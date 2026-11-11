ESSEN (dpa-AFX) - Der Chemikalienhändler Brenntag wird nach dem dritten Quartal trotz eines teils schwierigen Geschäftsumfeldes etwas zuversichtlicher für das Gesamtjahr. "Das dritte Quartal verlief im Rahmen unserer Erwartungen", sagte Unternehmenschef Jens Birgersson am Mittwoch laut Mitteilung. Allerdings blieben die Rahmenbedingungen fragil. Die Inflation sowie Energie-, Transport- und Frachtkosten belasten das Unternehmen weiterhin.

Die Brenntag-Aktie verlor am Vormittag fast 5 Prozent. Allerdings hat das Papier seit dem Jahreswechsel damit immer noch fast ein Fünftel an Wert gewonnen. Der Chemikalienhändler habe den Bruttogewinn solide gesteigert, erklärte Analystin Nicole Manion von der Schweizer Großbank UBS. Die Kosten seien im dritten Quartal aber ebenfalls geklettert. Letztlich könnten die Anleger leicht verschnupft darauf reagieren, dass keine Trendverbesserung eingetreten sei.

Brenntags Umsatz kletterte in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich dank höherer Preise um 14,7 Prozent auf knapp 4,3 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern in Essen mitteilte. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (operatives Ebitda) legte um 16,5 Prozent auf 385 Millionen Euro zu. Zu diesem Plus trug auch der Sparkurs des Unternehmens bei. Das schon im Sommer erneut erhöhte Ergebnisziel sieht der Vorstand nun am oberen Ende der zuletzt angepeilten Spanne von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro.

Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre im Quartal ein Gewinn von 129 Millionen Euro. Vor einem Jahr hatte Brenntag hier 113 Millionen Euro ausgewiesen. Die Zahlen fielen in etwa im Rahmen der Erwartungen aus.

Noch zu Jahresbeginn hatte Brenntag unter den Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten gelitten. Umsatz und operatives Ergebnis gingen im ersten Quartal spürbar zurück. Doch in der Folge spielten der Iran-Krieg und die Sperrung der Straße von Hormus, durch die sonst rund ein Fünftel des Weltölhandels läuft, einigen europäischen Spezialchemie-Konzernen sogar in die Hände.

Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage hat der erst seit gut einem Jahr amtierende Brenntag-Chef Birgersson das Korsett inzwischen noch enger geschnürt. Ursprünglich wollte das Management bis 2027 jährlich 300 Millionen Euro einsparen. Im März kündigte Brenntag dann an, die Kosten bis dahin um weitere 200 bis 250 Millionen Euro im Vergleich zu 2025 senken. Laut Finanzchef Thomas Reisten liegt das Unternehmen bei seinem Einsparziel im Plan.

Der Konzern hat bereits etwa administrative Prozesse gestrafft und Doppelstrukturen beseitigt. Auch die Schließung von Standorten und der Abbau von Arbeitsplätzen zählten in der jüngeren Vergangenheit zum Sparprogramm. Birgersson will den Konzern mit weltweit rund 17.000 Mitarbeitenden aber noch effizienter aufstellen. Dazu sollen zentrale Strukturen vereinfacht und die Kostenbasis weiter verringert werden. Eine neue Strategie will der Vorstand am 12. November an einem Kapitalmarkttag vorstellen./mne/stw/mis