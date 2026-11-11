DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CH.COMM.OPER 19/50 C24D US161175BT05 11.11.2026 HZE/EOT
CH.COMM.OPER 20/51 US161175BV50 11.11.2026 HZE/EOT
CH.COMM.OPER 20/61 US161175BY99 11.11.2026 HZE/EOT
CH.COMM.OPER 21/41 C24E US161175BZ64 11.11.2026 HZE/EOT
CH.COMM.OPER 21/52 C24F US161175CA05 11.11.2026 HZE/EOT
CH.COMM.OPER 21/61 US161175CC60 11.11.2026 HZE/EOT
CH.COMM.OPER 21/62 C24G US161175CG74 11.11.2026 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CH.COMM.OPER 19/50 C24D US161175BT05 11.11.2026 HZE/EOT
CH.COMM.OPER 20/51 US161175BV50 11.11.2026 HZE/EOT
CH.COMM.OPER 20/61 US161175BY99 11.11.2026 HZE/EOT
CH.COMM.OPER 21/41 C24E US161175BZ64 11.11.2026 HZE/EOT
CH.COMM.OPER 21/52 C24F US161175CA05 11.11.2026 HZE/EOT
CH.COMM.OPER 21/61 US161175CC60 11.11.2026 HZE/EOT
CH.COMM.OPER 21/62 C24G US161175CG74 11.11.2026 HZE/EOT
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