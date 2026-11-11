HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für KSB Vorzugsaktien nach Zahlen von 1050 auf 990 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Pumpenhersteller habe im dritten Quartal mit den Auftragseingängen die Erwartungen übertroffen, schrieb Stefan Augustinam Mittwoch in seinem Resümee. Das Kursziel senkte er wegen einer gesunkenen Bewertung anderer vergleichbarer Unternehmen und einem höheren Zinsniveau./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:45 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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