Stans - SoftwareOne ist im dritten Quartal 2026 weiter gewachsen und hat zugleich die Profitabilität deutlich verbessert. Dabei halfen auch Synergien aus der Übernahme des norwegischen Konkurrenten Crayon. Für das Gesamtjahr setzt der Konzern das Margenziel nun etwas höher an. Der Umsatz stieg um 9,9 Prozent auf 377,3 Millionen Franken. Zu konstanten Wechselkursen entsprach dies einem Plus von 7,4 Prozent, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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