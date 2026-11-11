Berlin (ots) -Prävention im Fokus: Zur "Langen Nacht des Impfens" am Donnerstag, 12. November, setzen Vor-Ort-Apotheken in ganz Deutschland ein starkes Zeichen für den niederschwelligen Impfschutz. Mit der anstehenden Apothekenreform und der Freigabe aller Totimpfstoffe wird das Impfen in Apotheken ab dem kommenden Jahr zum dauerhaften Versorgungsangebot. APOTHEKE LIVE powered by APOTHEKE ADHOC, gesund.de & LINDA Apotheken begleitet den Aktionstag am 12. November ab 17:00 Uhr mit einer Sondersendung - inklusive Studio-Debatte und Live-Berichten direkt aus Apotheken in Berlin, Essen und Frankfurt.Die Studiogäste diskutieren die strategische und praktische Zukunft der Apotheke als Präventionshotspot: Mit dabei sind Dr. Sven Simons (Vorstandsvorsitzender LINDA AG), Dr. Peter Schreiner (CEO gesund.de), Apotheker Dr. Björn Schittenhelm (Inhaber der Holzgerlinger Apotheken) sowie Apothekerin Liesa Steffin (MediosApotheke).Während der Sendung wird immer wieder live in teilnehmende Apotheken nach Berlin, Essen und Frankfurt geschaltet. Die Schaltungen geben einen hautnahen Einblick in das Geschehen vor Ort und zeigen, wie die "Lange Nacht des Impfens" von den Patient:innen angenommen wird."Die Freigabe aller Totimpfstoffe bietet den Vor-Ort-Apotheken eine riesige Chance, ihre Rolle als erste Anlaufstelle für Prävention nachhaltig auszubauen", betont Patrick Hollstein, Chefredakteur von APOTHEKE ADHOC. "Mit dieser Sendung verknüpfen wir die gesundheitspolitische Debatte mit der Praxis und zeigen live, welche Dynamik die Aktion bundesweit entwickelt."APOTHEKE LIVE powered by APOTHEKE ADHOC, gesund.de & LINDA Apotheken wird am Donnerstag, 12. November 2026, ab 17:00 Uhr ausgestrahlt. Angemeldete Nutzerinnen und Nutzer haben die Möglichkeit, über den Live-Chat direkt Fragen an die Studiogäste zu richten.Jetzt kostenfrei registrieren: https://webinar.apotheke-adhoc.de/webinar/lange-nacht-des-impfens/APOTHEKE ADHOC ist der unabhängige Branchendienst für den Apotheken- und Pharmamarkt. Der kostenlose Newsletter kann unter www.apotheke-adhoc.de/newsletter abonniert werden.Die ELPATO Medien GmbH (https://elpato.de/) produziert in Berlin und Wien mit rund 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.Pressekontakt:Constantin Arenspresse@elpato.deELPATO Medien GmbH // APOTHEKE ADHOCFranz-Ehrlich-Straße 1212489 BerlinOriginal-Content von: APOTHEKE ADHOC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68717/6388175