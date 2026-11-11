Eine weltweite Studie unter 1.200 IT-Führungskräften identifiziert fünf miteinander verbundene Dimensionen der Arbeitsplatzreife und zeigt auf, worauf sich Unternehmen konzentrieren können, um ihre KI-Ziele in messbaren geschäftlichen Mehrwert umzusetzen

Acht von zehn IT-Entscheidungsträgern geben an, dass der digitale Arbeitsplatz entscheidend für eine erfolgreiche, KI-gesteuerte Transformation ist, doch nur 10 berichten, ihn grundlegend für KI umgestaltet zu haben, so Lenovos sechster "Work Reborn"-Bericht, The AI-ready workplace. Die Ergebnisse decken eine erhebliche Lücke zwischen dem Einsatz von KI-Tools und den betrieblichen Fähigkeiten auf, die erforderlich sind, um diese in die Arbeitsabläufe eines gesamten Unternehmens zu integrieren. Der Bericht definiert die Arbeitsplatzreife als ein vernetztes System, das Mitarbeiter, Arbeitsabläufe, Technologie, Support und Governance umfasst, wobei jeder dieser Bereiche dazu beiträgt, wie Unternehmen ihre KI-Ziele in groß angelegte Geschäftsergebnisse umsetzen.

Basierend auf einer im August 2026 durchgeführten Umfrage unter 1.200 IT-Führungskräften in Unternehmen mit mindestens 1.000 Mitarbeitern in 12 Ländern untersucht der Bericht die Arbeitsbedingungen, die erforderlich sind, um den Einsatz von KI in messbaren Mehrwert umzusetzen. Während 76 die KI-gesteuerte Transformation zu den obersten IT-Prioritäten ihres Unternehmens zählen, haben nur 27 KI unternehmensweit über alle Geschäftsbereiche hinweg skaliert.

Der Einsatz von KI ist nicht gleichbedeutend mit einer Neugestaltung des Arbeitsumfelds

Eine grundlegende Neugestaltung des Arbeitsumfelds geht weit über die Einführung von KI-Tools hinaus. Sie erfordert Veränderungen in Arbeitsabläufen, Mitarbeiterrollen, IT-Support und Governance, damit Menschen und KI-Agenten effektiv zusammenarbeiten können, um transformative Auswirkungen zu erzielen. Der Bericht argumentiert, dass der Wert der KI in Silos gefangen bleibt, wenn sie auf einzelne Funktionen beschränkt bleibt, was die Fähigkeit von Unternehmen einschränkt, KI-Investitionen in unternehmensweit messbare Erträge umzusetzen.

Das Fachwissen von Lenovo beruht auf jahrelanger Arbeit in den Umgebungen von Unternehmenskunden und vermittelt einen klaren Einblick, wie sich KI-Initiativen auf den täglichen Betrieb auswirken. Die Digital Workplace Solutions (DWS) von Lenovo unterstützen Unternehmen dabei, einen integrierten Ansatz für die KI-Bereitschaft am Arbeitsplatz zu verfolgen, indem sie Geräte, die digitale Mitarbeitererfahrung, Support und Services, Sicherheit sowie Governance auf die Ergebnisse ausrichten, die sie von der KI erwarten.

Der "AI Workplace Readiness Index" bewertet, wie gut Unternehmen auf eine KI-gesteuerte Transformation vorbereitet sind, und zwar anhand von fünf Dimensionen: Architektur, Betrieb, Vertrauen, Belegschaft und Wert, die jeweils auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet werden. Unternehmen, in denen KI in alle Kerngeschäftsfunktionen integriert ist, erreichen im Index durchschnittlich 4,1 von 5 Punkten, verglichen mit 2,7 Punkten bei Unternehmen, die KI-Möglichkeiten noch prüfen. Die Ergebnisse zeigen deutlich einen direkten Zusammenhang zwischen der Bereitschaft für den digitalen Arbeitsplatz und den Fortschritten im Bereich KI und verdeutlichen damit deren entscheidende Bedeutung für jede Strategie zur erfolgreichen unternehmensweiten Skalierung von KI.

Kontinuierliche Messung zeigt, wo KI Mehrwert schafft

The AI-ready workplace unterscheidet zwischen der Messung der allgemeinen geschäftlichen Auswirkungen von KI und der kontinuierlichen Verknüpfung des KI-Einsatzes mit den Ergebnissen von Arbeitsabläufen sowie der Nutzung dieser Erkenntnisse zur Steuerung von Investitionen. Nur jedes zehnte Unternehmen gibt an, über diese ausgereiftere Fähigkeit zu verfügen. Durchlaufzeiten, wiederkehrende Vorfälle und die Qualität der Ergebnisse können Führungskräften dabei helfen, festzustellen, ob sich ein End-to-End-Prozess verbessert. Anstatt sich allein auf individuelle Produktivitätskennzahlen zu verlassen, bietet die Verfolgung von KPIs auf Workflow-Ebene eine wesentlich solidere Grundlage für die Entscheidung, welche KI-Anwendungsfälle ausgebaut, überarbeitet oder ganz eingestellt werden sollten.

