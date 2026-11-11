S&P 500 Rebound: Starke Tech-Impulse stützen den US500 nach dem Abverkauf

Die Terminkontrakte auf den S&P 500 (US500) verzeichnen im heutigen Handelsverlauf ein Plus von rund 0,6 - und setzen damit die Erholungsbewegung nach dem deutlichen Einbruch vom vergangenen Donnerstag fort. Der Index hatte in der besagten Sitzung zeitweise bis zu 4,4 - eingebüßt und damit den schwächsten Handelstag seit April 2025 markiert. Mittlerweile konnte der Leitindex den Großteil dieser Verluste wieder aufholen, gestützt von einer wiederauflebenden Nachfrage nach Technologiewerten und einem verbesserten Sentiment rund um die Infrastruktur für künstliche Intelligenz. Nach einem Zuwachs von 2,35 - am Montag und einer leichten Konsolidierung von 0,38 - am Dienstag steuern die Futures auf den US500 nun erneut auf das Niveau vor dem vorangegangenen Ausverkauf zu. Während die Berichtssaison solide fundamentale Ertragszuwächse ausweist und die Bewertungsübertreibungen im historischen Vergleich spürbar abgekühlt sind, verbleiben anziehende Renditen am US-Anleihemarkt ein nicht zu vernachlässigender Risikofaktor.

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