkangebot in Deutschland nicht über die erforderlichen Frequenznutzungsrechte verfügt; ein kurzfristiger Start eines vollwertigen Konkurrenznetzes ist daher weder technisch noch regulatorisch realistisch.Drei von zehn können sich einen Wechsel vorstellenGanz ungefährlich ist Starlink für die etablierten Telekommunikationsanbieter dennoch nicht. Bei vergleichbarem Preis und vergleichbarer Leistung würden 7 Prozent der Befragten "auf jeden Fall" und weitere 23 Prozent "wahrscheinlich" zu Starlink wechseln. 45 Prozent würden eher nicht oder auf keinen Fall wechseln, 26 Prozent können die Frage derzeit nicht beurteilen.Besonders hoch ist die Offenheit bei jüngeren Befragten: Unter den 18- bis 24-Jährigen können sich 44 Prozent einen Wechsel vorstellen, bei den 25- bis 34-Jährigen sind es 38 Prozent. Unter den Befragten ab 55 Jahren liegt der Wert dagegen bei 22 Prozent. Auch größere Familienhaushalte zeigen sich überdurchschnittlich wechselbereit.Für Satellitenempfang zahlen? Ja, aber nicht vielDas wahrscheinlich realistischere Szenario ist jedoch nicht der komplette Wechsel des Anbieters, sondern Satellitenempfang als Zusatzfunktion eines bestehenden Mobilfunktarifs. Für einen monatlich kündbaren Service, bei dem das Smartphone in Funklöchern automatisch auf Satellitenkommunikation umschaltet, zeigen insgesamt rund 38 Prozent grundsätzlich Zahlungsbereitschaft. 12 Prozent würden bis zu zwei Euro zusätzlich im Monat bezahlen, 15 Prozent mehr als zwei bis fünf Euro. Nur rund 12 Prozent wären bereit, mehr als fünf Euro monatlich auszugeben. 39 Prozent wollen gar keinen Aufpreis bezahlen. Auch bei der Zahlungsbereitschaft gibt es allerdings einen großen Unterschied zwischen den Altersgruppen: Von den 18- bis 24-Jährigen würden 61 Prozent einen Aufpreis zahlen, 31 Prozent sogar mehr als 5 Euro.Vieles deutet darauf hin, dass sich Satellitenkommunikation im Massenmarkt zunächst als Ergänzung bestehender Mobilfunkangebote etablieren könnte und nicht als deren Ersatz.Junge Menschen sind offener und zugleich kritischerDie Detailauswertung zeigt zugleich, dass Offenheit gegenüber der Technologie und Skepsis gegenüber ihren Folgen kein Widerspruch sein müssen. Die 18- bis 24-Jährigen sind mit 44 Prozent besonders wechselbereit und mit 61 Prozent auch besonders zahlungsbereit. Gleichzeitig liegt ihre Sorge um Datenschutz über dem Durchschnitt.Auch zwischen Stadt und Land zeigt sich ein unerwartetes Bild. Zwar nennen Befragte aus ländlichen Regionen die bessere Versorgung besonders häufig als Vorteil. Ihre Wechselbereitschaft liegt mit 28 Prozent jedoch leicht unter derjenigen der Stadtbevölkerung mit 32 Prozent. Eine höhere Zahlungsbereitschaft auf dem Land zeigt sich ebenfalls nicht.Das spricht gegen die einfache Annahme, Starlink sei vor allem ein Angebot für Menschen in schlecht versorgten ländlichen Regionen. Die größere Veränderung könnte vielmehr darin liegen, dass Satellitenkonnektivität künftig als zusätzliche Netzebene in ganz normalen Mobilfunktarifen auftaucht.Über die UmfrageDie Umfrage wurde von YouGov im Auftrag von BearingPoint durchgeführt. Befragt wurden 2.105 Personen ab 18 Jahren in Deutschland. Die Stichprobe wurde nach Alter, Geschlecht und Region quotiert und entsprechend gewichtet.Über BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite, die Unternehmen mithilfe moderner Technologien transformiert. Wir unterstützen Unternehmen bei der Transformation, indem wir fundiertes Branchenwissen mit starken Kompetenzen in Strategie, Geschäftsprozessen, Technologie und KI kombinieren. Unsere Beraterteams arbeiten dabei in unterschiedlichsten Industrien - immer nah am Kunden. Spezialisierte SAP- und Microsoft-Einheiten, ein starker Fokus auf KI sowie ergebnisorientierte Softwarelösungen ermöglichen maßgeschneiderte, innovative Lösungen für die Herausforderungen unserer Kunden.Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.BearingPoint gehört zu den TIME World's Best Companies und den Forbes World's Best Employers. Das Unternehmen ist zudem eine zertifizierte B Corporation, die hohe soziale und ökologische Standards erfüllt.Im Bereich Satellitenkommunikation begleitet BearingPoint Telekommunikationsunternehmen, Satellitenbetreiber und öffentliche Institutionen bei Strategie und Umsetzung und richtet seit mehreren Jahren den branchenübergreifenden Satellite Roundtable aus, der Entscheiderinnen und Entscheider aus Telekommunikation, Raumfahrt, Industrie und Politik zusammenbringt.Weitere Informationen:Homepage: www.bearingpoint.comLinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpointInstagram: https://www.instagram.com/bearingpoint_dach/Pressekontakt:Alexander BockGlobal Senior Manager CommunicationsTel: +49 89 540338029E-Mail: alexander.bock@bearingpoint.comOriginal-Content von: BearingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68073/6388079