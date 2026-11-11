Ittigen (Bern) (ots) -Rund 5'000 Kinder kommen in der Schweiz jedes Jahr zu früh auf die Welt. Eine Frühgeburt wirft das Leben der betroffenen Familien komplett aus der Bahn. Zum Welt-Frühgeborenen-Tag am 15. November macht die Organisation Frühchen & Neokinder Schweizauf die enormen Belastungen aufmerksam.Eine Frühgeburt stellt Familien vor gewaltige Herausforderungen. Nebst hochspezialisierter Intensivmedizin auf den Neonatologie-Stationen brauchen Eltern in dieser von Angst und Unsicherheit geprägten Phase vor allem eines: menschliche Nähe und verlässliche Begleitung.Hier setzt die gemeinnützige Organisation Frühchen & Neokinder Schweiz an. Aktuell besuchen und begleiten 97 freiwillige Mitarbeitende betroffene Familien direkt vor Ort in neun Spitälern in der Deutschschweiz und im Tessin (Kantonsspital Aarau, Kantonsspital Baden, Universitäts-Kinderspital beider Basel, Ospedale San Giovanni Bellinzona, Inselspital Bern, Luzerner Kantonsspital, Ostschweizer Kinderspital St. Gallen, Universitätsspital Zürich und Universitäts-Kinderspital Zürich). Doch die Herausforderung endet nicht mit dem Spitalaustritt: Denn ein gelungener Start ins Leben erfordert auch danach viel Verständnis im Umfeld und oft langfristige Unterstützung."In der Schweiz dürfen wir uns glücklich schätzen, dass die Neonatologien hervorragende Leistungen erbringen. Doch ein guter Start ins Leben braucht auch ein privates und berufliches Umfeld, das den enormen Druck von den Eltern nimmt und sie unterstützt", betont die Geschäftsführerin Dina Hediger. "Unser Ziel ist es, dass keine betroffene Familie in der Schweiz diesen schwierigen Weg isoliert und in Unsicherheit gehen muss."Um den Frühgeborenen eine stärkere Stimme zu geben, organisiert Frühchen & Neokinder Schweiz für Betroffene und Interessierte den diesjährigen Schweizer Welt-Frühgeborenen-Tag am 15. November in Luzern (https://www.fruehchenschweiz.ch/aktivitaeten/events).Auch Luca Hänni zeigt spontan Herz und setzt mit dem Tragen der lila Solidaritätsschleife ein Zeichen der Verbundenheit mit früh- und krankgeborenen Kindern und ihren Familien.Kontakt für Medienanfragen:Frühchen & Neokinder SchweizDina Hediger, dina@fruehchenschweiz.ch, 031 515 65 25Original-Content von: Frühchen & Neokinder Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100104275/100943519