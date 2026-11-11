Hamburg (ots) -- Führendes Immobilienunternehmen Engel & Völkers vereint globale Daten und lokale Expertise in einem digitalen Hub- Neues Angebot gibt fundierte Einblicke in internationale Immobilienmärkte für verlässliche Orientierung und langfristige PerspektivenMit dem neuen Engel & Völkers Research Institute (https://www.engelvoelkers.com/de/de/unternehmen/research-institute) bündelt das führende Immobilienunternehmen Engel & Völkers seine Markt- und Immobiliendaten sowie jahrzehntelange Expertise aus seinem globalen Netzwerk auf einer zentralen digitalen Plattform. Mit umfassenden Berichten zu international gefragten Immobilienmärkten bietet die Plattform fundierte Analysen auf Basis neuester Daten, wertvolle Einordnungen lokaler Experten sowie exklusive Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Trends."Bei Engel & Völkers verbinden wir Beratungsexzellenz mit modernster Datenkompetenz - und vereinen tiefe lokale Expertise mit einer globalen Perspektive", erklärt Till-Fabian Zalewski, Group Co-CEO von Engel & Völkers. "Mit dem Engel & Völkers Research Institute bündeln wir das Marktwissen unseres globalen Netzwerks künftig an einem zentralen Ort. So schaffen wir klare Orientierung und ermöglichen fundierte Entscheidungen."Umfassende Marktdaten und jahrzehntelange Expertise zentral vereintDas Engel & Völkers Research Institute führt die Marktberichte für die Segmente Residential (Wohn- und Ferienimmobilien) und Commercial (Mehrfamilien- und Geschäftshäuser sowie Industrie- und Logistikflächen) zentral zusammen - mit einem besonderen Fokus auf das Premiumsegment. Das Engel & Völkers Private Office ergänzt dieses Spektrum um zusätzliche, exklusive Einblicke in das weltweite High-End-Luxussegment. Die umfassenden Marktberichte liefern fundierte Analysen sowohl zu immobilienwirtschaftlichen als auch zu sozioökonomischen Faktoren: von aktuellen Kennzahlen zu Kauf- und Mietpreisen, Angebots- und Nachfragedynamiken, Renditen und Standortfaktoren bis hin zu demografischen Auswertungen und aktuellen Trends.Die Berichte richten sich an alle Marktakteure - von Privatkunden über institutionelle Investoren bis hin zu Medien und Branchenvertretern. Die Basis bilden aktuelle Markt- und Immobiliendaten aus dem globalen Netzwerk von Engel & Völkers. Ergänzt durch valide externe Quellen gewährleistet dieser Multi-Quellen-Ansatz höchste Datenqualität und ermöglicht belastbare Erkenntnisse und Prognosen. Durch die fachliche Einordnung lokaler Immobilienexperten werden komplexe Zusammenhänge verständlich aufbereitet und bieten verlässliche Orientierung in internationalen Immobilienmärkten.Dr. Rainer Klipp, Chief Product Officer von Engel & Völkers, erklärt dazu: "Bei Engel & Völkers verfügen wir über einen umfassenden Datenpool, aus dem wir Expertise zu Entwicklungen im Immobilienmarkt und verlässliche Empfehlungen ableiten. Die Verknüpfung dieser Daten mit menschlicher Erfahrung und KI-gestützten Tools ermöglicht es uns, unseren Kunden eine präzise und zukunftsorientierte Beratung auf höchstem Niveau zu bieten."Engel & Völkers bietet Perspektiven, die über Marktdaten hinausgehen"Die hohe Komplexität der heutigen Immobilienmärkte erfordert fundierte Marktkenntnis. Diese entsteht aus der Kombination von präzisen Marktdaten mit dem Wissen und der Erfahrung der Experten aus unserem globalen Netzwerk. Sie kennen die Dynamik von Märkten, Standorten und Kundenbedürfnissen aus erster Hand", resümiert Till-Fabian Zalewski. "Das Engel & Völkers Research Institute schafft eine solide Grundlage für fundierte, nachhaltige Entscheidungen mit langfristiger Perspektive."Über Engel & VölkersEngel & Völkers ist ein weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen in der Vermittlung von hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien im Premium-Segment. Zudem ist Engel & Völkers in der Vermarktung von Yachten und Privatjets tätig. Seit 1977 legt das Unternehmen höchste Priorität auf die Wünsche und Bedürfnisse privater als auch institutioneller Kund:innen und entwickelt das Serviceangebot rund um die Immobilie stetig weiter. Verkauf und Vermietung, aber auch die Beratung diverser Investment- und Anlagemöglichkeiten im Immobiliensegment, gehören heute zu den Kernkompetenzen der über 16.700 Personen, die unter der Marke Engel & Völkers tätig sind. Engel & Völkers ist aktuell mit eigenen und lizenzierten Standorten in mehr als 35 Ländern auf fünf Kontinenten präsent. Das Unternehmen setzt neue Standards in der Realisierung von digitalen Lösungen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz für die Vermittlung als auch für alle Serviceleistungen rund um das Immobiliengeschäft. www.engelvoelkers.comPressekontakt:Engel & Völkers Holding GmbHGlobal Corporate CommunicationsVancouverstraße 2a20457 HamburgGermanycommunication@engelvoelkers.comOriginal-Content von: Engel & Völkers GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72369/6388276