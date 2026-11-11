MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Industriedienstleister Bilfinger hat auch im dritten Quartal die Zurückhaltung der Kunden wegen des anhaltenden Konflikts am Persischen Golf zu spüren bekommen. "Das Jahr 2026 stellt Bilfinger vor Herausforderungen", sagte Unternehmenschef Thomas Schulz am Mittwoch zur Vorlage der Geschäftszahlen laut Mitteilung. Die erst im September gekappten Jahresziele bestätigte der Manager. Mit der Prognosesenkung legte der Mannheimer Konzern auch ein Sparprogramm auf, bei dem bis zu 1.500 Stellen gestrichen werden sollen.

Im dritten Quartal schrumpfte der Umsatz um ein Prozent auf 1,36 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Unternehmenswert (Ebita) sank um 23 Prozent auf 63 Millionen Euro. Die entsprechende Marge ging von 5,8 auf 4,6 Prozent zurück. Das Unternehmen begründete den Rückgang vor allem mit einer anhaltenden Unterauslastung, geringeren Abrufen komplexer, höherpreisiger Arbeiten sowie einem ungünstigen Produktmix. Unter dem Strich schrumpfte der Gewinn um 21 Prozent auf 43 Millionen Euro. Beim Umsatz und operativen Ergebnis traf das Unternehmen in etwa die Erwartungen der Analysten. Der Auftragseingang legte um ein Viertel auf 1,7 Milliarden Euro zu./mne/stk