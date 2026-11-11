Berlin (ots) -Die Kosten von Wohneigentum und die Möglichkeiten langfristiger Geldanlage standen im Mittelpunkt des gestrigen ONESTY-Online-Trainings VORSPRUNG. Unter dem Titel "Mieten oder finanzieren?" diskutierte ONESTY-CEO und Kapitalmarktexperte Stefan Granel mit dem renommierten Chefvolkswirt Folker Hellmeyer über Immobilien, Aktienfonds und private Altersvorsorge. Dabei ging es auch um das Altersvorsorgedepot 2027. Rund 1.000 Standorte aus dem gesamten Bundesgebiet waren zugeschaltet.Immobilienkauf und Fondssparen im VergleichEine Modellrechnung von ONESTY-CEO Granel zeigte: Wer mietet und das verfügbare Kapital sowie die monatliche Kostenersparnis in Fonds anlegt, kann nach 30 Jahren mehr Vermögen aufbauen als mit einem Immobilienkauf. Das Ergebnis hängt jedoch von den angenommenen Kosten und Wertentwicklungen ab und ist nicht allgemein übertragbar."Eine Immobilie ist eine Entscheidung für einen Lebensabschnitt und bindet Kapital über viele Jahre. Wer kaufen möchte, sollte die Gesamtkosten kennen und prüfen, wie viel Spielraum für Rücklagen und weitere Vorsorge bleibt", sagte Granel. Auch mögliche Veränderungen der beruflichen oder familiären Situation müssten berücksichtigt werden.Hellmeyer befürwortete grundsätzlich eine selbst genutzte Immobilie als realen Wert. Für mittel- und langfristige Geldanlagen empfahl er Fondslösungen. "Geld ist das Fragilste, was wir haben. Was wir brauchen, sind reale Werte. Mit dem Altersvorsorgedepot setzt man auf die Kreativität von Unternehmen. Gerade in Krisenzeiten ist das wichtig", meinte Hellmeyer.Breite Streuung soll Anlagerisiken begrenzenWeitere Themen des Abends waren die US-Zwischenwahlen, Technologie- und KI-Aktien sowie der Einfluss von Energiepreisen und internationalen Krisen auf die Finanzmärkte.Granel erläuterte anhand einzelner Aktienkurse die Risiken einer Konzentration auf wenige Unternehmen. ONESTY empfiehlt für den langfristigen Vermögensaufbau breit gestreute Aktienfonds. Diese können unternehmensspezifische Risiken verteilen, bleiben aber Marktschwankungen und Verlustrisiken ausgesetzt. Die Anlage müsse deshalb zum Zeithorizont und zur Risikobereitschaft der Anleger passen.Neben Renditechancen ging es um den Kaufkrafterhalt. Kurzfristig verfügbare Rücklagen und die Absicherung existenzieller Risiken sollten die Grundlage einer langfristigen Finanzplanung bilden.Altersvorsorgedepot 2027 als ergänzender BausteinBeim Thema Altersvorsorge stellte Granel das Altersvorsorgedepot 2027 und fondsgebundene Rentenversicherungen vor. ONESTY sieht in dem staatlich geförderten Depot einen ergänzenden Baustein der privaten Vorsorge. Bei der Auswahl sollten neben der Förderung auch Kosten, spätere Besteuerung und die Verfügbarkeit des Kapitals berücksichtigt werden."Wichtig sind tragbare Beiträge, passende Anlagechancen und finanzieller Spielraum, wenn sich das Leben verändert. Für die langfristige Altersvorsorge empfehlen wir deshalb Fondspolicen in Verbindung mit dem Standort Liechtenstein. Sie verbinden die Renditechancen der Kapitalmärkte mit möglichen steuerlichen Vorteilen und sind dabei auch noch flexibel", sagte Granel.ONESTY veranstaltet zwei kostenlose Webinare zum Altersvorsorgedepot 2027Wie funktioniert die staatliche Förderung und für wen lohnt sich das Altersvorsorgedepot 2027? Diese und andere Fragen beantwortet ONESTY-CEO Stefan Granel in zwei weiteren kostenlosen Online-Webinaren in diesem Jahr:Montag, 16. November 2026, um 18:00 UhrDienstag, 1. Dezember 2026, um 19:00 UhrIn jeweils rund 20 Minuten erläutert der Kapitalmarktexperte die wichtigsten Neuerungen und die staatliche Förderung. Er ordnet Chancen und Grenzen ein und erklärt, wie sich das Altersvorsorgedepot in die persönliche Finanzstrategie einfügen lässt. Genau wie gestern Abend können die Teilnehmenden im Anschluss ihre Fragen live stellen.Weitere Informationen und kostenlose Anmeldung:https://onesty.de/finanzberatung/webinar-altersvorsorgedepotMit Finanzbildung selbstbestimmt entscheidenMit den regelmäßigen VORSPRUNG-Trainings und ergänzenden Webinaren verfolgt ONESTY das Ziel, Deutschland finanz-fit zu machen. Die Angebote vermitteln verständliches Finanzwissen und helfen Menschen, Chancen und Risiken einzuordnen und fundierte Entscheidungen über ihre finanzielle Zukunft zu treffen.Über ONESTYONESTY ist ein bundesweit tätiges, unabhängiges Familienunternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung in der Finanzberatung. Für ONESTY stehen Werte wie Verantwortung, Fürsorge und Unterstützung im Vordergrund. Ziel der ONESTY ist, dass ihre Financial Trainer den Kundinnen und Kunden das nötige Finanzwissen vermitteln, damit sie ihre finanziellen Entscheidungen selbst treffen können. ONESTY bietet ihnen dazu einen exklusiven Zugang zu ausgezeichneten Produkten. Vielfältige digitale Services sorgen dafür, dass die Kunden genau das erhalten, was sie sich wünschen: fundiertes Finanzwissen, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine zeitsparende Abwicklung. Über 500.000 Kundinnen und Kunden wurden bereits erfolgreich beraten. Im Qualitätscheck wurde ONESTY vom Institut für Vermögensaufbau (IVA) und Focus Money im September 2023, 2024 und 2025 für die "Beste Altersvorsorgeberatung" ausgezeichnet.Pressekontakt:ONESTY Finance GmbHLieberoser Straße 7, 03046 CottbusMartin Ruske, Chief Executive Officer (CEO)E-Mail: martin.ruske@onesty.deTel.: +49 355 289 43-112Original-Content von: ONESTY Finance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170223/6388166