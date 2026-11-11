Burgdorf - Ypsomed schaut auf ein dynamisches erstes Semester 2026/27 (per Ende September) zurück. Mit Blick auf den weiteren Geschäftsverlauf hat das Medizinaltechnik-Unternehmen den Ausblick erhöht. Wie die Zahlen zum ersten Semester zeigen, hat sich der Transformationsprozess der vergangenen Jahre ausgezahlt. Es sind die ersten Halbjahreszahlen als reine Anbieterin für Injektionssysteme, wie Ypsomed am Mittwoch in einem Communiqué betont. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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