Forscher:innen haben ein Fassadenmodul für die Sanierung von Nichtwohngebäuden entwickelt. Mit Solarzellen erwärmt es die Fassade und gleicht das Temperaturgefälle zwischen Innenraum und Außenluft aus. Im Projekt EnergySkin hat die TH Köln ein Sanierungssystem für Nichtwohngebäude entwickelt. Das thermisch-dynamische Fassadenmodul soll sich einfach montieren lassen und soll Wärmeverluste mithilfe von integrierter Photovoltaik minimieren. Die Bauteile lassen sich mit wenig Aufwand austauschen, reparieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver