Nürnberg (ots) -Die Zahl der arbeitslosen Akademikerinnen und Akademiker erreichte im August 2026 mit einer Zahl von 372.000 einen neuen Höchststand. Dennoch sind Hochqualifizierte seltener arbeitslos und kommen schneller in Arbeit als andere Qualifikationsgruppen.In den letzten fünf Jahren stieg die Zahl der arbeitslosen Akademikerinnen und Akademiker kontinuierlich an: Waren im September 2021 noch rund 208.000 Personen mit Hochschulabschluss arbeitslos gemeldet, erhöhte sich diese Zahl bis September 2026 auf rund 360.000. Besonders betroffen von diesem Anstieg sind jüngere Absolventinnen und Absolventen. Bei den Unter-30-Jährigen stieg die Zahl im gleichen Zeitraum von 23.000 auf rund 46.000.Trotz dieses Anstiegs bleibt die Arbeitslosenquote unter Akademikerinnen und Akademikern im Jahr 2025 bei 3,3 Prozent und damit weiterhin deutlich unter dem Niveau anderer Qualifikationsgruppen. Zum Vergleich: Bei Menschen mit anerkanntem Berufsabschluss liegt die Quote bei 3,6 Prozent, bei Personen ohne Berufsabschluss bei 21,3 Prozent. Damit sind Akademikerinnen und Akademiker nach wie vor seltener arbeitslos und finden im Durchschnitt schneller eine Beschäftigung als andere Qualifikationsgruppen.Deutliche Unterschiede zwischen den FachrichtungenDie Betroffenheit variiert zudem stark nach absolviertem Studiengang: Beispielsweise lag 2025 die studienfachspezifische Arbeitslosenquote- für Lehrkräfte sowie in der Human- und Zahnmedizin unter 2 Prozent,- in Rechtswissenschaften bei 3,3, in den Naturwissenschaften bei 3,6,- im Ingenieurwesen bei 3,8 und in den Geisteswissenschaften bei 4,7 Prozent.Veränderungen auf dem ArbeitsmarktDie Hauptgründe für die steigende Arbeitslosigkeit liegen in der angespannten wirtschaftlichen Lage, weswegen Unternehmen zurückhaltend bei Stellenmeldungen bleiben. Auch die digitale und ökologische Transformation und der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz, beeinflussen den Arbeitsmarkt. Davon sind junge Menschen in Einstiegspositionen besonders betroffen.Grundsätzlich ist jedoch davon auszugehen, dass Künstliche Intelligenz keine ganzen Berufe verdrängen wird. Vielmehr sorgt die Entwicklung dafür, dass sich die Tätigkeiten innerhalb des Berufsfeldes verändern.Arbeitsmarkt bleibt aufnahmefähigTrotz der aktuell wirtschaftlichen Schwäche bleibt der Arbeitsmarkt für Akademikerinnen und Akademiker aufnahmefähig. Es gibt nicht zuletzt aufgrund des demografischen Wandels einen hohen Bedarf. Im Jahr 2025 haben über zwei Millionen Personen mit Hochschulabschluss eine Arbeit aufgenommen, darunter fast 700.000 Unter-30-Jährige.Weiter Informationen erhalten Sie im Online-Bericht: Akademiker/-innen - Allgemeiner Teil (https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Berufe/Akademikerinnen/Allgemeiner-Teil-Nav.html) und im Online-Bericht: Akademiker/-innen - Berufsgruppen (https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Berufe/Akademikerinnen/Berufsgruppen-Nav.html)Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf den Social-Media-Kanälen:Facebook (https://www.facebook.com/bundesagenturfuerarbeit) | Instagram (https://www.instagram.com/bundesagenturfuerarbeit/) | kununu | LinkedIn (https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGRSgDTMIEI1gAAAXw73hKw_aBh34E5wtpEzfFenuAHuqQrPYD56LxjNOv7rOUuTAk2dTznz60KmyS0qaplaZ0XNjEKbYvWr3B6H71wQM5IMv1NnUpP7Qh2YV5UUlXm6v8tbCs=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fbundesagentur-fuer-arbeit) | YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCAqWLJfbZCzDhBo9i4xGDtQ)Pressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2217Fax: 0911/179-1487Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6776/6388286