Berlin (ots) -- Studie zum Rauchmeldertag am 13. November zeigt Sicherheitslücken in deutschen Haushalten auf.- Initiative "Rauchmelder retten Leben" ruft dazu auf, die Ausstattung im eigenen Zuhause zu überprüfen und Rauchmelder regelmäßig zu warten.Nur 34 Prozent der Hauseigentümer in Deutschland haben nach eigenen Angaben alle vorgeschriebenen Räume mit Rauchmeldern ausgestattet und ihre Geräte innerhalb der vergangenen zwölf Monate geprüft. Das zeigt eine INNOFACT-Umfrage unter 2.092 Hauseigentümern im Auftrag des Forums Brandrauchprävention. Demnach haben zwar 91 Prozent der Befragten Rauchmelder installiert. Die Ausstattungsvorgaben der jeweiligen Landesbauordnung erfüllen jedoch nur 49 Prozent.Die Initiative "Rauchmelder retten Leben" veröffentlicht die Ergebnisse anlässlich des Rauchmeldertages am Freitag, den 13. November 2026. Sie ruft Hauseigentümer dazu auf, fehlende Rauchmelder nachzurüsten sowie vorhandene Geräte regelmäßig auf ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen.Mehr als jeder Dritte ohne Rauchmelder sieht keinen BedarfVon den Befragten, die keine Rauchmelder installiert haben, sehen 35 Prozent dafür keine Notwendigkeit. Rund 18 Prozent nennen Zeitmangel als Grund. Knapp elf Prozent haben nicht daran gedacht, weitere zehn Prozent planen die Installation, haben sie aber noch nicht umgesetzt.Nach Einschätzung der Initiative zeigen die Ergebnisse, dass weiterhin Aufklärung über Brandgefahren und den richtigen Einsatz von Rauchmeldern erforderlich ist. Vereinzelt vorhandene Geräte allein gewährleisten noch keinen ausreichenden Schutz. Sie müssen in allen vorgeschriebenen Räumen installiert und funktionsfähig sein.Rauchmelder in Schlafräumen und Rettungswegen vorgeschriebenRauchmelder warnen frühzeitig vor Brandrauch und verschaffen somit Zeit, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Zur vorgeschriebenen Grundausstattung gehören Rauchmelder in Schlaf- und Kinderzimmern. Das ist besonders nachts wichtig, weil Menschen Rauch im Schlaf nicht wahrnehmen, denn der Geruchssinn schläft auch.Auch in Fluren, über die Rettungswege aus Aufenthaltsräumen wie Wohn- oder Schlafzimmer führen, sind Rauchmelder vorgeschrieben. In Berlin und Brandenburg müssen darüber hinaus weitere Aufenthaltsräume wie Wohn- und Arbeitszimmer ausgestattet sein. Küchen und Bäder sind ausgenommen.Neben der vollständigen Ausstattung ist die regelmäßige Wartung entscheidend. Für Rauchmelder sieht die DIN 14676-1 eine jährliche Inspektion vor. Dabei sind die Herstellerangaben zu beachten. Zur Prüfung gehören unter anderem das Betätigen der Prüftaste sowie die Kontrolle auf Verschmutzungen, Beschädigungen und freie Raucheintrittsöffnungen. Eine veränderte Raumnutzung kann zudem eine Nachrüstung erforderlich machen, etwa wenn aus einem Arbeitszimmer ein Schlafzimmer wird.Zum Rauchmeldertag empfiehlt die Initiative deshalb, die Ausstattung Raum für Raum zu überprüfen, fehlende Geräte nachzurüsten und einen festen Termin für die regelmäßige Prüfung einzuplanen.Hinweise dazu sowie Informationen zum Verhalten im Brandfall gibt es unter www.rauchmelder-lebensretter.de.Quelle: INNOFACT Studie "Rauchmelderausstattung der Hauseigentümer in Deutschland 2026"Über "Rauchmelder retten Leben"Das Forum Brandrauchprävention e.V. betreibt die im Jahr 2000 gegründete Initiative "Rauchmelder retten Leben". Das Ziel des Forums ist die Brandschutzprävention, insbesondere mit Rauchwarnmeldern. Mitglieder des Forums sind führende Dachverbände wie der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) und die Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (vfdb) sowie Hersteller und Dienstleister. Am 12.06.2012 gründete das Forum Brandrauchprävention einen gemeinnützigen Verein.Pressekontakt:Forum Brandrauchprävention e.V."Rauchmelder retten Leben"Frau Claudia GroetschelTel.: 030/44 02 01 30E-Mail: redaktion@rauchmelder-lebensretter.deOriginal-Content von: Rauchmelder retten Leben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79361/6388283