"Jedes Unternehmen, mit dem wir sprechen, stellt dieselbe Frage: Welchen Nutzen ziehen wir tatsächlich aus KI? Genau hier kommt der Messung auf Workflow-Ebene die entscheidende Bedeutung zu. Sind die Durchlaufzeiten gesunken? Nehmen wiederkehrende Vorfälle ab? Ist das Ergebnis besser? So lässt sich aufzeigen, wo KI einen Mehrwert schafft", sagte Rakshit Ghura, Vice President und General Manager bei Lenovo Digital Workplace Solutions.

Die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI-Agent erfordert klare Rollen und effektive Unterstützung

Die Studie zeigt, dass zwar 70 der Unternehmen über ein Programm zur Einführung von KI verfügen, jedoch nur 12 die Umsetzung und Wirksamkeit auf Einzel- oder Teamebene messen und die Ergebnisse nutzen, um Schulungen, Mitarbeiterprofile und Technologieentscheidungen zu optimieren.

Die gleiche Lücke zeigt sich bei der Rollengestaltung. Unternehmen untersuchen häufiger, wie KI-Agenten die Zuständigkeiten verändern könnten, als dass sie Modelle für eine "Mensch-plus-Agent"-Belegschaft formalisieren. Der Bericht empfiehlt, zu definieren, welche Routineaufgaben Agenten übernehmen können und in welchen Bereichen menschliches Urteilsvermögen, Kreativität, Verantwortlichkeit und Aufsicht weiterhin unverzichtbar sind.

Die Bereitschaft hängt auch davon ab, wo KI-Workloads ausgeführt werden, ob der IT-Support Probleme vorhersehen und verhindern kann und wie KI-Tools, Agenten und Daten verwaltet werden. Dies sind miteinander verbundene Elemente des Betriebsmodells am Arbeitsplatz und keine separaten Modernisierungsprojekte.

Anstatt eine einzige Vorgehensweise vorzuschreiben, empfiehlt der Bericht, alle fünf Bereitschaftsdimensionen zu bewerten und den Lücken Priorität einzuräumen, die die unmittelbaren KI-Ziele am ehesten behindern dürften. Für IT-Führungskräfte besteht das Ziel darin, Veränderungen am Arbeitsplatz mit den Ergebnissen zu verknüpfen, die sie sich von der KI erhoffen.

"KI kann ihren vollen Wert nicht an einem Arbeitsplatz entfalten, der für die Zeit vor der KI konzipiert wurde. Die Chance besteht darin, die Zusammenarbeit zwischen Menschen und KI neu zu gestalten mit einer Technologie, Unterstützung und Steuerung, die auf die sich wandelnden Arbeitsbedingungen zugeschnitten sind", schloss Rakshit Ghura.

Entdecken Sie die vollständigen Ergebnisse und den "AI Workplace Readiness Index" in The AI-ready workplace, dem neuesten Bericht aus Lenovos "Work Reborn Research Series". Weitere Informationen finden Sie hier.

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 83 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 153 der Fortune Global 500 rangiert und täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Geleitet von seiner Vision "Smarter Technology for All" verfolgt Lenovo eine Hybrid-KI-Strategie, die sich auf zwei Bereiche erstreckt: "Personal AI" (eine persönliche KI für mehrere Geräte) und "Enterprise AI", (die Kunden dabei unterstützt, Daten in Erkenntnisse und Mehrwert umzuwandeln). Diese Strategie wird durch das Engagement des Konzerns für Innovation auf Weltklasseniveau und ein Full-Stack-KI-Portfolio umgesetzt, das Geräte (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets, Zubehör), Infrastrukturlösungen (Server, Speicher, Edge-Computing, Hochleistungsrechner und softwaredefinierte Infrastruktur) sowie Software, Lösungen und Dienstleistungen umfasst. Mit einer globalen Präsenz an mehr als 20 Forschungs- und Entwicklungsstandorten und einer weltweiten Lieferkette, die mehr als 30 Produktionsstätten in 11 Märkten umfasst, ist Lenovo weithin für seine operative Exzellenz anerkannt. Lenovo ist an der Börse von Hongkong unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Erfahren Sie mehr unter www.lenovo.com und verfolgen Sie die neuesten Nachrichten in unserem Newsroom.

Hinweise für Redakteure

The AI-ready workplace ist der sechste Bericht aus Lenovos "Work Reborn"-Forschungsreihe. Für diese Studie befragte Lenovo im August 2026 1.200 IT-Führungskräfte. Die Stichprobe umfasste Befragte aus den USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Indien, Japan, Singapur, Brasilien, Mexiko, Australien und Neuseeland. Die Befragten vertraten Unternehmen mit mindestens 1.000 Mitarbeitern aus einer Vielzahl von Branchen.

Der "AI Workplace Readiness Index" bewertet die Bereiche Architektur, Betrieb, Vertrauen, Belegschaft und Wert auf einer Skala von 1 bis 5. Der Zusammenhang zwischen der Arbeitsplatzreife und den angegebenen KI-Fortschritten ist korrelativ und begründet keinen Kausalzusammenhang. Die Erkenntnis zum ROI auf Workflow-Ebene bezieht sich speziell auf ein kontinuierliches Rahmenwerk, das die Priorisierung von Anwendungsfällen unterstützt.

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