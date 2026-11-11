Berlin (ots) -Die SPD-Bundestagsfraktion hat ein Positionspapier (https://www.spdfraktion.de/dokument/55447/position-agrarpolitik.pdf) zur künftigen Ausrichtung der Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik beschlossen. Wir fordern eine stärkere Gemeinwohlorientierung der Agrarzahlungen, die Gestaltung zukunftsfähiger ländlicher Räume sowie die Unterstützung insbesondere von Frauen und Junglandwirt:innen bei der Übernahme von Betrieben.Franziska Kersten, Sprecherin für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat der SPD-Bundestagsfraktion:"Die Gemeinsame Europäische Agrarpolitik (GAP) ist das wichtigste Förderinstrument der Landwirtschaft und des ländlichen Raums, es muss jedoch dringend weiter modernisiert werden. Für uns ist dabei zentral, dass wir die GAP weiter am Gemeinwohl ausrichten. Unsere Landwirtinnen und Landwirte erbringen in allen Betriebsstrukturen vielfältige Leistungen für Umwelt, Klima, Naturschutz, Tierwohl und den Erhalt der Kulturlandschaft. Das wird zwar von der breiten Gesellschaft so gewünscht, wird aber am Markt nicht bezahlt. Daher ist es die Kernaufgabe der GAP, hier eine einkommenswirksame Honorierung der Landwirte zu ermöglichen. Das gibt ihnen vor allem finanzielle Sicherheit, da damit auch ihre Existenzgrundlagen gesichert werden. Und es hilft allen Verbraucherinnen und Verbrauchern, in dem gute und nachhaltig erzeugte Lebensmittel bezahlbar bleiben. Nur auf diese Weise können wir auch in Zukunft die gesellschaftliche Akzeptanz der GAP erhalten.Wir halten an unserer progressiven Agrarpolitik fest. Damit sind wir Teil eines breiten gesamtgesellschaftlichen Konsenses, den insbesondere die Zukunftskommission Landwirtschaft erarbeitet hat. Die Empfehlungen der Kommission entfalten weiter Wirkung, aktuell und nicht zuletzt für die GAP nach 2027.Ebenso wollen wir das erfolgreiche LEADER-Programm so ausgestalten, dass die Förderung der ländlichen Entwicklung gestärkt wird, damit Stadt und Land zusammenhalten. Zukunftsfähige ländliche Räume sind entscheidend für den Bestand unserer gelebten Demokratie. Besonders der Einstieg junger Menschen in die Landwirtschaft ist Voraussetzung für deren Zukunft. Wir wollen die Übernahme von Verantwortung daher gezielt erleichtern und dabei die Situation von Frauen besonders berücksichtigen."Pressekontakt:SPD-Bundestagsfraktion- Die Pressestelle -Telefon: 030 227 52728E-Mail: presse@spdfraktion.deWebsite: www.spdfraktion.deOriginal-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181322/6388254