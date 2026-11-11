Dietikon (ots) -Wer eine Berufslehre mit Bestnoten abschliesst, hat mehr erreicht als einen erfolgreichen Prüfungstag. Dahinter stecken Jahre voller Praxis, Verantwortung und persönlicher Entwicklung. Am Freitag, 6. November 2026, würdigten die Pestalozzi Gruppe und ihre Tochterfirma Gabs AG 126 junge Berufsleute mit dem 44. Pestalozzi Stiftepriis in der Stadthalle Dietikon für ihre herausragenden Lehrabschlüsse in den Bereichen Gebäudehülle und -technik sowie Metallbau und -verarbeitung.Mit der Abschlussnote 5.9 erzielte Spengler Adrian Reusser das beste Resultat unter den 126 Ausgezeichneten. Doch auch die Leistungen der übrigen Preisträgerinnen und Preisträger sind beeindruckend: Sie alle erreichten einen Notendurchschnitt von mindestens 5.1, zahlreiche sogar 5.7 oder 5.8. Ihre hervorragenden Abschlüsse spiegeln die Vielfalt anspruchsvoller Berufsfelder wider und zeigen, welches Potenzial in der beruflichen Grundbildung steckt.Fachwissen, das Zukunft gestaltetEin präzise gefertigtes Bauteil, eine durchdachte technische Planung oder ein sorgfältig eingedecktes Dach: Was gute Facharbeit ausmacht, zeigt sich im Detail. Die ausgezeichneten Berufsleute haben sich dieses Können während ihrer Lehrzeit Schritt für Schritt erarbeitet. Ihre hervorragenden Abschlüsse belegen nicht nur Fachwissen und handwerkliche Fertigkeiten, sondern auch die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen und Lösungen zu finden.Mit dem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis haben sie eine solide Basis für ihren weiteren Weg gelegt. Ob direkter Berufseinstieg, Spezialisierung oder höhere Berufsbildung - ihnen stehen vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten offen.Anerkennung über den Lehrabschluss hinausSeit den 80er Jahren würdigt die Pestalozzi Gruppe mit dem Stiftepriis herausragende Leistungen in der beruflichen Grundbildung. Der Preis macht sichtbar, was junge Fachkräfte leisten, und unterstreicht den Stellenwert technischer und handwerklicher Berufe für den Werkplatz Schweiz. "Ein guter Lehrabschluss ist weit mehr als eine Note. Dahinter stehen Neugier, Ausdauer und der Wille, jeden Tag dazuzulernen", sagt Matthias Pestalozzi, Inhaber und Delegierter des Verwaltungsrates der Pestalozzi Gruppe. "Mit dem Stiftepriis möchten wir diesen Einsatz sichtbar machen und jungen Berufsleuten zeigen, dass ihr Können zählt."Zum Erfolg tragen auch die Ausbildungsbetriebe und Berufsbildenden bei. Sie vermitteln Wissen, geben Verantwortung weiter und schaffen Raum, damit junge Menschen fachlich wie persönlich wachsen können. Mit der Auszeichnung würdigen Pestalozzi und Gabs deshalb auch dieses Engagement für den Fachkräftenachwuchs.Eine Bühne für die BestenDer Anlass begann mit einem Apéro in der Stadthalle Dietikon. Anschliessend erhielten die Gäste bei einer Betriebsführung Einblick in die Pestalozzi AG, bevor es zurück in die Stadthalle zur Preisverleihung ging. Dort überreichten Matthias Pestalozzi und das Zürcher Komikerduo Lapsus den ausgezeichneten Berufsleuten persönlich ihre Zertifikate sowie ein hochwertiges Geschenk. Lapsus begleitete den festlichen Anlass mit Comedy und Artistik. Beim gemeinsamen Nachtessen bot sich Gelegenheit für Gespräche und Begegnungen; Dessert und ein gemütlicher Ausklang rundeten den Abend ab.Nachwuchsförderung mit TraditionNachwuchsförderung ist für die Pestalozzi Gruppe nicht nur ein Anliegen, sondern Teil des eigenen Arbeitsalltags. Das Unternehmen bildet Lernende in kaufmännischen, technischen und logistischen Berufen aus. Mit dem Stiftepriis reicht dieses Engagement weit über die eigenen Ausbildungsplätze hinaus - als Anerkennung für junge Talente und für alle, die sie auf ihrem Weg begleiten.Auch in der Westschweiz erhalten junge Berufstalente ihre verdiente Anerkennung: Am Freitag, 20. November 2026, findet im Musée Olympique in Lausanne die elfte Verleihung des Prix Apprentissage statt.Weitere Informationen: www.stiftepriis.pestalozzi.com (https://www.pestalozzi.com/de/pestalozzi-stiftepriis)_____________________________________________Über die Pestalozzi GruppeDie Pestalozzi Gruppe ist ein führender Lösungsanbieter, Handels- und Logistikpartner mit einem umfassenden Qualitätssortiment, mit Beratungs- und Serviceleistungen in den Bereichen Metallbau, Industrie, Gebäudehülle und Haustechnik. Das Unternehmen mit Sitz in Dietikon ZH beliefert seine Kunden schweizweit mit einem Sortiment von über 120'000 Artikeln. Matthias Pestalozzi, Inhaber und Delegierter des Verwaltungsrates der Pestalozzi Gruppe, führt das Unternehmen mit Gründungsjahr 1763 in der neunten Generation.Über Gabs AGDie Gabs AG ist der schweizerische Leader als Zulieferer für Spengler und Dachdecker. Vermehrt auch für den Fassaden- und Metallbauer. Zudem ist Gabs auch als Lieferant für Displaymaterial für die Werbe- und Printbranche tätig. Der Gebäudehüllenspezialist kann dank seines breiten Sortiments von über 13'000 Produkten auf alle individuellen Kundenwünsche eingehen. Im Bereich Absturzsicherungen bietet die Gabs sämtliche Dienstleistungen von der Planung und Montage bis zur Objektabnahme und Wartung, an. Die Gabs AG ist ein Tochterunternehmen der Pestalozzi Gruppe und hat ihren Hauptsitz in Tägerwilen TG.Pressekontakt:Pestalozzi GruppeDominga RohrerKommunikationsverantwortlicheRiedstrasse 1, PostfachCH-8953 DietikonTel. +41 44 743 23 45dominga.rohrer@pestalozzi.comwww.pestalozzi.comOriginal-Content von: Pestalozzi AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100019249/100943524