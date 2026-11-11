WIESBADEN (ots) -Verbraucherpreisindex, Oktober 2026:+2,8 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)-0,2 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)Harmonisierter Verbraucherpreisindex, Oktober 2026:+2,8 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)-0,1 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)Die Inflationsrate in Deutschland - gemessen als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat - lag im Oktober 2026 bei +2,8 %. Damit hat sich der Anstieg der Verbraucherpreise wieder abgeschwächt (September 2026: +3,3 %; August 2026: +2,9 %). "Die Inflationsrate lag im Oktober wieder knapp unter drei Prozent", sagt Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes (Destatis). "Hauptverantwortlich für die weiterhin hohe Inflationsrate blieb die Entwicklung der Energiepreise, auch wenn der seit Anfang Oktober wieder eingeführte Tankrabatt die Teuerung etwas gedämpft haben dürfte", so Brand. Im Vergleich zum Vormonat September 2026 sanken die Verbraucherpreise insgesamt im Oktober 2026 um 0,2 %.Energieprodukte verteuerten sich um 12,2 % gegenüber Oktober 2025Die Preise für Energieprodukte insgesamt lagen im Oktober 2026 um 12,2 % höher als im Oktober 2025. Damit schwächte sich der Preisauftrieb der Energie etwas ab. Zwischen Juli und September 2026 hatte die Teuerung für Energie stetig zugenommen (September 2026: +14,9 %; August 2026: +10,5 %; Juli 2026: +8,3 %). Die seit dem Beginn des Iran-Kriegs auf dem Rohölmarkt beobachtete Preisentwicklung machte sich für die Verbraucherinnen und Verbraucher auch im Oktober 2026 bemerkbar. Dämpfend auf den Preisanstieg bei Energieprodukten im Oktober 2026 gegenüber Oktober 2025 dürfte der neue Tankrabatt gewirkt haben, der am 1. Oktober 2026 in Kraft trat. Für die Verbraucherinnen und Verbraucher erhöhten sich im Vergleichszeitraum die Preise für Kraftstoffe zwar deutlich um 28,9 %, jedoch weniger stark als im September 2026 (+37,1 % gegenüber September 2025).Leichtes Heizöl verteuerte sich im Oktober 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat sogar um 84,5 % (September 2026: +74,9 %), Brennholz, Holzpellets und andere feste Brennstoffe um 14,5 %. Hingegen lagen die Preise für Strom (-5,2 %) und Erdgas ohne Betriebskosten (-1,2 %) im Oktober 2026 weiterhin unter denen des Vorjahresmonats. Die rückläufigen Preisentwicklungen bei Strom und Erdgas sind teilweise auf die bereits seit Jahresbeginn umgesetzten Maßnahmen der Bundesregierung zurückzuführen.Nahrungsmittel verteuerten sich binnen Jahresfrist mit +0,4 % unterdurchschnittlichNahrungsmittel verteuerten sich im Oktober 2026 mit +0,4 % gegenüber dem Vorjahresmonat weiterhin unterdurchschnittlich, nach ebenfalls +0,4 % im September 2026. Dennoch waren einige Nahrungsmittel im Vergleich zum Vorjahresmonat im Oktober 2026 deutlich teurer, darunter Eier (+15,4 %), frisches Gemüse einschließlich Kartoffeln (+11,5 %) sowie Fisch, Fischwaren und Meeresfrüchte (+4,5 %). Günstiger binnen Jahresfrist waren hingegen vor allem Speisefette und Speiseöle (-9,1 %, darunter Butter: -18,9 %), Molkereiprodukte (-4,7 %) und frisches Obst (-2,8 %).Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie bei +2,1 %Im Oktober 2026 betrug die Inflationsrate ohne Energie +2,0 % und die Inflationsrate ohne Heizöl und Kraftstoffe +1,7 %. Die Inflationsrate ohne Berücksichtigung von Nahrungsmitteln und Energie, häufig auch als Kerninflation bezeichnet, lag im Oktober 2026 bei +2,1 % (Juli bis September 2026 jeweils: +2,4 %) und damit weiterhin unter der Gesamtteuerung.Waren verteuerten sich gegenüber Oktober 2025 um 3,0 %Die Preise für Waren insgesamt lagen im Oktober 2026 um 3,0 % über dem Niveau des Vorjahresmonats. Verbrauchsgüter verteuerten sich dabei um 4,7 %, insbesondere aufgrund der Energiepreisentwicklung (+12,2 %), während sich die Preise für Gebrauchsgüter um 0,3 % erhöhten. Besonders teuer waren binnen Jahresfrist neben den Energieprodukten zum Beispiel Informationsverarbeitungsgeräte (+9,9 %) und Tabakwaren (+5,9 %). Preisrückgänge verzeichneten hingegen unter anderem Spiele, Spielzeug und Hobbywaren (-8,1 %), Kaffee, Tee und Kakao (-3,9 %) und Haushaltsgeräte (-2,2 %).Dienstleistungen verteuerten sich binnen Jahresfrist um 2,5 %Die Preise für Dienstleistungen insgesamt erhöhten sich