Sykkylven (ots) -Skandinavisches Design trifft auf Entspannung auf Knopfdruck: Mit Helsinki präsentiert Stressless den ersten Relaxsessel auf Basis seiner neu entwickelten Air Power Platform. Das Designkonzept der innovativen Komfortplattform wurde 2026 mit dem Red Dot Award: Best of the Best in der Kategorie "Design Concept" ausgezeichnet. Der neue Relaxsessel ist ab sofort im Handel erhältlich.Ein Relaxsessel soll heute mehr bieten als Bequemlichkeit. Er soll sich in moderne Wohnräume einfügen, mit seinem Design überzeugen und zugleich mit hohem Komfort aufwarten. Mit Stressless Helsinki verbindet der norwegische Möbelhersteller Ekornes diese Ansprüche. Der neue Relaxsessel kombiniert eine leichte, skulpturale Form mit motorisierter Komforttechnologie, die sich nahezu unsichtbar in das Design integriert. So wird Entspannung auf Knopfdruck möglich.Ein Platz zum ZurücklehnenEin gutes Buch, Musik oder einfach ein Moment der Stille: Manchmal braucht es nicht viel, um den Alltag für eine Weile hinter sich zu lassen. Ein bequemer Platz, an dem wir uns wohlfühlen und zur Ruhe kommen können, gehört für viele zu einem Zuhause, das den eigenen Bedürfnissen entspricht.Mit seiner klaren Formensprache interpretiert Helsinki den klassischen Relaxsessel neu. Statt voluminöser Polster und sichtbar dominierender Technik setzt Ekornes auf eine schlanke Silhouette und ein zurückhaltendes Design. So entsteht ein Sessel, der Komfort nicht demonstriert, sondern selbstverständlich macht.Mehr als fünf Jahre Forschung für eine neue KomforttechnologieHelsinki ist das erste Modell auf Basis der komplett neu entwickelten Stressless Air Power Platform und markiert damit den Auftakt einer neuen technologischen Entwicklung bei Stressless. Dahinter stehen mehr als fünf Jahre Forschung zu Möbeltrends, Lebensstilen und internationalen Designentwicklungen. Erkenntnisse aus mehr als 2.800 Verbraucherinterviews in Norwegen, Deutschland, Großbritannien und den USA flossen in die Entwicklung ein.Die motorisierte Plattform ermöglicht es, den Sessel auf Knopfdruck in eine komfortable zurückgelehnte Position zu bringen und die Beine bis auf Herzhöhe anzuheben. So entsteht eine unterstützende Ruheposition, die ein Gefühl von Leichtigkeit vermitteln soll. Aus der Entwicklung der neuen Stressless Air Power Platform gingen sechs Patentanmeldungen hervor.Für das innovative Designkonzept wurde die Plattform mit dem Red Dot Award: Best of the Best 2026 in der Kategorie Design Concept ausgezeichnet - der höchsten Auszeichnung innerhalb dieser Wettbewerbskategorie."Verbraucherinnen und Verbraucher legen heute mehr Wert auf Wohlbefinden und Erholung zu Hause als je zuvor. Gleichzeitig darf Funktionalität nicht zulasten der Ästhetik gehen. Mit Stressless Helsinki haben wir eine neue Designikone geschaffen, die kompromisslosen Komfort nahtlos und nahezu unsichtbar integriert", sagt Fredrik Ødegård Nilsen, CEO von Ekornes.Skandinavisches Design, individuell gestaltetHelsinki lässt sich an unterschiedliche Wohnstile und persönliche Vorlieben anpassen. Zur Auswahl stehen hochwertige Leder- und Stoffbezüge in zahlreichen Farben. Der Fuß kombiniert Holz- und Metallelemente, die in unterschiedlichen Oberflächen erhältlich sind. Entwickelt und gefertigt wird der Relaxsessel im norwegischen Sykkylven, wo Ekornes seit Jahrzehnten Möbel produziert und skandinavische Designtradition mit technologischer Entwicklung verbindet.Jetzt im Handel erhältlichStressless Helsinki ist ab sofort bei ausgewählten Händlern in Deutschland erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beginnt bei 3.999 Euro. Weitere Informationen zum Produkt unter www.stressless.com/de-de/produkte/stresslesshelsinkiÜber StresslessSeit 1971 steht Stressless für hohen Sitzkomfort, innovative Funktionen und skandinavisches Design. Die Marke gehört zur norwegischen Ekornes Gruppe mit Sitz und Produktionsstandort in Sykkylven. Mit der Verbindung aus handwerklicher Tradition, technologischer Entwicklung und zeitgemäßer Gestaltung entwickelt Ekornes Möbel für internationale Märkte.Zusätzliches Bildmaterial direkt zum Download: https://we.tl/t-fcWOP6Ddejpoy35fAuf Anfrage senden wir Ihnen gern weitere Bilder und Freisteller zu. Wenn Sie noch Fragen zum neuen Stressless Helsinki haben oder mehr Informationen benötigen, wenden Sie sich gern an uns. Zudem können wir Ihnen Statements und Gesprächspartner aus dem Unternehmen vermitteln.GOOS COMMUNICATION GmbH & Co. KGYvonne DetersGeibelstraße 46a, 22303 HamburgTel: +49 (0) 40 / 284 17 87 - 20stressless@goos-communication.comOriginal-Content von: Stressless, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183900/40000261