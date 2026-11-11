Unterföhring (ots) -11. November 2026.Die Jagd hat begonnen - und die Zuschauer jagen mit: Die neue ProSieben Adventure-Show "Catch Us. Die Jagd durch Europa" überzeugt zum Auftakt am Dienstagabend mit einer guten Overnight-Quote von 9,0 Prozent Marktanteil in der ProSieben-Senderzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Zuvor läuft "TV total" mit 13,1 Prozent Marktanteil in dieser Zielgruppe gewohnt stark.Welches Hunterduo kommt Andrea Kiewel in Venedig gefährlich nahe? Wer ist Jenke und Jánik in Amsterdam auf den Fersen? Und welches Team jagt Chris Tall durch Lissabon? Folge 2 und 3 der ProSieben-Adventure-Show gibt's heute und morgen jeweils um 20:15 Uhr."Catch Us. Die Jagd durch Europa" - heute und morgen, um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf JoynBasis: Marktstandard BewegtbildQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Content Intelligence; Erstellt: 11.11.2026 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Katrin DietzTel: +49 (0) 89 95 07 - 1154Katrin.Dietz@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingClarissa SchreinerTel: +49 (0) 89 95 07 - 1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comProSiebenEin Sender der ProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6388151