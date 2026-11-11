München (ots) -- Pacos Rückkehr bringt Marla zum Strahlen- Tim und Nelson kommen den neuen Granaten näher- "Love Island VIP" am 11. November um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Die Versuchung bei "Love Island VIP" wird größer: In der Casa Amor lernt Tim endlich Hanna besser kennen - ausgerechnet die Frau, die er sich seit Tag eins gewünscht hat. Doch auch in der Villa bekommen die Frauen neue Gesellschaft. Neben den zwei neuen Granaten Calvin und Patrick kehrt mit Paco ein bereits bekannter VIP zurück - Marla ist begeistert. Auch Nelson und Henna werden mit neuen Flirts konfrontiert und Sylvie kündigt eine Paarungszeremonie an, bei der die Granaten freie Wahl haben. "Love Island VIP" am 11. November um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Für Tim könnte die Casa Amor kaum verlockender starten. Mit Hanna steht ihm ausgerechnet die Frau gegenüber, die er sich bereits seit Tag eins in die Villa gewünscht hat. Die beiden verstehen sich auf Anhieb bestens - und plötzlich wird aus Tims Wunschvorstellung eine reale Versuchung ...Und auch die Frauen in der Villa bleiben nicht lange unter sich. Mit Patrick Papachristodoulou und Calvin Steiner ziehen zwei neue Granaten ein - und mit Paco kehrt ein Islander zurück, mit dem vor allem Marla bereits eine Vorgeschichte hat. Kaum steht er wieder vor ihr, ist das vertraute Glitzern in ihren Augen zurück. Doch was bedeutet das für ihre Verbindung zu Tim?Auch bei Henna und Nelson werden die bestehenden Gefühle auf die Probe gestellt. Während Nelson in der Casa Amor mit Maxime flirtet, bekommt Henna von Calvin Gesellschaft und versucht, ihrer bisherigen Verbindung treu zu bleiben.Als Sylvie beiden Gruppen einen Besuch abstattet bringt sie direkt die nächste Entscheidung mit. Wie immer liegt die Wahl bei der Paarungszeremonie erstmal bei den Granaten. Sie dürfen entscheiden, mit wem sie sich vercouplen wollen. Welche bestehenden Couples widerstehen der Versuchung - und wer entscheidet sich am Ende für jemand Neues?"Love Island VIP" am 11. November um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird von ITV Studios Germany produziert.Pressefotos und weitere Informationen finden Sie hier: Love Island VIP - RTLZWEI Unternehmen (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funternehmen.rtl2.de%2Fsendungen%2Flove-island-vip&data=05%7C02%7CDominik.Rabenberg%40rtl2.de%7Ccb6c9efd9e444dd05a5708df39ad2aed%7Cc5eaaa863ebd4d4db5bf1edd64cdb03e%7C0%7C0%7C639293088065807378%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=T2o9HziCqEsEKGbckgyYSF5wfzvSCXf4r0bjugcs%2Fys%3D&reserved=0).Über "Love Island VIP":Eine Gruppe abenteuerlustiger VIP-Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date und die wahre Liebe? Moderatorin Sylvie Meis führt durch die weltweit erste VIP-Version der international erfolgreichen Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6388285