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Doppelsieg für BLACKYAK bei den ISPO Awards 2026: Grand Prix und Gold in der Königsklasse Hiking & Climbing!



11.11.2026 / 08:05 CET/CEST

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Doppelsieg bei den ISPO Awards 2026: Grand Prix für die THULAGI GORE-TEX 3L PRO SHELL STRETCH JACKET und Gold Award für die MAZENO ULTRA LIGHT INSULATED SHELL JACKET - ein starkes Signal für technische Innovation aus dem deutschen BLACKYAK Product Lab. Der Grand Prix ist die höchste Auszeichnung innerhalb der ISPO Awards - BLACKYAK gewinnt ihn in der für technische Outdoor-Bekleidung zentralen Kategorie Hiking & Climbing.

THULAGI überzeugt mit einer auf die Bewegungen beim Eisklettern abgestimmten GORE-TEX PRO Konstruktion; MAZENO kombiniert Wetterschutz und aktive Isolation bei nur 225 Gramm.

Mit den beiden neuen Preisen steigt die Zahl der von BLACKYAK kommunizierten ISPO-Auszeichnungen auf insgesamt 38. AMSTERDAM, 11. November 2026 /PRNewswire/ -- Der wichtigste Preis steht im Mittelpunkt: BLACKYAK wurde bei den ISPO Awards 2026 mit dem Grand Prix in der Kategorie Hiking & Climbing ausgezeichnet. Der Grand Prix ist die höchste Auszeichnung des Wettbewerbs und würdigt ein herausragendes Produkt innerhalb seiner Kategorie. Für BLACKYAK ist der Erfolg in Hiking & Climbing besonders bedeutend: Hier stehen genau jene Anforderungen im Fokus, an denen sich technische Outdoor-Bekleidung messen lassen muss - Schutz, Bewegungsfreiheit und Zuverlässigkeit im alpinen Einsatz. Ausgezeichnet wurde die THULAGI GORE-TEX 3L PRO SHELL STRETCH JACKET. Zusätzlich erhielt die MAZENO ULTRA LIGHT INSULATED SHELL JACKET den ISPO Award Gold. Beide Modelle gehören zur DNS-Linie und wurden im Product Lab in München von BLACKYAK entwickelt. GRAND PRIX: Höchste Auszeichnung für Bewegungsfreiheit am Eis Die THULAGI GORE-TEX 3L PRO SHELL STRETCH JACKET wurde speziell für technisches Eis- und Alpinklettern entwickelt. Statt die Jacke allein um das Material herum zu konstruieren, analysierte das Entwicklungsteam die Bewegungsabläufe beim Klettern: wiederholtes Überkopfgreifen mit dem Eisgerät, weite Armbewegungen und dynamische Körperpositionen. Die entscheidende Innovation liegt im Zusammenspiel von Material und Schnitt. Die einzelnen Schnittteile wurden gezielt positioniert und teilweise gedreht, damit die gerichtete Dehnbarkeit des GORE-TEX PRO Materials insbesondere an Schultern, Rücken, Ärmeln und Unterarmen die natürliche Bewegung unterstützt. Eine dreidimensionale Schnittführung reduziert Widerstand bei anspruchsvollen Kletterzügen. Bewusst reduzierte Details - etwa der Verzicht auf klassische Unterarm-Reißverschlüsse - vermeiden zusätzliche Steifigkeit und Volumen. Die Jacke ist auf die Nutzung mit Klettergurt und im alpinen Layering-System ausgelegt. Damit honoriert der Grand Prix nicht nur eine einzelne Materialeigenschaft, sondern eine konsequent durchdachte Konstruktion für den tatsächlichen Einsatz am Berg. GOLD AWARD: MAZENO vereint Schutz, Wärme und minimales Gewicht Mit der MAZENO ULTRA LIGHT INSULATED SHELL JACKET gewinnt BLACKYAK einen zweiten Award in derselben Kategorie. Die nur 225 Gramm leichte Jacke kombiniert ein wasserdichtes 7D Pertex Shield 3-Lagen-Material mit gezielt angeordneter Polartec Alpha 50-Isolation. Ein Body-Mapping-Konzept sorgt dort für Wärme, wo sie benötigt wird, während laserperforierte Zonen am Rücken überschüssige Wärme und Feuchtigkeit abführen. Mit einer Wassersäule von 20.000 mm und einer angegebenen Atmungsaktivität von 20.000 g/m²/24 h ist MAZENO für schnelle alpine Aktivitäten ausgelegt, bei denen Wetter, Belastung und Temperatur rasch wechseln. Die Konstruktion soll häufige Wechsel zwischen einzelnen Bekleidungsschichten reduzieren, ohne bei Schutz und Funktionalität Kompromisse einzugehen. 38 Auszeichnungen - und ein klares Bekenntnis zum Bergsport Mit Grand Prix und Gold Award erhöht sich die Gesamtzahl der von BLACKYAK erzielten ISPO-Auszeichnungen auf 38. Die beiden aktuellen Preise unterstreichen die Rolle des deutschen Product Labs bei der Entwicklung funktionaler Bergsportbekleidung und den Anspruch der Marke, Produkte für reale alpine Anforderungen zu entwickeln. Diesen Anspruch zeigte BLACKYAK auch am Messestand in Amsterdam: Unter dem Leitgedanken "Bringing the Himalayas to Amsterdam" bildete ein GeoDome-Zelt das Zentrum einer vom Himalaya-Basislager inspirierten Präsentation. Rund 40 ausgewählte Produkte machten die Markenidee "Himalayan Original" erlebbar. Internationale Perspektive Parallel zur Produktinnovation setzt BLACKYAK auf den Ausbau langfristiger Vertriebspartnerschaften in Europa, unter anderem in Großbritannien, Skandinavien und den Benelux-Ländern. Im Mittelpunkt stehen Partner, die den technischen Anspruch und die Markenphilosophie teilen. Stimme des Unternehmens "Diese Anerkennung bestätigt BLACKYAKs technische Kompetenz, die durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung in den Bereichen Materialien und Konstruktion aufgebaut wurde, um den funktionalen Anforderungen realer Bergumgebungen gerecht zu werden", erklärte Kang Tae-sun, Chairman von BLACKYAK. "Wir werden uns auch künftig auf die Entwicklung von Produkten für Bergsteiger konzentrieren und dabei auf die Erfahrungen aus Himalaya-Expeditionen sowie auf technologische Innovationen unseres deutschen R&D-Zentrums aufbauen." Über die BYN BLACKYAK Group Die 1973 gegründete BYN BLACKYAK Group ist eine globale Outdoor- und Lifestyle-Markenfamilie, inspiriert vom Geist des Himalaya. Die Marke BLACKYAK entwickelt hochfunktionale Bekleidung, Schuhe und Ausrüstung für anspruchsvolle alpine Bedingungen und verbindet technische Innovation mit einem Engagement für Nachhaltigkeit und den Schutz von Bergregionen. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/doppelsieg-fur-blackyak-bei-den-ispo-awards-2026-grand-prix-und-gold-in-der-konigsklasse-hiking--climbing-302934715.html



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