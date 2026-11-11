Frankenthal/Henrico (ots) -- KSB stärkt seine Position im wichtigen nordamerikanischen Markt- Mehr Kundennähe durch bessere Produktverfügbarkeit und stärkeren Service vor Ort- Investition unterstützt die Wachstumsziele der KSB-Strategie 2030KSB baut seine Präsenz in den USA weiter aus. Nach rund 18 Monaten Bauzeit hat der Pumpen- und Armaturenhersteller am 10. November den erweiterten Standort seiner US-Tochtergesellschaft KSB, Inc. in Henrico County nahe Richmond im Bundesstaat Virginia offiziell eröffnet. KSB hat rund 22 Millionen Euro in das Projekt investiert.Dr. Harald Schwager, Vorsitzender des Verwaltungsrats der KSB Management SE, und Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der KSB-Geschäftsleitung, nahmen an der Eröffnungsfeier in Henrico teil.Die Erweiterung bündelt Lagerhaltung, Montage und Service für den nordamerikanischen Markt an einem Standort. Sie umfasst zusätzliche Lagerkapazitäten mit automatisierten Lagersystemen, neue Montage- und Werkstattflächen sowie Bereiche für Wartungs- und Reparaturarbeiten für KSB SupremeServ.Mit der Investition will KSB die Verfügbarkeit von Produkten und Ersatzteilen in Nordamerika verbessern und zugleich die Servicekapazitäten vor Ort stärken. In Henrico lassen sich Produkte des Unternehmens montieren, prüfen und warten, um sie an Kunden in der gesamten Region auszuliefern."Henrico ist ein wichtiger Meilenstein unserer Strategie, unser Geschäft in Nordamerika auszubauen und zu stärken. Dabei setzen wir klar auf lokale Präsenz und darauf, schnell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zu reagieren", sagt Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der KSB-Geschäftsleitung. "An diesem Standort bündeln wir weitere Produkte und Dienstleistungen von KSB, um unsere Kunden in der gesamten Region noch besser zu unterstützen. Mit unserem starken Team vor Ort, das eng mit Kollegen weltweit zusammenarbeitet, bieten wir unseren Kunden im US-Markt einen herausragenden Mehrwert."Die Bauarbeiten für die Erweiterung begannen im Januar 2025 und kamen im August 2026 weitgehend zum Abschluss. Zeitplan und Budget wurden eingehalten. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach deckt rund die Hälfte des Strombedarfs des Standorts. Zudem stehen Ladestationen für Elektrofahrzeuge zur Verfügung.KSB hat seinen US-Hauptsitz seit 1988 in Henrico County. Mit der Erweiterung entstehen zusätzliche Arbeitsplätze unter anderem in den Bereichen Mechanik, Betrieb, Lieferkettenmanagement, Montage und Anwendungstechnik. Die Nähe zum Hafen von Virginia, zu wichtigen Bahnverbindungen und zum internationalen Flughafen Richmond bietet Zugang zu zentralen Transportwegen.Die Investition ist Teil der KSB-Strategie 2030, die weiteres Wachstum in den Vereinigten Staaten vorsieht.KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen und Armaturen. Der Konzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist mit eigenen Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf fünf Kontinenten vertreten. Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2025 mit rund 16.800 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 3 Mrd. EUR erzielt.Pressekontakt:Sonja AyasseTel + 49 6233 86-3118Mobil +49 151 22953838sonja.ayasse@ksb.comOriginal-Content von: KSB SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100499/6388238