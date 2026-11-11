RWE hat im dritten Quartal 2026 die Erwartungen übertroffen: Das bereinigte EBITDA stieg um 13 % auf 1,56 Mrd. Euro und lag 10 % über dem Konsens. Der Nettogewinn erreichte 589 Mio. Euro - ein Plus von 19 % zum Vorjahr und 30 % über dem Konsens. Der entscheidende Treiber war allerdings das schwankungsanfällige Geschäft mit Stromhandel und -vermarktung: Dessen EBITDA sprang um 205 % auf 409 Mio. Euro. Wind und Solar legten zwar zu, blieben aber leicht hinter den Erwartungen.



RWE hält an der Jahresprognose fest, sieht das bereinigte EBITDA bei 5,75 bis 6,35 Mrd. Euro und das bereinigte Ergebnis je Aktie bei 2,60 bis 3,30 Euro - nun aber jeweils am oberen Ende der Spanne. Die Nettoverschuldung stieg auf 17 Mrd. Euro, vor allem wegen hoher Investitionen. rechnerischem Potenzial.



Jefferies bewertet die Aktie nach Zahlen frisch mit "Buy" und nennt auf Basis einer Sum-of-the-Parts-Bewertung ein Kursziel von 75 Euro.





© 2026 Bernecker Börsenbriefe