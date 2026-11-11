Stein (ots) -Nach einem herausfordernden Geschäftsjahr 2025/26 schärft die Faber-Castell Gruppe ihre globale Strategie mit einem klaren Fokus auf Wachstum und Ertragsstärke. Das Unternehmen baut auf definierte strategische Schwerpunktfelder, treibt den Ausbau seiner Kosmetikproduktion in den USA voran und setzt weiter gezielt auf Innovation, E-Commerce und globale Zusammenarbeit.Das Geschäftsjahr 2025/26[1] verlief für Faber-Castell in einem anspruchsvollen Marktumfeld: US-amerikanische Zollpolitik, geopolitische Spannungen und ein zunehmend preisaggressiver globaler Wettbewerb belasteten den Markt und das Geschäft. Der Umsatz der Faber-Castell-Gruppe sank währungsbereinigt, d.h. unter der Annahme stabiler Wechselkurse, um 3,9% im Vergleich zum Vorjahr auf EUR 562 Mio. Dies einspricht einem Umsatzrückgang in Euro von 6,7% (VJ: 602 Mio. EUR). Dennoch schließt die Unternehmensgruppe das Geschäftsjahr erneut profitabel ab - trotz erheblicher Investitionen in Marke, Produktion und globaler IT-Infrastruktur. Ausschlaggebend dafür war die konsequente Umsetzung der globalen Strategie "ONE Faber-Castell" sowie Effekte der globalen Restrukturierung, die an den deutschen Standorten ohne betriebsbedingte Kündigungen realisiert wurde.Im laufenden Geschäftsjahr 2026/27 entwickelt Faber-Castell die Strategie "ONE Faber-Castell" konsequent weiter - mit einem geschärften Fokus auf Wachstumstreiber und Ertragsstärke. Zentrale Hebel sind dabei weiter verstärkte Innovationskraft, der Ausbau des E-Commerce, ein strukturierter globaler Produktions-Footprint sowie eine optimierte Sortimentsstrategie. Impulse kommen aus einer Reihe von Märkten und Geschäftsfeldern: Die starke Performance in den USA, das anhaltende Wachstum in Indien, Ausbau der hohen Marktanteile in Deutschland und das sich dynamisch entwickelnde Cosmetics-Geschäft eröffnen dem Unternehmen vielfältige Chancen zur Erschließung neuer Umsatzpotenziale. Gleichzeit konnte Faber-Castell globale Innovationsinitiativen und synchronisierte Produkteinführungen erfolgreich umsetzen."Im vergangenen Jahr verzeichneten wir einen Rekord bei der Einführung neuer Produktkonzepte", bilanziert Stefan Leitz, Vorstandsvorsitzender der Faber-Castell AG. "Der Umsatzanteil der Produktinnovationen im Portfolio ist so hoch wie nie, diese wurden von Handelspartnern und Konsument*innen auch sehr gut angenommen. Auch im aktuellen und kommenden Geschäftsjahr darf man von Faber-Castell viele Neuheiten, Markenkollaborationen und strategische Relaunches in allen Geschäftsfeldern erwarten. Gleichzeitig haben wir unsere Prozesse optimiert, so dass wir regional und global synchronisierter und schneller die Märkte beliefern können - ein klarer Vorteil im internationalen Wettbewerb."Das wirtschaftliche Umfeld bleibt dabei herausfordernd und schwer vorhersehbar. Dennoch sieht sich Faber-Castell gut aufgestellt: Die geplanten positiven Effekte aus den Restrukturierungsmaßnahmen sowie konsequent umgesetzte Effizienzmaßnahmen schaffen weiteren Spielraum - für Investitionen in strategische Schwerpunktfelder und für ein nachhaltiges profitables Wachstum. Ein strategischer Meilenstein ist der vollständige Ausbau der Kosmetikproduktion am US-Standort Elgin. Mit diesem Schritt etabliert Faber-Castell eine vollständige lokale Wertschöpfungskette in den USA, bedient seine US-Kunden noch flexibler und kann künftig mit dem Siegel "Made in USA" punkten.Ausblick auf das zweite Halbjahr 2026/27Zum Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres sieht sich Faber-Castell in Umsatz- und Ergebnisentwicklung auf Kurs. Rückenwind erhielt das Unternehmen unter anderem durch die starke Entwicklung bei Faber-Castell USA und im Cosmetics-Geschäft in Deutschland sowie durch positive Währungseffekte. Für das zweite Halbjahr prägen weiterhin Kostensteigerungen, Kaufkraftverluste und Konsumzurückhaltung, ein hoher Wettbewerbsdruck sowie Währungsvolatilität das Umfeld. Leitz: "Trotz aller geopolitischer und geoökonomischer Unwägbarkeiten hat Faber-Castell bewiesen, dass wir Märkte entwickeln können. Wir haben die Grundlagen gelegt. Jetzt ist es Zeit, sich ambitionierte Wachstumsziele für die nächsten Jahre zu setzen: Die strategischen Schwerpunkte und Prioritäten sind klar definiert - und die ersten Ergebnisse bestätigen unseren Weg", kommentiert Stefan Leitz, Vorstandsvorsitzender der Faber-Castell AG.[1] 1. April 2025 bis 31. März 2026Pressekontakt:Faber-Castell AGPresseabteilungpress-office@faber-castell.deOriginal-Content von: Faber-Castell, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43147/6388288