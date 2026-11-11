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Dow Jones News
11.11.2026 10:45 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/Fester - KI-Sorgen lassen nach - Skepsis bei Rüstung wächst

DJ MÄRKTE EUROPA/Fester - KI-Sorgen lassen nach - Skepsis bei Rüstung wächst

DOW JONES--Gut erholt vom US-Inflationsschock zeigen sich Europas Börsen am Mittwoch. Der DAX legt um 1 Prozent auf 26.606 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 um 0,9 Prozent auf 6.387 Zähler. Vor allem bei Technologie-Aktien wird zugegriffen. So steigen Infineon um 7 Prozent und STMicro um 4,5 Prozent. Treiber sind unter anderem starke Zahlen von Siemens Energy, die 7,7 Prozent zulegen. Sie zeigen, dass die Investitionen in KI-Infrastruktur weiter intakt sind.

Das Minus von über 5 Prozent bei Nvidia bremst nicht, es wird auf die hauseigenen Probleme zurückgeführt. Dazu kommt der nun sichere Börsengang von KI-Unternehmen Anthropic, der mit einer angestrebten Bewertung von 1,3 Billionen Dollar historische Dimensionen erreichen könnte. In Australien ist bereits die Zeichnungsfrist für Retail-Anleger gestartet.

Dazu hat OpenAI am Vortag einige Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Hier stieg der Umsatz zwar rund 50 Prozent auf 10 Milliarden Dollar an, allerdings bei weiterhin hohen operativen Verlusten. Anthropic hatte zuletzt rund 17 Milliarden Dollar Umsatz vermeldet.

Die Hauptsorge des Marktes ist allerdings die Inflation: Die US-Verbraucherpreise (CPI) sprangen am Vortag deutlich stärker als befürchtet an. Da offiziell keine Jahresänderung vorgelegt wurde, zeigen hauseigene Berechnungsmodelle von Volkswirten einen rasanten Anstieg im Bereich von 3,90 bis 4,02 Prozent.

Die US-Anleihen reagierten darauf mit einem massiven Rendite-Sprung. Chicago-Fed-Präsident Austan Goolsbee sagte, der Bericht sei "besorgniserregend bis verstörend". Entsprechend geht der Markt nun mit über 80 Prozent Wahrscheinlichkeit von einer US-Zinserhöhung im Dezember und einer weiteren im Januar von über 60 Prozent aus. Sogar ein großer Zinsschritt um 50 Basispunkte im Dezember wird für möglich gehalten.

Bei den Einzelwerten ragen Singulus hervor: Der ehemalige Liebling des Neuen Marktes springt um 51 Prozent, nachdem ein Großauftrag von SpaceX eingegangen ist.

Ansonsten konzentrieren sich Unternehmenszahlen auf die Energiewirtschaft: Siemens Energy überzeugt mit einem kräftigen Gewinnanstieg und untermauert damit ihre Rolle als Gewinner der KI-Investitionen in Infrastruktur. Die Versorger Eon (-1,7%) und RWE (+1,1%) haben verlässlich abgeliefert und die Erwartungen erfüllt. RWE wird sogar noch leicht optimistischer mit Blick auf den Jahresgewinn.

Einen kräftigen Kurseinbruch von 9 Prozent gibt es dagegen bei Vestas. Der dänische Windanlagen-Hersteller hat die Umsatzerwartung verfehlt.

Bei Alcon in der Schweiz geht es 7 Prozent nach unten. Der Augenheilkundespezialist hat die Wachstumserwartungen nicht erfüllt.

Einen Kurseinbruch von 14 Prozent gibt es in der Rüstungs-Branche: Hier hat Munitionshersteller CSG alle Erwartungen unterboten. Von JP Morgan heißt es, das EBITA habe im dritten Quartal 28 Prozent darunter gelegen. Dies bestätige die Sorgen über eine langfristige Nachfrage nach Rüstungsgütern: Ein Waffenstillstand in der Ukraine dürfte daher zu einem großen Ausverkauf von europäischen Rüstungsaktien führen.

Entsprechend negativ ist auch die Reaktion auf die Zahlen von Vincorion, obwohl das Unternehmen seine im Oktober erhöhte Jahresprognose bestätigt hat. Die Aktien fallen 5,2 Prozent. Auch Rheinmetall und Renk geben 2 bzw 2,5 Prozent nach. 

=== 
Index          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      6.386,73  +0,9   58,86    6.327,87    10,3 
Stoxx-50        5.499,09  +0,6   35,14    5.463,95    11,8 
DAX          26.606,20  +1,0   258,75    26.347,45    8,6 
MDAX          31.134,25  +0,3   99,90    27.039,42    1,7 
TecDAX         4.080,29  +1,2   48,80    3.091,28    12,7 
SDAX          18.113,24  +0,4   72,82    13.062,07    5,5 
FTSE          10.808,83  +0,5   57,24    10.751,59    8,8 
CAC           8.332,29  +0,7   53,70    8.278,59    2,2 
SMI          15.023,02  -0,1   -14,92    15.037,94    13,2 
ATX           6.718,16  +1,0   67,61    6.650,55    26,1 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Di, 18:25 
EUR/USD          1,1144  -0,2  -0,0019     1,1163   1,1150 
EUR/JPY          177,01  -0,1  -0,1900      177,2  177,0400 
EUR/CHF          0,9228  +0,2   0,0016     0,9212   0,9214 
EUR/GBP          0,8366  +0,1   0,0004     0,8362   0,8367 
USD/JPY          158,84  +0,1   0,1100     158,73  158,7800 
GBP/USD          1,3319  -0,2  -0,0022     1,3341   1,3326 
USD/CNY           6,67  0,0  -0,0003     6,6703   6,6703 
USD/CNH          6,6684  -0,1  -0,0079     6,6763   6,6783 
AUS/USD          0,6869  +0,1   0,0004     0,6865   0,6850 
Bitcoin/USD      73.725,01  -0,1   -47,29    73.772,30 72.930,67 
 
ROHOEL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         85,95  -0,1   -0,09      86,04 
Brent/ICE         91,78  +0,3    0,29      91,49 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.055,47  +0,6   24,54    4.030,93 
Silber           52,93  +2,8    1,43      51,51 
Platin         1.555,93  +1,0   15,60    1.540,33 
 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

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November 11, 2026 04:10 ET (09:10 GMT)

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