von Oktober 2025 bis Oktober 2026 um 2,5 %. Der Preisanstieg bei Dienstleistungen hat sich damit erneut leicht abgeschwächt und lag unterhalb der Gesamtteuerung. Besonders stark verteuerten sich im Vorjahresvergleich unter anderem Dienstleistungen sozialer Einrichtungen (+6,0 %), die Wartung und Reparatur von Fahrzeugen (+4,9 %) sowie Friseurleistungen und andere Dienstleistungen für die Körperpflege (+4,4 %). Auch die Wasserversorgung und andere Dienstleistungen für die Wohnung (+3,9 %) sowie Pauschalreisen und Gaststättendienstleitungen (jeweils: +2,9 %) waren im Oktober 2026 deutlich teurer als ein Jahr zuvor. Bedeutsam für die Preisentwicklung insgesamt blieben im Oktober 2026 die Nettokaltmieten mit +1,9 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Andere Dienstleistungen verteuerten sich im Vorjahresvergleich nur gering oder blieben unverändert, zum Beispiel Dienstleistungen für Telekommunikation (+0,0 %).Preise insgesamt sanken gegenüber dem Vormonat um 0,2 %, Energie um 2,1 %Gegenüber September 2026 sank der Verbraucherpreisindex insgesamt im Oktober 2026 um 0,2 %. Die Energiepreise sanken binnen Monatsfrist um 2,1 %, wobei die Verbraucherinnen und Verbraucher infolge des Inkrafttretens des neuen Tankrabatts vor allem für Kraftstoffe (-5,5 %, darunter Superbenzin: -5,8 %; Diesel: -5,1 %) weniger ausgeben mussten. Deutlich teurer unter den Energieprodukten wurde hingegen leichtes Heizöl (+4,6 % gegenüber September 2026). Darüber hinaus wurden binnen Monatsfrist beispielsweise auch internationale Flüge (+11,8 %) teurer, während Pauschalreisen ins Ausland günstiger wurden (-2,4 %). Die Preise für Nahrungsmittel insgesamt blieben gegenüber dem Vormonat nahezu unverändert (+0,1 %).Methodische Hinweise:Neben dem nationalen Verbraucherpreisindex (VPI) wird insbesondere zu Vergleichszwecken im Euroraum der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) berechnet. Der HVPI ist das zentrale Maß zur Quantifizierung von Preisstabilität im Rahmen der europäischen Geldpolitik und wird generell aus demselben Datenmaterial abgeleitet, welches auch dem nationalen VPI zugrunde liegt.Der VPI und der HVPI unterscheiden sich neben der Verwendung auch im Erfassungsbereich, in der Methodik und der Gewichtung.Seit Januar 2026 sind im HVPI erhebliche Änderungen sowohl bei der Methodik als auch bei der verwendeten Klassifikation umgesetzt. Zudem wird der HVPI mit dem Ergebnis seit dem Berichtsmonat Januar 2026 auf der Indexbasis 2025 = 100 ausgewiesen. Aktuelle Informationen zu den Änderungen beim HVPI bietet ein Webartikel auf der Themenseite "Harmonisierter Verbraucherpreisindex" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes. Darüber hinaus sind dort Erläuterungen und ein Methodenpapier verfügbar.Weitere Informationen:Detaillierte Ergebnisse sind über die Tabellen Verbraucherpreisindex (61111-0004) und (61111-0006) sowie Harmonisierter Verbraucherpreisindex (61121-0002) und (61121-0006) in der Datenbank GENESIS-Online abrufbar. Die Tabellen 61111-0006 und 61121-0006 enthalten unter den Sonderpositionen VPI- und HVPI-Ergebnisse, die zur Messung der sogenannten "Kerninflation" verwendet werden.Für die Inflation in der Eurozone wurden von der europäischen Statistikbehörde Eurostat vorläufige Ergebnisse für Oktober 2026 veröffentlicht (verfügbar im Eurostat-Internetangebot unter News > Euro indicators).Die Ergebnisse zum VPI sind auch im "Dashboard Konjunktur" (www.dashboard-konjunktur.de) verfügbar. In diesem Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Energie.Daten zum Krieg im Nahen Osten und den Folgen bietet die Sonderseite www.destatis.de/nahost im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes. Sie enthält unter anderem Informationen zur Energieversorgung und Entwicklung der Energiepreise, zum Flug- und Seeverkehr sowie zum Außenhandel mit der Region.Mit dem persönlichen Inflationsrechner des Statistischen Bundesamtes können Verbraucherinnen und Verbraucher ihre monatlichen Konsumausgaben für einzelne Güterbereiche entsprechend des eigenen Verbrauchsverhaltens anpassen und eine persönliche Inflationsrate berechnen. Darüber hinaus bietet das Preis-Kaleidoskop einen Überblick über die Preisentwicklung und die Gewichte verschiedener Güter.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:VerbraucherpreiseTelefon: +49 611 75 4777www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6388107