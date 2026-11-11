München (ots) -Zum 27. Mal hat der Bayerische Rundfunk gemeinsam mit dem Münchner Lustspielhaus am Montagabend den "Bayerischen Kabarettpreis" verliehen. Der Hauptpreis ging an Michael Mittermeier, die Laudatio hielt Schauspieler, Regisseur und Comedian Michael "Bully" Herbig, der Mittermeier als "Godfather der deutschen Stand-up Comedy" würdigte. Den Senkrechtstarter-Preis erhielt Rebecca Pap, den Musikpreis Tina Teubner, und über den Creator-Preis durfte sich Aurel Mertz freuen.Die Preisverleihung aus dem Münchner Lustspielhaus wird am Donnerstag, 12. November, um 21.00 Uhr im BR Fernsehen ausgestrahlt und ist danach für zwei Jahre in der ARD Mediathek verfügbar. Durch die Sendung führt Schauspieler Ferdinand Hofer ("Tatort München"). Für musikalische Unterhaltung sorgt die Band D'BavaResi mit Sebastian Horn, Mathias Kellner und Otto Schellinger.Die Preisträgerinnen und Preisträger und ihre Laudatorinnen und Laudatoren:- Hauptpreis: Michael Mittermeier, Laudator: Michael Bully Herbig- Senkrechtstarter-Preis: Rebecca Pap, Laudatorin: Ana Lucía- Creator-Preis: Aurel Mertz, Laudator: Tobias Krell- Musikpreis: Tina Teubner, Laudator: Michael AltingerHörfunk-Beitrag von der Preisverleihung: BR24 | Bayerischer Kabarettpreis 2026 (https://www.br.de/nachrichten/kultur/bayerischer-kabarettpreis-2026-in-muenchen-verliehen,VaXsiL3)Zur ausführlichen Pressemitteilung inkl. Jurybegründungen und Zitaten geht es hier. (https://www.br.de/presse/inhalt/pressemitteilungen/2026-bayerischer-kabarettpreis-100.html)Hinweis: Mit der Dokumentation "Happy Birthday, Michael Mittermeier!" feiert der BR den Comedian anlässlich seines 60. Geburtstags - ebenfalls ab Donnerstag, 12. November 2026, in der ARD Mediathek und am Donnerstag, 19. November 2026, 22.00 Uhr im BR Fernsehen. Weitere Infos unter BR | Presse | Happy Birthday, Michael Mittermeier! (https://www.br.de/presse/inhalt/pressemitteilungen/doku-geburtstag-60-michael-mittermeier-100.html)Pressekontakt:BR-PressestelleVeronika ZettlE-Mail: veronika.zettl@br.deTel. +49 (0)89 5900-10566www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6388257