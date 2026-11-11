Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag: Wenn es brennt, zählt jede Sekunde. Doch Brandschutz beginnt schon vorher: Gefahren erkennen, richtig vorbeugen und im Ernstfall wissen, was zu tun ist. Auch im Ausbildungsbetrieb gibt es viele unterschiedliche Brandgefahren - von elektrischen Geräten über brennbare Stoffe bis hin zu modernen Akkus. Deshalb steht das Thema Brandschutz in diesem Schuljahr im Mittelpunkt des Präventionsprogramms der gesetzlichen Unfallversicherung für Auszubildende "Jugend will sich-er-leben", kurz JWSL. "Lass nichts anbrennen. Brandschutz in Ausbildung und Beruf" ist das Motto. Mehr dazu von Helke Michael.Sprecherin: Jedes Jahr verzeichnen die Berufsgenossenschaften rund 1.400 Arbeitsunfälle in Verbindung mit Feuer oder Explosionen. Und das nicht nur in bestimmten Branchen. Brennen kann es wirklich in jedem Betrieb, sagt Horst Schramen aus dem DGUV-Sachgebiet Betrieblicher Brandschutz.O-Ton 1 (Horst Schramen, 26 Sek.): "Hauptgrund sind zum Beispiel fehlerhafte elektrische Geräte oder auch defekte Geräte. Da spielt natürlich auch das Thema Lithium-Ionen-Akkus rein, die auch eine immer größere Rolle gerade im Brandgeschehen haben. Weitere Gründe sind zum Beispiel der unsachgemäße Umgang mit Arbeitsmitteln, auch mit brennbaren Stoffen wie Gase und Stäube. Und aus dem Grund kann man sagen, der Brandschutz muss schon lange vorher beginnen, bevor der erste Rauch entsteht."Sprecherin: Dazu gehört, dass alle, auch schon Azubis, Arbeitsmittel sachgemäß nutzen, defekte Kabel, merkwürdige Gerüche oder heiß laufende Akkus melden und im Zweifel lieber einmal mehr nachfragen, als einmal zu wenig. Gerade die Gefahren, die von Akkus ausgehen, darf man nicht unterschätzen.O-Ton 2 (Horst Schramen, 32 Sek.): "Diese Akkus enthalten sehr viel Energie. Einmal die elektrische Energie, die will man nutzen, aber auch chemische Energie. Und die wird beim Brand halt eben frei. Und deshalb ist es so wichtig, dass man mit diesen Geräten sachgemäß umgeht. Man darf diese Akkus nie fallen lassen und man darf sie keiner starken Hitze aussetzen. Die meisten Brände entstehen tatsächlich beim Laden. Deshalb nur geeignete Ladegeräte einsetzen, am besten auf einer nicht brennbaren Unterlage und beim Laden auf eine Umgebung mit nicht brennbaren Materialien achten."Sprecherin: Sollte es doch einmal brennen, sind 'Ruhe bewahren' und 'sich nicht selbst in Gefahr bringen' das A und O. Das funktioniert aber nur mit dem entsprechenden Wissen, das in der Ausbildung möglichst unkompliziert und mit ganz viel Praxisbezug vermittelt werden sollte.O-Ton 3 (Horst Schramen, 30 Sek.): "Man sollte genau wissen: Was mache ich, wenn es brennt? Wo sind die Fluchtwege und der Sammelplatz? Am besten diese Wege einfach mal abgehen und auch den Sammelplatz wirklich besuchen. Oder die ganz wichtige Frage, wann muss ich den Löschversuch abbrechen? Und bei diesen Sachen unterstützen die Materialien von Jugend-will-sich-er-leben. Diese richten sich an die betriebliche und schulische Ausbildung mit Unterweisungs- und Unterrichtskonzepten sowie kurzen Filmen, dass das Ganze auch lebendig an die jungen Leute gebracht werden kann."Abmoderationsvorschlag: "Lass nichts anbrennen. Brandschutz in Ausbildung und Beruf" - unter diesem Motto steht das Präventionsprogramm "Jugend will sich-er-leben" im Berufsschuljahr 2026/27. Infos sowohl dazu, also auch die Materialien für Berufsschullehrkräfte sowie Ausbilderinnen und Ausbilder finden Sie im Netz unter www.jwsl.de. Was man wirklich nie vergessen sollte - Brandschutz beginnt nicht erst, wenn es brennt: Wichtig ist deshalb, Gefahren zu erkennen, vorzubeugen und im Ernstfall richtig zu handeln.Pressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)presse@dguv.de030-13001-1414Original-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65320/6388176